Les Gardiens de la Galaxie : un jeu à la hauteur des films ? Les tests de la presse

Les Gardiens de la Galaxie sont, depuis la sortie du film en 2014, l'un des nombreux piliers du Marvel Cinematic Universe. Un univers populaire dans lequel Eidos-Montréal nous replonge à travers un jeu vidéo éponyme. Et la presse semble conquise.

Star-Lord, Groot, Gamora, Drax... Autant de noms qu'il est difficile de ne pas reconnaître. Sorti en 2014, Les Gardiens de la Galaxie a été l'un des plus gros succès du MCU, nous faisant découvrir à travers deux films les personnages loufoques et populaires du comics paru initialement en 1969. Un succès au box-office et dans les cœurs porté par des acteurs et une bande-son aussi funk les uns que les autres. Or, coup de bol, Eidos-Montreal, associé à Square Enix nous sort l'adaptation de cet univers dans un jeu-vidéo en cette fin d'octobre. Un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, dans lequel on incarne Peter Quill, alias Star-Lord, dirigeant son équipage dans un univers marqué par une guerre interstellaire destructrice. Or il semblerait que la presse soit conquise. Les tests en détail.

L'univers n'attend plus que vous et votre valeureux équipage. Eidos-Montreal semble avoir conquis les cœurs de la presse, c'est du moins ce que laisse penser sa note Metacritic, qui atteint d'excellents 81/100 sur PS5, 77/100 sur PC et 83/100 sur Xbox Series. Dans les points positifs, on retient beaucoup la narration de cette nouvelle sortie. C'est l'avis de Gamespot, qui lui attribue la note de 70/100 : "Le jeu brille par son storytelling qui est amélioré par un casting talentueux de doubleurs et une bande-son formidable." Un scénario et des interactions entre le joueur et l'IA de son équipage, qui permet une narration à la tell-tale où vos choix influent grandement sur le déroulement de l'histoire. C'est ce second point qui constitue le gros point fort du jeu selon IGN, qui lui offre un très beau 80/100 : "Les Gardiens de la Galaxie équilibre parfaitement une aventure loufoque et pleine d'action avec quelques moments émouvants, et les choix que l'on vous donne peuvent ajouter des twists personnels et surprenants à chaque playthrough."

Parmi les points plus négatifs, il est souvent fait mention d'un gameplay un peu trop classique. Les Gardiens de la Galaxie offre une expérience fun, mais loin d'être transcendante, selon Gameblog qui lui donne un timide 70/100 en "espérant que les combats eussent été un peu plus inspirés et policés." C'est d'ailleurs un avis que l'on retrouve à travers différentes critiques, qui bien que positives dans l'ensemble, déplore le manque d'inventivité des phases d'action, particulièrement en fin de jeu si l'on en crois nos confrères de jeuxvideo.com : "Un périple vraiment séduisant, notamment grâce à un système de combat efficace et fluide qui montre tout de même ses limites en fin de jeu et face aux boss." Le site lui attribue tout de même l'excellente note de 16/20.

Conclusion

En définitive, Les Gardiens de la Galaxie est un excellent jeu vidéo qui semble convaincre sur toutes les plateformes. Il bénéficie d'une direction artistique qui a su retransmettre l'atmosphère et l'humour des films de James Gunn avec brio, notamment grâce à un scénario très bien ficelé et un casting talentueux. Seulement, le jeu pêche un peu du côté gameplay, particulièrement dans les phases d'action et les combats de boss qui manquent d'inspiration. Son côté tell-tale lui offre néanmoins un gros plus et permet d'impliquer le joueur un peu plus dans son scénario déjanté.

Les Gardiens de la Galaxie est déjà disponible en France et ce sur les boutiques de vos plateformes et chez les revendeurs spécialisés. Le jeu est disponible sur les consoles next-gen, PS5 et Xbox Series ainsi que sur PC. La bonne nouvelle, c'est que Square Enix n'a pas oublié les détenteurs de consoles old-gen puisqu'il est sorti aussi sur Nintendo Switch, PS4 et sur Xbox One. Si vous souhaitez vous aussi vous replonger au coeur des aventures des plus attachants héros de l'espace, on vous le trouve au meilleur prix.

Marvel's Guardians of The Galaxy Fnac 56,99 € 45,99 € Voir

Amazon 69,99 € 49,71 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Marvel : Les Gardiens de la Galaxie est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC.