Playstation Showcase : la PS5 à l'honneur dans cet évènement de fin d'année

Après avoir fait l'école buissonnière lors de l'E3 et de la Gamescom, Sony a annoncé son Playstation Showcase, un évènement en live dédié au futur de la Playstation 5.

On attendait Sony au tournant depuis maintenant 3 mois. Absent de l'E3 et de la Gamescom, la firme japonaise a finalement décidé d'organiser son propre évènement, le Playstation Showcase, le 9 septembre prochain à 22h (heure de Paris). Ce show sera exclusivement dédié à la Playstation 5. La console star de Sony a bien besoin d'un petit (gros) point, et nous on attend beaucoup de nouvelles de ses exclusivités.

Save the date!



PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/SN76KFLspG pic.twitter.com/KuN93OMq2d — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

Sony n'a pas été particulièrement bavard sur le contenu de cette conférence qui devrait durer une quarantaine de minutes. A travers un article blog, la compagnie japonaise a défini le show comme "incluant des nouvelles des Studios Playstation et des développeurs les plus imaginatifs de l'industrie, au sujet des jeux de cette fin d'année et de 2022.". De quoi cultiver l'excitation de nombreux fans, qui attendent avec impatience des nouvelles d'Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ou encore de God of War Ragnarök. Il est vrai que Kratos nous manque et que quelques nouvelles ne feraient pas de mal. On pourrait aussi espérer des informations sur l'état des stocks de Playstation 5 et rêver d'une amélioration de la situation actuelle. Séquences de gameplay, annonces, trailers, ces quarante minutes bien mystérieuses ne sont à rater sous aucun prétexte.

Cette conférence sera visible en direct sur la chaîne Youtube de Playstation, mais aussi sur Twitch, le jeudi 9 septembre à 22 heures heure française.