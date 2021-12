ARC Raiders : Tout savoir sur la nouvelle création des anciens de DICE

Si vous avez suivi les Game Awards 2021 alors vous saurez qu'un gros jeu vidéo s'y est dévoilé. Le nouveau studio Embark nous a présenté ARC Raiders, un projet titanesque dirigé par des anciens de DICE. On vous explique tout.

Comme chaque année, les Game Awards 2021 ont tenu leurs promesses, nous offrant une soirée riche en récompenses et en annonces, un véritable coup de projecteur sur le futur de l'industrie du gaming le temps d'une cérémonie. Or, parmi les nombreuses créations qui ont été présentées lors de la soirée de Geoff Keighley, il y en a plusieurs qui ont retenu toutes les attentions. Parmi elles, il y a ARC Raiders, le nouveau projet du tout aussi récent studio Embark. Il s'agit d'un shooter futuriste à la troisième personne free-to-play et à moyen budget, développé par un studio indépendant. En somme, une annonce tout à fait normale pour une soirée de Game Awards, mais qui suscite pas mal d'excitation. On vous explique pourquoi.

Embark Studio, ou DICE 2.0

Et oui, car l'essentiel de la particularité d'ARC Raiders réside surtout dans le studio qui le développe. Embark Studios est un studio de développement suédois, qui a pour spécificité d'avoir été fondé par des anciens membres de DICE, le studio derrière la série Battlefield. Alors, étant donné le fiasco qu'a été la sortie de Battlefield 2042, rien de bien excitant me direz-vous, mais c'est bien la subtilité de l'affaire ; les fondateurs d'Embark Studios ont quitté DICE bien avant la descente aux enfers de la licence de FPS. Autrement dit, ils étaient ceux aux commandes des derniers "bons" Battlefield. On retrouve chez Embark Studios le controversé Patrick Söderlund, longtemps à la tête des studios étrangers d'Electronic Arts ou encore Magnus Nordin, ancien directeur technique pour EA. Les joueurs s'attendent donc à retrouver la patte artistique et le grain de folie qui a fait des Battlefield des années 2010 les succès imprimés dans notre mémoire.

Le trailer d'ARC Raiders

Quel genre de gameplay retrouvera-t-on dans ARC Raiders ?

Si l'on a pu apercevoir quelques images de gameplay dans le trailer de présentation d'ARC Raiders, le voile n'a pas encore été totalement levé sur l'entièreté de son contenu. Du jeu d'Embark Studios, on sait qu'il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne en coopération. D'ailleurs, si l'on en croit les images du trailer, le jeu pourra accueillir plus de quatre joueurs. Dans ARC Raiders vous et votre escouade incarnez des pillards de l'ARC, des soldats de fortune cherchant à protéger la population de l'ARC, une menace mécanisée et impitoyable venue de l'espace. Le jeu sera entièrement free-to-play et aura des fonctionnalités de gestion d'équipement et de crafting.

Pour l'instant aucune date de sortie exacte a été annoncée par les équipes d'Embark Studios. On sait que le jeu sera disponible entièrement gratuitement courant 2022, et qu'il sortira sur PC via l'Epic Games Store et Steam, et sur consoles next-gen (PS5 et Xbox Series X|S).