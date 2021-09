Destiny 2 : trente ans de Bungie, nouveau DLC... Le jeu vaut-il toujours le coup ?

Avec un nouveau DLC et la célébration des trente ans de Bungie, la fin d'année s'annonce riche pour Destiny 2. Le MMORPG galactique continue sa success-story depuis 2017, ce qui amène une question : peut-on jouer à Destiny 2 en 2021 ?

Près de 4 ans après sa sortie initiale, Destiny 2 vit encore et vit bien. Bien que free-to-play, ce MMORPG (si l'on ose l'appeler ainsi) continue de rapporter gros et de fournir des heures de contenu aux amateurs de grind et d'exploration spatiale. Il faut dire que Bungie est devenu maître dans l'art du cloisonnement de contenu et continue d'ajouter des extensions de taille à son petit protégé. Récemment, c'est l'extension The Witch Queen qui a été annoncée ainsi que les célébrations des trente ans de Bungie. De quoi épicer cette fin d'année 2021 près d'un an après la sortie du dernier DLC. Mais cependant une question subsiste : que vaut Destiny 2 aujourd'hui ?

La crise sanitaire a fortement impacté le monde du jeu vidéo et Destiny 2 n'a pas fait exception. Annoncé au départ pour 2021, puis repoussé, The Witch Queen arrivera finalement le 22 février 2022. Bungie est contraint de briser la règle du DLC annuel, en vigueur depuis la sortie de Destiny en 2014. The Witch Queen proposera un tout nouvel arc narratif, centré autour de Savathûn, la déesse sorcière de la Ruche, et la possibilité d'explorer son monde d'origine, de ses marais corrompus à ses somptueux et sinistres palais royaux. L'extension proposera aussi un tout nouveau système de crafting d'objets, un nouveau raid et une arme de corps à corps, le Glaive.

En bref, une extension qui promet de beaux jours à Destiny 2 et qui n'a pour seule tare que d'être payante. Et relativement chère si l'on doit commenter son prix, puisque son édition standard est à 39,99 euros sur Steam et 79,99 euros pour sa version deluxe. Cette dernière inclut aussi un pass annuel qui comprend les quatre saisons prochaines de Destiny 2. Alors comment justifier un prix si élevé ? La réponse est : difficilement. Bien que les ajouts de contenu soient relativement solides et que les arc narratifs d'un DLC comme The Witch Queen ou de son prédécesseur, Au delà de la Lumière, soient travaillés et captivants (à l'image de leurs cinématiques), difficile de justifier le prix d'un jeu neuf. Le cloisonnement de contenu reste toujours le grand défaut de Destiny 2. Si vous souhaitez y jouer, il va falloir y mettre le prix.

La petite entreprise est devenue bien grande en trois décennies. A son palmarès, rien d'autre que les quatre premiers Halo, et les deux Destiny. De gros succès que Bungie compte célébrer au cours de divers évènements en jeu. Cette célébration se traduit par un pack d'anniversaire disponible le 7 décembre et d'ores et déjà en précommande sur Steam pour la modique somme de 24,99 euros. Ce pack inclut un nouveau donjon, le retour du lance-roquette exotique mythique de Destiny premier du nom, le Gjallarhorn et d'autres contenus en jeu.

Cela fait maintenant près de deux ans que Destiny 2 est free-to-play. Du moins en partie, car Bungie maîtrise son affaire, et pratique un cloisonnement de contenu des plus efficaces. Disons seulement que l'on peut être introduit au jeu grâce à ses activités free-to-play, mais que si l'on souhaite rentrer dans le dur, il est quasiment obligatoire de se procurer au moins un pass de saison (aux alentours de 10 euros). Sans parler des DLC excellents mais payants. Destiny 2 s'organise en saisons, marquées par des ajouts et des rotations de contenu, des changements d'équilibrage et, surtout, un reset de la Lumière de votre personnage (de son niveau en quelque sorte). Une organisation qui a de quoi favoriser la rejouabilité du titre et qui plaira grandement aux joueurs amateurs de grind et de leveling en tout genre.

Car jouer à Destiny demande du temps. Il s'agit de répéter plusieurs activités guidées par des quêtes (des contrats) journaliers et hebdomadaires qui fourniront l'expérience et les récompenses nécessaires à l'évolution de votre personnage. Pour en finir avec les points négatifs de cette version gratuite, il y a bientôt un an, à l'occasion de la sortie du DLC Au delà de la Lumière, Bungie a introduit son système de Content Vault (traduisez coffre de contenu) qui permet au jeu de ne pas atteindre une taille de stockage gargantuesque en organisant des rotations annuelles de contenu. Seul petit problème, l'essentiel du contenu "mis de côté" pour l'année 4 (2020-2021) consistait en des activités de l'an 1, accessibles jusqu'alors aux joueurs dans le contenu free-to-play. Si les joueurs achetant les DLC ont bénéficié de grandes additions de contenu, les joueurs de la version free-to-play se sont retrouvés avec un jeu relativement vide.

Cependant, il est nécessaire de relever tous les points positifs de Destiny 2, il s'agit tout de même d'un jeu extrêmement beau graphiquement, relativement bien optimisé et, surtout, possédant un gameplay d'une fluidité et d'une profondeur insoupçonnées. Ce n'est pas seulement un FPS type beat'em'all dans l'espace, c'est aussi des centaines d'armes et d'armures, trois classes au caractères propres, des donjons et des raids aux mécaniques complexes et, enfin, une histoire bien ficelée s'appuyant sur un univers riche lui-même exploité à travers des DLC de qualité. Sans compter des modes PVP compétitifs gratifiants. En bref, aucune raison aujourd'hui de ne pas tester Destiny 2 et d'y mettre un certain prix en cas de coup de foudre.

Destiny 2 est aujourd'hui disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et PC.