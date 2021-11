Comment débloquer les marchands sur l'Île de Joe dans Animal Crossing ?

La mise à jour 2.0 d'Animal Crossing : New Horizons est arrivée ! Non contents de nous offrir un nouveau café ainsi qu'une toute nouvelle cuisine, elle propose aussi de transformer l'Île de Joe en véritable temple du commerce. Notre guide détaillé.

Vous l'aurez probablement remarqué, il y a comme un air de renouveau dans le petit monde d'Animal Crossing : New Horizons. Le petit jeu de Nintendo (devenu bien grand) s'est vu offrir une mise à jour 2.0, la plus grosse (et la dernière) addition de contenu gratuit, plus d'un an et demi après sa sortie. Il faut dire que la populaire simulation de vie de Nintendo sait rassembler les foules et les attentions. Parmi toutes ces nouveautés, l'Île de Joe, Photopia prend aussi un coup de neuf ! Le petit caillou du photographe ne sert plus uniquement à prendre des photos avec les personnages de l'Île, mais peut désormais accueillir tout un tas de marchands. Voici notre guide pour facilement améliorer l'Île de Joe.

C'est l'une des plus importantes additions de la mise à jour 2.0 ! L'Île de Joe, Photopia, peut désormais accueillir tout un tas de marchands que l'on retrouvait habituellement de façon périodique sur notre Île. C'est d'ailleurs de cela qu'il souhaite discuter avec vous, vous invitant à le rejoindre à travers une lettre que vous recevez en lançant le jeu après la mise à jour. Une fois la lettre lue, rendez-vous auprès de Morris afin d'aller visiter l'Île de Joe en avion. Une fois sur place, rendez-vous à droite de la maison de Joe, au bout d'un nouveau chemin. Vous pourrez y retrouver Joe et Ginette, un nouveau personnage.

Le rêve de Joe est de créer tout un groupement de commerces autour de la place centrale de son île. On compte sept emplacements différents, pour un total de sept boutiques différentes. Vous pourrez ouvrir chaque boutique moyennant 10 000 clochettes. Chaque boutique abritera de manière permanente l'un des marchands ambulants que vous avez déjà pu croiser sur votre Île. Seulement les intitulés des marchands sont un peu flous. Nous vous expliquons en détail qui est concerné dans chaque option d'achat afin que vous puissiez prioriser les marchands qui vous intéressent le plus. Sachez qu'une fois une boutique ouverte, Ginette vous proposera ses services en tant que coiffeuse.

Une mystérieuse voyante : Astrid

Deux époux talentueux spécialistes de la personnalisation de meubles : Risette et Serge

Négociant en œuvres d'art authentiques : Rounard

Négociante en tapis et papiers peints mystérieux : Sarah

Expert botanique à la patte très verte : Racine

Papi qui te donnera accès à ton espace de rangement : Tortimer / Cornimer

Marchand de chaussures et de sacs plein de classe : Blaise

Voilà, vous savez maintenant comment débloquer tous les marchands de l'île de Joe. Sachez cependant que parfois, vous ne trouverez pas un marchand derrière son étalage. Si c'est le cas, c'est qu'il se trouve actuellement en visite sur votre Île. Vous n'avez plus qu'à l'y retrouver afin d'acheter ce qu'il vous faut. Il faut aussi savoir que chaque boutique une fois installée vous offre des "services exclusifs". Il s'agit de nouveaux objets fortement liés à la mise à jour 2.0. Chaque vendeur vous en propose des différents.