Comment trouver des Pokémon Shiny dans Pokémon Diamant et Perle

Amis dresseurs, si vous aussi vous êtes en quête des plus rares des Pokémon, nous vous avons préparé un petit guide afin de partir facilement à la "shasse" aux Pokémon Shiny dans Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sont sortis depuis fin novembre dernier et déjà des milliers de dresseurs cherchent à compléter leur collection de Pokémon. Et pour ce faire, quoi de mieux que de partir à la "Shasse", la chasse aux Pokémon Shiny, ces versions ultra-rares de nos compagnons préférés. Bien que les chances de trouver un Pokémon Shiny soient toujours aléatoires, il existe une méthode afin de les maximiser. Une méthode qui repose essentiellement sur le Pokéradar et les statistiques. Cette méthode n'est évidemment pas infaillible mais elle peut vous permettre après quelques essais d'obtenir un Shiny de façon quasi-certaine.

Partir à la "Shasse"

Bien entendu, pour partir à la Shasse, il vous faudra posséder le Pokéradar. Pour obtenir le Pokéradar, il vous faudra avoir complété le Pokédex régional. Concrètement, il vous faudra avoir vu les 149 Pokémon de votre version et le légendaire qui n'est pas de votre version. Pour le voir, rendez-vous à Célestia et parlez à la grand-mère de Cynthia, elle vous montrera une photo de Dialga ou Palkia selon votre version. Une fois votre Pokéradar obtenu auprès du Professeur Sorbier, allez voir le Professeur Chen au Parc Rosa Rugosa. Il vous donnera une application Pokémontre pour que vous sachiez ou en est votre chaîne de capture et vous pourrez ensuite partir à la chasse au Shiny !

La chaîne et son fonctionnement

Pour chasser des Pokémon shiny, rendez-vous dans une région où se trouve le Pokémon que vous souhaitez obtenir et dans une grande zone de hautes herbes. Activez votre Pokéradar, il vous montrera les Pokémon présents dans les buissons alentours. Gardez en tête que la probabilité d'obtenir une version Shiny du Pokémon que vous recherchez augmente avec le nombre de combats d'affilée que vous faites contre ce même Pokémon. Il vous faut donc créer une "chaîne". Vous ne devez en aucun cas "briser votre chaîne" de capture, en évitant les trois écueils suivants :

Aucun buisson ne s'agite

Combattre un autre Pokémon

Eteindre votre console

Monter sur votre vélo

Quitter la zone

Les trois derniers points ne devraient pas poser de problème, mais les deux premiers sont toujours soumis au hasard. Il vous faudra donc vous charger en Repousses et Super-repousses pour éviter les rencontres aléatoires. Pour ce qui est des chances de tomber sur le même Pokémon que vous venez d'affronter, elles augmentent plus l'herbe agitée est éloignée de votre personnage. Veillez à toujours privilégier l'herbe la plus loin de vous et essayez de rester vers le centre de la zone d'herbe. Capturer le Pokémon précédent augmente aussi vos chances de ne pas briser la chaîne. En résumé il vous faut :

Utiliser des Repousses

Toujours aller vers les buissons agités à quatre cases de distance minimum

Capturer systématiquement le Pokémon à la fin du combat (utilisez un Pokémon avec Faux-chage vous aidera grandement)

Si vous respectez ces instructions, vos chances de tomber sur le même Pokémon systématiquement et de "continuer votre chaîne" seront aux alentours de 93%. Tant que votre chaîne est active, chaque rencontre va augmenter les probabilités d'apparition de votre Pokémon Shiny. Sans chaîne, elle est de 1/4096 et peut augmenter jusqu'à 1/99 après 40 captures d'affilée, ce qui est le maximum possible. Seulement, gardez en tête que mathématiquement, plus vous multipliez les combats, plus il y a de chances que votre chaîne se brise, bien que cette chance soit toujours limitée à 7%.

Capturer un Pokémon Shiny

Quand vous aurez atteint un nombre suffisant de captures d'affilée, entre 35 et 40 par exemple, relancez votre Pokéradar à l'infini pour trouver des Pokémon Shiny. Pour relancer votre Pokéradar, marchez 50 pas puis appuyez sur le raccourci associé à votre Pokéradar. Vous pourrez voir que les herbes agitées ont changé de place. Si vous le faites suffisamment de fois, une herbe dorée apparaîtra. Vous pourrez alors combattre et capturer la version Shiny de votre Pokémon et relâcher tous ceux que vous avez capturés au préalable. Une fois le Pokémon Shiny capturé, les chances de briser la chaîne augmentent fortement, mais vous pouvez toujours tenter votre chance et continuer à relancer le Pokéradar.