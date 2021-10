Nintendo Switch Online : le pack additionnel expliqué en détail

Nintendo propose depuis aujourd'hui un service d'abonnement permettant d'avoir accès à des jeux de son catalogue rétro et des nouvelles sorties. Jeux, prix, abonnement... On vous explique tout sur le pack additionnel.

Les nombreux détenteurs de la Nintendo Switch le savent, jouer en ligne sur la petite console a un coût. Le Nintendo Switch Online est un service d'abonnement permettant d'accéder au jeu en ligne similaire au Xbox Live ou au Playstation Plus. Seulement, Nintendo a décidé de pousser son service d'abonnement au delà du simple accès au multijoueur, en proposant une extension, le pack additionnel, qui permet aussi à ses abonnés d'accéder à tout un catalogue de jeux rétros Nintendo mais aussi à certaines sorties prochaines. Une offre alléchante mais en définitive assez complexe que l'on vous explique en détail.

On vous l'a expliqué un peu plus haut le Nintendo Switch Online propose désormais à ses abonnés de payer un peu plus cher leur abonnement Nintendo Switch Online pour profiter en plus du pack additionnel. Ce fameux pack comprend une sélection de jeux Nintendo 64 et Megadrive entièrement compatibles avec la Nintendo Switch rassemblés en un catalogue grandissant chaque jour. Il s'agit du premier abonnement vidéoludique de ce type le constructeur japonais qui se range aux côtés de Microsoft et de Playstation.

Le Nintendo Switch Online est toujours disponible à des prix relativement bas, et propose toujours son abonnement multijoueur pour 19,99 euros par an, 7,99 les trois mois et 3,99 par mois. On retient aussi l'offre famille qui proposait le service à 8 joueurs pour seulement 34,99 euros / an. Or les choses changent avec le pack additionnel. Ce nouvel abonnement est considéré comme une sorte d'extension du Nintendo Switch Online, proposant le service d'abonnement multijoueur ainsi qu'un catalogue évolutif de jeux rétros et moins rétros pour un prix deux fois supérieur. L'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel coûte 39,99 euros par an ou 69,99 euros par an pour sa version familiale. Un prix relativement élevé au regard de son catalogue un peu léger.

© Nintendo

On retrouve tout un tas de grands classiques dans le Nintendo Switch Online + pack additionnel. De quoi se replonger dans les jeux de votre enfance, ou de celle de vos parents. Le catalogue de jeux disponibles est pour l'instant assez léger avec seulement neuf jeux 64 et quatorze jeux Megadrive, mais il risque de s'élargir au fur et à mesure des ajouts de la part de Nintendo. Pour l'instant, il comprend beaucoup de légendes, des jeux Nintendo 64 et Megadrive ainsi que le futur DLC d'Animal Crossing : New Horizons, Happy Home Paradise, mais a du mal à justifier son prix. La liste complète des jeux :