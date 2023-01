GTA Trilogy Definitive Edition : le jeu devrait arriver le 19 janvier sur PC

Après un lancement plus que compliqué fin 2021, GTA Trilogy Definitive Edition devrait débarquer sur PC d'ici quelques jours.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 12h14] Grand Theft Auto n'est plus à présenter. La légende de jeux de simulation et d'action occupe les esprits des fans et de la presse depuis plus de vingt ans, et reste l'une des préoccupations principales de l'industrie du jeu vidéo en général. Un statut que l'on doit à 5 épisodes d'une qualité indiscutable et qui ont chacun marqué leur génération de console. Ce qui tombe bien puisque trois des plus populaires titres de la franchise font leur grande arrivée sur PC ces prochains jours. En effet, GTA Trilogy The Definitive Edition, un remaster de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sorti sur consoles fin 2021, devrait très prochainement arriver sur PC. Une information que l'on doit au respecté journal d'investigation vidéoludique insider-gaming.

Selon les dires de Tom Henderson pour insider-gaming, les changements d'API de Steam (de fichiers de la boutique) et d'Epic Games suggèrent une arrivée de GTA The Trilogy Definitive Edition sur PC le 19 janvier prochain. Une sortie extrêmement discrète comme à l'habitude de Rockstar, un fait d'autant plus compréhensible quand on se penche sur la sortie console de cette même trilogie, extrêmement critiquée fin 2021 pour son manque d'ambition technique (il s'agit en effet de remaster très pauvres) et l'importance du nombre de bugs qui plombent son gameplay. Il faut aussi savoir que le jeu devrait être en promotion à -50 % dans la première semaine de son existence sur Steam et l'Epic Games Store.

On sait d'ores et déjà que GTA the Trilogy the Definitive Edition disposera de graphismes améliorés pouvant supporter des textures en 4K et bénéficier du DLSS de Nvidia. Malgré ces statistiques impressionnantes, ces jeux restent relativement anciens et leurs graphismes, même remasterisés, conservent un aspect assez "cartoon". On ne s'attendait pas à des configurations très élevées pour pouvoir faire tourner la GTA Trilogy sur PC et Rockstar l'a confirmé :

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Rockstar est clément avec les joueurs PC, proposant trois jeux extrêmement accessibles même des configurations les plus modestes. Sur console, c'est envers les disques durs que l'éditeur américain montre l'étendue de sa mansuétude. GTA The Trilogy The Definitive Edition pourra être installée en fonction du jeu auquel vous souhaitez jouer. Concrètement cela veut dire que l'installation est divisée entre les trois jeux, et que vous pouvez choisir lesquels vous souhaitez installer. Une bien bonne nouvelle pour les disques durs surchargé des consoles d'ancienne génération. Selon certaines sources, GTA 3 devrait peser aux alentours de 5,5 Gb, GTA Vice City pas loin de 11 Gb et GTA San Andreas autour de 23 Gb.

Rockstar a aussi annoncé le prix de GTA Trilogy Definitive Edition qui sortira en physique et en digital au prix de 59,99 euros. Un prix assez élevé pour des jeux si vénérables, bien que ce bundle regroupe trois jeux en un. C'est d'ailleurs un sujet épineux pour Rockstar qui subit déjà quelques quolibets de la part des internautes. Un prix unique sur toutes les plateformes d'ailleurs (sauf sur Nintendo Switch où le jeu est vendu à 50 euros), que l'on soit sur PC, Playstation, Xbox ou Nintendo. Le jeu est d'ailleurs toujours disponible à l'achat sur le site officiel de Rockstar et sur les sites de certains revendeurs spécialisés.

La remasterisation de trois jeux GTA cultes ne pouvait pas tirer un trait sur les consoles nouvelle génération comme la PS5. Cette dernière ne bénéficie cependant pas d'une édition physique. Il est donc déjà possible de réserver votre exemplaire pour profiter dans les meilleures conditions des nouveaux graphismes de cette édition uniquement sur PS4. La version Playstation 5 est disponible en achat numérique via le PS Store, et propose sans sourciller des textures en 4K et à 60fps.

Les fans de Microsoft peuvent également profiter de ces trois jeux remis à jour. Que vous possédiez la Xbox One, la Series S ou la Series X, vous pouvez commander votre exemplaire de GTA: The Trilogy Definitive Edition. Une seule édition est disponible, mais cette dernière fonctionne aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X. La console Xbox Series S étant entièrement digitale, vous devez passer par le store officiel en ligne pour télécharger le jeu.

Surprise ! GTA: The Trilogy The Definitive Edition est également disponible sur la console hybride Nintendo Switch. Vous pouvez ainsi profiter de trois jeux GTA cultes même lorsque vous êtes en déplacement ! Cette version est disponible à la Fnac au prix de vente conseillé de 50 €.

GTA Trilogy The Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.