eFootball 2022 : un lancement raté pour le free-to-play PES

Attendu comme la renaissance de la licence Pro Evolution Soccer (PES), eFootball a vécu l'un des pires lancements vidéoludiques de l'année 2021. En cause, une expérience de jeu truffée de bugs en tous genres. Tous les détails.

FIFA domine le marché des simulations de football depuis plusieurs années maintenant, devant une licence Pro Evolution Soccer (PES) depuis longtemps en perte de vitesse. Pour Konami, il fallait se renouveler et changer complètement de modèle économique. C'est ainsi qu'est né eFootball, un nouveau free-to-play censé souffler le vent du renouveau et enfin offrir un peu de concurrence à la toute puissante licence d'EA. Et les joueurs l'attendaient avec impatience, grâce à une campagne marketing centrée autour de Lionel Messi et d'innovations techniques importantes. On attendait d'ailleurs cette licence gratuitement sur toutes les plateformes, y compris sur mobile. D'où la grande déception des fans devant la qualité du produit fini, qui propose un gameplay assez étrange. On vous explique tout.

9%, c'est le nombre de critiques positives d'eFootball sur Steam, au lendemain de sa sortie. La nouvelle licence de Konami se fait durement tacler par les joueurs, qui n'hésitent pas à partager leur expérience de jeu catastrophique sur les réseaux sociaux. Un jeu bien loin de la qualité que l'on attend d'un jeu PES. Le gameplay est lent, les joueurs jouent sur une patinoire, les graphismes et les animations sont clairement dépassés... Ajoutez à cela une multitude de bugs aussi hilarants que tristes et vous obtiendrez une simulation de football injouable au possible. Allez, on se remet un petit coup de la tête de Leo Messi en jeu, star de la "jaquette" on le rappelle, et de sa co-star Cristiano Ronaldo :

| NEW: Lionel Messi and Cristiano Ronaldos face scans in eFootball 2022 pic.twitter.com/hCVQvRBQ1a — Football For All (@FootballlForAll) September 30, 2021

C'est donc la douche froide pour Konami. L'éditeur de jeu japonais encaisse les buts depuis la sortie de son eFootball avec un stoïcisme relatif, et s'est d'ailleurs déjà exprimé à ce sujet sur Twitter : "Après le lancement de "eFootball 2022", nous avons reçu de nombreux retours et demandes au sujet de l'équilibrage du jeu, notamment concernant la vitesse des passes et l'opération de la défense. Nous avons aussi conscience des problèmes que les utilisateurs ont rencontré dans les cinématiques, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon. Nous sommes désolés pour ces problèmes et voulons assurer à tous que nous prenons sérieusement toutes ces inquiétudes et cherchons à tout prix à améliorer la situation."

L'éditeur ne se démonte pas et tente de rassurer les fans, en annonçant son intention de corriger ses erreurs à travers divers patchs dont le développement sera lancé au mois d'octobre. On espère aussi que la grosse mise à jour prévue le 11 novembre va apporter avec elle du mieux. Une bonne nouvelle, qui ne nous empêchera pas de rire jaune devant l'état actuel d'eFootball 2022. Mais gardons un esprit positif, eFootball reste entièrement free-to-play et a le potentiel d'être corrigé par différents patchs ultérieurs.