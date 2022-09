FUT 23 et ses changements expliqués aux débutants, notre guide

FIFA 23 est disponible depuis à peine quelques jours et déjà le mode FUT attire de nombreux joueurs, vétérans ou novices. Mais cette nouvelle version comprend beaucoup de changements, que l'on vous explique en détail dans notre guide débutant.

[Mis à jour le 29 septembre 2022 à 15h56] FIFA 23 marque le début d'une saison footballistique intense pour les amateurs du mode FUT. FUT 23 apporte avec lui de nombreux changements, notamment des simplifications d'ergonomie et de score collectif qui pourraient bien changer la donne cette année. En effet, Electronic Arts a annoncé son souhait de promouvoir la diversité dans les compositions d'équipe et a supprimé notamment les liens de position dans le score collectif ainsi que le score collectif négatif. De quoi essayer de nouvelles compositions d'équipes, et peut-être trouver la composition rare pour vous faire progresser sur Division Rivals. En attendant nous vous avons préparé un petit guide sur le mode FUT 23 de FIFA 23, afin de vous permettre de débuter la saison d'un bon pied, et sans vous ruiner.

Pour commencer, il faudrait définir le mode FUT de FIFA 23. Il s'agit d'un mode de jeu compétitif, où les joueurs construisent et managent leur propre équipe, avant de se lancer dans des parties classées en un contre un et en deux contre deux. FIFA Ultimate Team (ou FUT) est un monde entièrement différent de l'expérience FIFA "classique", c'est un mode bien plus complet, difficile à prendre en main et extrêmement compétitif. Mais il attire chaque année de plus en plus de joueurs, par sa complexité, sa profondeur et son côté gratifiant. C'est un mode qui demande du temps et du dévouement, et si on le souhaite, de l'argent. Mais nous ne partirons pas de côté là, ce guide étant un simple ensemble de conseils pour les joueurs souhaitant se lancer dans l'aventure FUT, sans y dépenser le moindre sou.

Et oui, car il faut le rappeler, FUT repose sur l'acquisition et la vente de joueurs, que l'on accumule via des packs que l'on peut obtenir en remplissant des objectifs, ou en y mettant de sa poche. Les joueurs (de football) possèdent chacun une ou plusieurs cartes, avec des statistiques propres, qui les répartissent en quatre catégories ; les joueurs bronze, les joueurs argent et les joueurs or, ainsi que les joueurs spéciaux ces derniers étant les plus difficiles à obtenir. Pour vous faire un ordre d'idée, les plus gros joueurs de FUT dépensent en début de saison plusieurs milliers d'euros pour multiplier les achats de packs et se composer la meilleure équipe possible. Mais hors de question pour nous d'y dépenser un kopek

Division Rivals et le marché des transferts

Le mode FUT repose donc sur la composition d'une équipe, avec laquelle vous allez affronter d'autres joueurs dans le mode Division Rivals afin de grimper les niveaux qui composent les divisions. Il existe 10 divisions et une division élite, la division 10 étant la plus faible, et Elite la plus forte. Votre équipe est composée de joueurs aux notations et statistiques différentes, certains que vous pourrez revendre afin de gagner des crédits qui vous permettront d'acquérir d'autres joueurs. Le marché des transferts dans FIFA FUT est complexe et repose un peu sur le même principe qu'un hôtel des ventes de MMORPG. Les prix des joueurs sont fluctuants et dépendent de leur popularité et de leur valeur dans une équipe à un instant T. Plus le joueur est fort dans une équipe FUT, plus il sera cher. A l'inverse, un joueur coûtant très cher aujourd'hui peut très bien voir sa valeur divisée par dix en une semaine. C'est pourquoi il faut interagir avec le marché du transfert avec parcimonie.

Le score collectif

Dans le mode FUT, votre équipe est composée de joueurs individuels, issus de clubs différents, de ligues différentes et de pays différents. Seulement, les relations entre vos joueurs créent ce que l'on appelle le "score collectif" de votre équipe. Cette statistique définit le niveau de complicité entre vos différents joueurs, et plus sa valeur est élevée, plus votre équipe sera solide, et plus vos joueurs bénéficieront de bonus de statistiques . De gros changements sont arrivés avec FIFA 23 sur le système de collectif de votre équipe. Les liens de position entre les joueurs ont été supprimés, permettant à différents joueurs partageant des attributs communs (ligue, pays, club) d'augmenter votre score collectif peu importe leur position sur le terrain. Un changement drastique pour le mode FUT, qui permettra plus de variété dans les compositions d'équipe.

Le score de collectif de chaque joueur est maintenant compris entre 0 et 3, indiqué par trois petites étoiles à gauche de leur carte. Plus un joueur est adapté à votre composition, plus son score collectif sera proche de trois. Auparavant, la note statistique du collectif de votre équipe était située entre 1 et 100, maintenant, elle est fixée entre 0 et 33 (3x11). Bien entendu, plus cette valeur est élevée, plus vos joueurs seront performants sur le terrain.

Les récompenses hebdomadaires

Plus vous jouez à FUT, plus vous gagnez de récompenses hebdomadaires. Chaque semaine, des défis vous seront proposés qui, une fois complété, vous permettront de gagner des packs de joueurs. N'hésitez pas à les consulter chaque semaine pour maximiser vos chances d'obtenir de nouveaux packs.

Au lancement du mode FUT, il vous sera demandé de choisir une ligue, un club ou une nation pour obtenir votre premier pack de joueurs. Cette année, le choix à faire est assez incontestable, choisir la France vous permettra d'obtenir des premiers joueurs solides, que vous connaîtrez sûrement. En effet, la France possède un nombre de bons joueurs assez pharamineux. Ajoutez à cela votre familiarité avec les joueurs et une petite dose de cocorico et votre équipe débutera tranquillement sur ses vingt-deux jambes.

Une fois votre pack obtenu, vous serez guidés dans la création de votre écusson, la personnalisation de votre stade, et plus généralement par des petits tutoriels qui, bien que pénibles pour les joueurs expérimentés, vous permettront de vous familiariser avec le menu complexe de FUT.

Constituez votre équipe, la meilleure possible tout en gardant un score de collectif supérieur à 11 si possible.

Le meilleur moyen de se faire la main, c'est de lancer des parties contre l'IA dans le mode clash d'équipe . Vous pouvez y modifier la difficulté de l'IA et ainsi réussir vos défis hebdomadaires, et gagner de nouveaux packs.

Vous pouvez aussi rejoindre le nouveau mode de jeu FUT Moments . Il s'agit d'un mode de jeu en solo vous proposant de réaliser des défis plus ou moins compliqués pour débloquer des récompenses.

. Il s'agit d'un mode de jeu en solo vous proposant de réaliser des défis plus ou moins compliqués pour débloquer des récompenses. L'étape suivante, pour débloquer de nouveaux joueurs, est de se focaliser sur les défis de composition d'équipe. Les DCE permettent, une fois une composition d'équipe particulière effectuée, d'obtenir des joueurs spécifiques. Ils sont la meilleure façon, avec les défis hebdomadaires, de gagner de nouveaux joueurs.

Une fois que votre équipe s'approche d'un score global de 22 et plus, vous pouvez vous lancer dans les matchs sur Division Rivals. Vous y rencontrerez d'autres joueurs FUT. N'oubliez pas que beaucoup de joueurs achètent des packs et que leurs équipes risquent de vous surpasser en début de jeu. Un petit conseil, ne vous démoralisez pas et n'hésitez pas à quitter les parties trop déséquilibrées.

Lorsque vous commencerez à créer votre équipe, n'hésitez pas à bien étudier les statistiques de vos joueurs. Cette saison, il semblerait que les deux statistiques les plus prisées soient une nouvelle fois la vitesse, et l'agilité. On entrevoit aussi le potentiel des joueurs assez physiques, comme Lukkaku ou Haaland (surtout Haaland)

Encore une fois gardez un œil sur votre score de collectif. Le boost de statistiques d'un collectif à 33 est extrêmement important. Il peut vous permettre d'obtenir une équipe décente avec des joueurs moyens et il est quasiment impossible de s'en passer à haut niveau.

Quand on commence FUT, on peut être très vite tenté de dépenser ses crédits contre des bons joueurs dans la boutique. Or, on vous l'a déjà dit, mais le jeu est soumis à une méta qui évolue assez rapidement. La valeur des joueurs peut littéralement exploser ou chuter d'une semaine à l'autre, et c'est prendre beaucoup de risques de perdre des crédits. Un conseil que l'on peut vous donner c'est de ne pas dépenser plus de 3000 crédits sur un joueur en début de jeu.

Lors de la création poussée de votre équipe, ne restez pas toujours focalisés sur la note globale de vos joueurs, et n'hésitez pas à favoriser des archétypes. Des joueurs rapides sur les ailes, un pivot solide au milieu sont autant de bonnes options selon votre style de jeu. Evidemment, si vous arrivez à obtenir des joueurs à plus de 85 de note globale, le choix risque d'être vite fait.

Voilà vous avez maintenant toutes les armes pour bien débuter sur le plus compétitif des modes de FIFA 23. N'oubliez pas, une grosse partie du jeu tourne autour des micro-transactions et il est sympa de rappeler qu'il y a une certaine classe à jouer à FUT 23 sans ouvrir son portefeuille pour se faciliter la tâche. Ici, on joue à la dure. Ce guide a été élaboré avec le concours des streamers Popov et Pafol, que nous remercions.