KCorp : Rekkles sera le nouvel ADC de la Karmine Corp

Le monde de l'Esport français a reçu une bombe ce lundi 15 novembre. Rekkles, l'ADC superstar de G2 rejoint officiellement la Karmine Korp pour la saison 2022. Une décision qui risque de jeter encore un peu plus de lumière sur l'équipe du streamer Kameto.

[Mis à jour le 16 novembre à 15h15] C'est la nouvelle de l'année pour l'Esport français. Martin "Rekkles" Larsson, la légende suédoise de la botlane, rejoint la Karmine Corp pour la saison 2022. Un contrat pluriannuel qui a déclenché une immense vague d'excitation sur Twitter et sur le web qui ne voyait jusqu'ici cette éventualité que comme un doux rêve. Or c'est maintenant chose faite, on retrouvera l'ex-star de Fnatic quatre fois champion d'Europe en LFL (première division française) dès le début de la saison prochaine. Une décision qui suscite encore des interrogations étant donné qu'elle implique de descendre d'une division dans un championnat relativement fermé. On a beau dire que Rekkles est sur la pente descendante depuis maintenant quelques années, il a tout de même été élu MVP du Spring Split 2021 de la LEC. Toutes les infos en détail.

THE KING IN THE NORTH.



Bienvenue chez toi, KC @RekklesLoL #KCORP



*pending Riot approval pic.twitter.com/1i8ZvAjZcE — Karmine Corp (@KarmineCorp) November 16, 2021

Non, vous ne rêvez pas. Rekkles va bien rejoindre la KCorp, l'équipe fondée par le streamer Kameto. Il faut dire que le palmarès de la Karmine est assez impressionnant étant donné son âge relativement réduit (1 an tout juste) : champion de LFL, la ligue française, en titre et double vainqueur des European Masters, le championnat d'Europe qui réunit les meilleures équipes de chaque ligue nationale. Il n'empêche qu'il y a de quoi s'interroger sur cette décision. En réalité, Rekkles a vécu une saison assez moyenne chez G2, l'équipe européenne a vu son année 2021 se conclure par une absence aux Worlds, un échec qui a grandement pesé dans la balance et contraint la structure espagnole à placer l'ADC sur la liste des transferts.

Or Rekkles est une légende, et il faut en payer le prix. Aucune des équipes de haut de tableau en LEC ne s'est décidé à recruter le suédois. Ce n'est pas le cas de la Karmine Corp qui a conclu un accord avec le joueur après des négociations initiée à sa demande. En rejoignant l'équipe de Kameto, Rekkles s'assure un suivi médiatique de taille, tant la structure est populaire dans le prolifique monde de l'Esport League of Legends français. Sans oublier que la KCorp possède le statut de favori incontesté en France et en Europe, étant donné la valeur actuelle de son roster : Cabochard au top, Saken au mid, et Rekkles en ADC. Le jungler et le support restent encore à confirmer.

Une nouvelle qui confirme la proximité croissante entre les ligue nationales et la ligue fermée de la LEC. En effet, ce n'est pas la première fois qu'un joueur de rang mondial rejoint une équipe de LFL, la preuve avec l'arrivée de Cabochard sur la toplane de la Karmine Corp en milieu de saison 2021, et de Saken au mid, les deux anciens membres la Team Vitality. A l'inverse, la LFL devient aussi en excellent tremplin pour les jeunes talents qui souhaitent rejoindre la plus select des compétitions internationales. On se souvient d'Adam, ex-toplaner de la KCorp qui a rejoint Fnatic en milieu de saison. Sans oublier Targamas sur lequel il faudra garder un oeil en cette période de mercato.

Une autre bonne nouvelle pour les fans de la KCorp et les amateurs d'ESport : il ne faudra pas attendre très longtemps avant de voir la nouvelle équipe de la KCorp en action. En effet, la Karmine Corp nous a préparé un évènement de taille puisqu'elle a organisé un showmatch en partenariat avec un nouveau venu dans la SuperLiga (la première division espagnole) : l'équipe de Gerard Piqué et du populaire Ibai. Un évènement qui risque d'atteindre des audiences folles et qui sera l'occasion de découvrir le niveau réel de l'ex-champion de France après ce mercato fou. Un showmatch aller retour qui aura lieu le 15 décembre et le 8 janvier.