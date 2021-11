Comment capturer les Pokémon Légendaires dans Pokémon Diamant et Perle ?

Les deux remakes Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles, et les joueurs apprécient déjà leur quête dans le monde fabuleux de Sinnoh. Une quête qui se termine inévitablement par la capture de Pokémon légendaires. Notre guide.

Que vous soyez l'heureux propriétaire de Pokémon Diamant Etincelant ou de Pokémon Perle Scintillante, vous avez probablement déjà commencé votre quête dans les jungles et les souterrains de Sinnoh. Compléter votre Pokédex, rentrer au Panthéon des dresseurs et devenir Champion de la Ligue ne sont pas des minces affaires, mais vous devriez tout de même y parvenir sans trop de difficulté. Sauf qu'une fois la plus haute marche du podium atteinte, il vous faudra encore combattre et capturer les Pokémon Légendaires pour compléter votre Pokédex. Et il y a un lieu où l'on peut trouver tous les Pokémon Légendaires que l'on souhaite : le Parc Rosa Rugosa.

Le Parc Rosa Rugosa est une grande zone qui se situe sur la route 221 et à laquelle vous pourrez accéder une fois votre Pokédex national obtenu. Pour obtenir votre Pokédex national, il vous faudra compléter votre Pokédex régional, c'est à dire apercevoir chacun des 149 Pokémon disponibles dans votre version (dont Palkia et Dialga que vous croiserez une fois devenu Champion de la Ligue). Le Parc comprend un vendeur et différentes salles dans lesquelles on peut apercevoir un socle qu'il est possible d'activer à l'aide d'une tablette. Vous l'aurez compris, c'est bien le marchand de l'accueil qui propose ces tablettes en l'échange d'Eclats Etranges, ces petits objets que vous pourrez récupérer en déterrant des trésors dans les souterrains de Sinnoh.

Chaque tablette permet d'invoquer un Pokémon Légendaire dans une salle précise. Alors une fois que vous aurez collecté suffisamment d'Eclats Etranges, suivez notre petit guide d'achat pour les acheter dans le bon ordre, car les Pokémon Légendaires peuvent être rencontrés selon un ordre précis. Sachez aussi que chacun de ces Pokémon est un Pokémon de niveau 70 avec un taux de capture de 3, à l'exception de Giratina forme Originelle qui est de niveau 100 et qu'on ne peut pas capturer. Certains Pokémon Légendaires vous offriront des objets ou des baies puissantes une fois capturés.

Le guide des Pokémon Légendaires de Diamant Etincelant

Regirock (Roche), Regice (Glace), Registeel (Acier) : tablette "Guides" dans la Salle des Guides

(Roche), (Glace), (Acier) : tablette "Guides" dans la Salle des Guides Raikou (Electrik), Entei (Feu), Suicune (Eau): tablette "Johto" dans la Salle Johto

(Electrik), (Feu), (Eau): tablette "Johto" dans la Salle Johto Latias et Latios (Dragon / Psy) : tablette "Cœur" dans la Salle du Cœur (Baie Abriko, Baie Pitaye et Rosée Âme)

et (Dragon / Psy) : tablette "Cœur" dans la Salle du Cœur (Baie Abriko, Baie Pitaye et Rosée Âme) Ho-Oh (Feu / Vol) : tablette "Arc-en-Ciel" dans la Salle Arc-en-Ciel

(Feu / Vol) : tablette "Arc-en-Ciel" dans la Salle Arc-en-Ciel Kyogre (Eau) : tablette "Océans" dans la Salle des Océans (Baie Enigma, Baie Micle et Baie Chérim)

(Eau) : tablette "Océans" dans la Salle des Océans (Baie Enigma, Baie Micle et Baie Chérim) Groudon (Feu) : tablette "Continents" dans la Salle des Continents (Baie Lichii, Baie Sailak et Baie Lingan)

(Feu) : tablette "Continents" dans la Salle des Continents (Baie Lichii, Baie Sailak et Baie Lingan) Rayquaza (Dragon / Vol) : tablette "Cieux" dans la Salle des Cieux (Baie Jaboca, Baie Pommo et Baie Selro)

(Dragon / Vol) : tablette "Cieux" dans la Salle des Cieux (Baie Jaboca, Baie Pommo et Baie Selro) Mewtwo (Psy) : tablette "Génétique" dans la Salle de la Génétique

(Psy) : tablette "Génétique" dans la Salle de la Génétique Giratina forme Originelle (Spectre / Dragon) : tablette "Génétique" dans la Salle de la Distorsion (Obre Platiné)

Le guide des Pokémon Légendaires Perle Scintillante