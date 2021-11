GTA Trilogy : date et heure de sortie, config PC et Game Pass, on fait le point

GTA TRILOGY. A l'occasion des vingt ans de la sortie de GTA 3, Rockstar nous a préparé une surprise de taille avec la sortie de GTA The Trilogy Definitive Edition. Ce bundle de trois jeux entièrement remasterisés arrive d'ici quelques heures, on vous explique tout.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 10h42] Si le monde vidéoludique retient son souffle dans l'attente de la moindre nouvelle au sujet de GTA 6, Rockstar n'a pas prévu de prendre des vacances pour autant. Le studio américain a pris tout le monde de court en ce début d'automne en annonçant la sortie de GTA The Trilogy Definitive Edition. Il s'agit d'un trio de trois jeux parmi les plus appréciés de la franchise ; GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, entièrement remasterisés. Concrètement, les joueurs pourront bénéficier de nouveaux éclairages, de nouvelles animations et de textures 4K tout en retrouvant les dialogues, le gameplay et les scénarios de leurs jeux favoris. Date et heure de sortie, précommandes, Game Pass et config PC, voici notre petit guide de sortie de GTA Trilogy The Definitive Edition.

Trompant les sites qui avaient prévu une sortie pour début décembre 2021, Rockstar a annoncé la date de sortie exacte de la trilogie GTA remasterisée. GTA Trilogy the Definitive Edition sortira en version digitale le 11 novembre prochain à 16h (heure française), directement sur PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Vous le trouverez sur le launcher officiel de Rockstar Games et dans son Social Club, sur les boutiques de vos consoles respectives et en physique dans les magasins spécialisés le 7 décembre. Une sortie qui fêtera en grande pompe les vingt ans de GTA 3.

Bonne nouvelle pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, GTA San Andreas Definitive Edition sera disponible dès sa sortie dans le catalogue de jeux Microsoft. Une addition de plus pour le plus populaire des services d'abonnement vidéoludique qui pourra te targuer de contenir à la fois Halo Infinite, Forza Horizon 5 et la GTA San Andreas dès leurs sorties respectives. Une raison de plus de craquer pour cette offre chaque jour plus alléchante, que l'on retrouve toujours à 12,99 euros / mois. Ce sera donc le volet le plus récent de cette trilogie remasterisée qui rejoindra l'offre d'abonnement de Microsoft.

On sait d'ores et déjà que GTA the Trilogy the Definitive Edition disposera de graphismes améliorés pouvant supporter des textures en 4K et bénéficier du DLSS de Nvidia. Malgré ces statistiques impressionnantes, ces jeux restent relativement anciens et leurs graphismes, même remasterisés, conservent un aspect assez "cartoon". On ne s'attendait pas à des configurations très élevées pour pouvoir faire tourner la GTA Trilogy sur PC et Rockstar l'a confirmé :

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Rockstar a aussi annoncé le prix de GTA Trilogy Definitive Edition qui sortira en physique et en digital au prix de 59,99 euros. Un prix assez élevé pour des jeux si vénérables, bien que ce bundle regroupe trois jeux en un. C'est d'ailleurs un sujet épineux pour Rockstar qui subit déjà quelques quolibets de la part des internautes. Un prix unique sur toutes les plateformes d'ailleurs (sauf sur Nintendo Switch où le jeu est vendu à 50 euros), que l'on soit sur PC, Playstation, Xbox ou Nintendo. Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en précommande sur le site officiel de Rockstar et sur les sites de certains revendeurs spécialisés.

La remasterisation de trois jeux GTA cultes ne pouvait pas tirer un trait sur les consoles nouvelle génération comme la PS5. Cette dernière ne bénéficie cependant pas d'une édition physique. Il est donc déjà possible de réserver votre exemplaire pour profiter dans les meilleures conditions des nouveaux graphismes de cette édition uniquement sur PS4. La version Playstation 5 sera disponible en achat numérique via le PS Store, et proposera sans sourciller des textures en 4K et à 60fps.

GTA The Trilogy The Definitive Edition PS4 Rakuten 58,99 € Voir

Amazon 59,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Les fans de Microsoft pourront également profiter de ces trois jeux remis à jour. Que vous possédiez la Xbox One, la Series S ou la Series X, vous pouvez d'ores-et-déjà précommander votre exemplaire de GTA: The Trilogy Definitive Edition. Une seule édition est disponible, mais cette dernière fonctionne aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X. La console Xbox Series S étant entièrement digitale, vous devrez passer par le store officiel en ligne pour télécharger le jeu. Pour les versions physiques, il faudra bien entendu attendre le 7 décembre prochain.

GTA The Trilogy The Definitive Edition XBOX SERIES X Rakuten 58,99 € Voir

Amazon 59,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Surprise ! GTA: The Trilogy The Definitive Edition sera également disponible sur la console hybride Nintendo Switch. Vous pourrez ainsi profiter de trois jeux GTA cultes même lorsque vous êtes en déplacement ! Cette version est déjà disponible en précommande chez la Fnac au prix de vente conseillé de 50 €. Vous bénéficierez ainsi de votre jeu dès a sortie le 7 décembre prochain.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Nintendo Switch 49,97 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition



Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW — Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021

Rockstar Games est sorti de son silence calculé pour nous annoncer la sortie de GTA Trilogy Definitive Edition à travers un trailer des plus impressionnants. On peut y retrouver les scènes emblématiques de ces trois Grand Theft Auto remasterisés de manière assez convaincante. Alors oui, il est vrai qu'il ne s'agit pas vraiment de remakes complets, avec de nouvelles animations et un nouveau moteur graphique, mais on peut apprécier le travail des équipes de Rockstar qui sont parvenues à polir et à remettre au goût du jour des jeux qui ont tous plus de quinze ans.

On y retrouve de nouvelles animations faciales qui permettront de donner un petit peu plus de vie aux dialogues pleins d'esprit de ces trois jeux tant appréciés des joueurs. On peut aussi apercevoir un gros travail sur les ombres, les lumières et les reflets qui donnent beaucoup plus de profondeurs aux univers de Liberty City, San Andreas et Vice City. Le tout se combine en un agréable effet cartoon qui, en fin de compte, rend plutôt bien. C'est d'ailleurs la moindre des choses quand on porte des jeux de ce type sur des plateformes plus récentes. En ce qui concerne les performances, GTA The Trilogy Definitive Edition tournera en 4K sur PS5 et Xbox Series X|S, et à 60 images par seconde. Sur Nintendo Switch le gyroscope sera pris en charge pour différentes fonctionnalités (on imagine la conduite de véhicules). Le DLSS sera évidemment pris en charge sur les consoles de dernière génération, et sur PC, on s'attend à des configurations plutôt modestes pour pouvoir faire tourner le jeu.

GTA Trilogy The Definitive Edition sera disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.