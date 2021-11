Ruined King : le RPG de League of Legends est disponible

C'est avec surprise que le monde du jeu vidéo a appris la sortie de Ruined King : A League of Legends Story. Le RPG tactique d'Airship Syndicate est d'ores et déjà disponible et propose une expérience nouvelle dans l'univers de LoL.

[Mis à jour le 17 novembre à 11h51] C'est une nouvelle que l'on attendait plus. Riot Games, et plus particulièrement son studio de développement Riot Forge ont pris tout le monde de court en annonçant la sortie de Ruined King : A League of Legends Story. Ce RPG tactique développé par Airship Syndicate (Darksiders Genesis) nous propose une expérience entièrement inédite en nous transportant dans une aventure dans l'univers du plus célèbre des MOBA. Une expérience au tour par tour qui a le don de séduire et dans laquelle on peut retrouver différents champions présents dans League of Legends. L'occasion aussi de développer un peu plus un univers prolifique que le monde découvre chaque jour un peu plus grâce à la série Arcane notamment. Prix, config, gameplay, plateformes... On vous explique tout.

On vous le disait dans l'introduction, Ruined King est un RPG tactique entièrement tourné autour de l'univers de League of Legends. On y retrouve différents personnages bien connus des joueurs du MOBA : Illaoi, Miss Fortune, Pyke, Braum, Yasuo, Ahri et bien entendu, Viego. On y retrouve des séquences d'exploration aussi bien que des combats au tour par tour, le tout dans un style "cartoon" très plaisant à regarder. En ce qui concerne l'intrigue, elle sera centrée sur l'histoire de Viego, le Roi Déchu, et son influence sur les mystérieuses et maléfiques Îles des Ombres. Un voyage au coeur des contrées les plus dangereuses de Runeterra et une occasion de se plonger un peu plus dans l'univers complexe du MOBA de Riot Games.

Ruined King : A League of Legends Story est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One au modeste prix de 29,99 euros. On sait d'ores et déjà que le jeu sortira aussi sur consoles next-gen, avec des versions PS5 et Xbox Series X|S qui sortiront un peu plus tard. Sur PC, on le retrouve dans les boutiques de Steam, Epic Games et GOG. Il est disponible depuis le 16 novembre dernier, une sortie que l'on attendait étant donné les deux reports de développement qu'il avait subi fin 2020 et début 2021. Ruined King est une production de Riot Forge et de Airship Syndicate un studio expert en RPG tactiques que l'on retrouve aussi derrière l'excellent Battle Chasers : Nightwar.

Riot Games n'a pas pour habitude de fournir des jeux exclusivement réservés aux détenteurs de configuration haut de gamme et Ruined King ne déroge pas à la règle, la preuve : il sort aussi sur Nintendo Switch. Il faudra donc se munir d'une configuration tout à fait modeste pour pouvoir apprécier ce RPG tactique en HD et à 30 FPS. Par ailleurs, niveau disque-dur, comptez un peu plus de 15 Gb d'espace disponible pour pouvoir l'installer. Du côté de la mémoire vive, il vous faudra tout de même 8 Go de RAM pour le faire tourner dans les meilleures conditions. Voici les configurations minimum et recommandée détaillées :

Minimum (1080p 30 fps, medium)