Sorties jeux vidéo 2021 : les jeux à venir au mois de septembre

Qui dit rentrée des classes dit aussi rentrée du jeu vidéo. Or, cette rentrée 2021 s'annonce extrêmement chargée pour les joueurs et les joueuses. Les sorties à surtout pas manquer en septembre, c'est un peu plus bas dans cet article.

L'été se termine et pour beaucoup le travail reprend. Pour pallier à cette ambiance morose de fin de vacances, nous vous dressons la liste des sorties jeux vidéo les plus attendues de cette fin de semestre et, croyez-nous, il y a de quoi se réjouir. Les plus gros studios et les plus petits ont sorti le grand jeu pour terminer cette année en beauté. Et il y en a pour tous les goûts. Alors, que nous réserve cette fin d'année 2021 ?

Life is Strange : True Colors - 10 septembre

Life is Strange True Colors marque le retour de la célèbre série de jeux narratifs sur le devant de la scène. Ce jeu développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, nous plonge dans l'histoire d'Alex Chen, une jeune femme dotée d'un pouvoir d'empathie lui permettant de voir la couleur des émotions de ses semblables. Une sortie à surveiller, étant donné le succès (mérité) du premier opus, Life is Strange.

Deathloop : 14 septembre (PS5)

Deathloop est le nouveau titre d'Arkane Studio Lyon, les créateurs de l'acclamée série des Dishonored et dire qu'il est très attendu est un euphémisme. Cette exclusivité Playstation 5 semble se dessiner comme un FPS nerveux et unique en son genre, incluant des éléments de scénario et de gameplay dont seules les équipes d'Arkane Studio Lyon ont le secret. Vous y suivrez les aventures de Colt, un homme piégé et traqué dans une boucle temporelle dont il cherche à s'échapper. Un OVNI du genre qui pourrait bien voler la vedette à d'autres titres.

Kena Bridge of Spirits : 21 septembre (PS5)

Encore une exclusivité Playstation 5. Il faut dire que Sony a l'art de soigner ses partenaires, surtout quand il s'agit de studios indépendants. Kena Bridge of Spirits est un jeu d'aventure à la troisième personne où vous incarnez Kena, chargée d'accompagner les esprits des morts vers leur repos éternel. Un scénario qui s'annonce touchant et un gameplay qui semble franchement amusant, ce titre pourrait bien faire le bonheur des petits et des grands.

Diablo 2 Resurrected : 23 septembre (PC, Xbox, Nintendo Switch et Playstation)

Diablo 2 Resurrected porte bien son nom puisqu'il s'agit d'un remaster complet du plus célèbre des RPG hack'n'slash. Blizzard compte bien redorer son blason terni par des affaires de harcèlement en satisfaisant la nostalgie de bon nombre de joueurs. Un remaster fidèle à l'original qui ne manquera pas d'attirer de nouveaux joueurs souhaitant explorer en détail cet univers fantaisiste manichéen. Une expérience à apprécier seul où à plusieurs, puisque le jeu supportera un mode coopératif jusqu'à 8 joueurs.

FIFA 2022 : 27 septembre (PC, Xbox, Nintendo Switch et Playstation)

Une nouvelle rentrée et un nouveau FIFA, tel est l'adage de nos jours. La célèbre franchise de simulation de football revient avec un titre qui pourrait bien (enfin) faire passer la franchise à l'ère de la next-gen. Attention, deux versions distinctes du jeu sortiront, et celle qui comprend les nombreuses nouveautés technologiques au cœur du marketing d'EA est réservée uniquement aux joueurs Playstation 5 et Xbox Series. Une décision controversée mais une sortie à suivre absolument pour les fans du genre.

New World : 28 septembre (PC)

Après des phases de test concluantes, la sortie du MMORPG d'Amazon a une nouvelle fois été repoussée, avant de finalement se fixer sur le 28 septembre. Ce nouveau venu du genre semble très ambitieux, tant par son gameplay que par ses graphismes, et on n'en attend pas moins d'un studio comme Amazon Games. Dans New World, on est plongé au cœur de la contrée d'Aeternum et de ses mystères, dans un MMO aux combats en temps réel, à la personnalisation de personnage complète et à l'économie complexe. Peut être le Messie tant attendu du genre ?

C'est donc un mois de septembre chargé qui nous attend, pour une rentrée pleine de couleurs, de projets originaux et de reboot, avant le retour des grosses franchises au mois d'octobre.

