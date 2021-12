Vampire : The Masquerade - Swansong : tout savoir sur le RPG narratif

L'un des plus célèbre univers de jeu de rôle fait son grand retour. Vampire : The Masquerade - Swansong arrive sur nos consoles et PC en 2022, l'occasion pour nous de faire le tour de ce que l'on sait déjà sur ce RPG sombre.

Que vous soyez adepte de jeux de rôle ou non, vous avez probablement déjà entendu parler de l'univers de Vampire : La Mascarade. Créé en 1991, ce jeu de rôle sombre et sinistre vous transporte dans une version sombre de notre monde, où des clans de vampires règnent sur le commun des mortels à leur insu. Entre thriller mafieux et histoire fantastique, Vampire : La Mascarade s'est vite imposé comme une référence chez les rôlistes, et a fait sa première entrée dans le monde des jeux vidéo en 2000 avec Vampire : The Masquerade - Redemption, suivi de Bloodlines quatre années plus tard. Des succès mitigés si l'on s'en tient à l'aspect commercial, mais qui ont marqué beaucoup de joueurs qui attendent depuis un moment une suite à ces jeux légendaires.

La bonne nouvelle, c'est que deux suites sont en développement, si l'on met de côté le Battle Royale Bloodhunt, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, un RPG en monde ouvert ambitieux au développement compliqué, et Vampire : The Masquerade - Swansong, un RPG narratif à taille humaine, focalisé sur la résolution d'énigmes et les interactions entre les différents personnages. Et, d'après ce que l'on sait, c'est bien Swansong que l'on pourra découvrir en premier. Aux commandes de ce RPG on retrouve le studio bordelais Big Bad Wolf (cocorico), accoutumé aux expériences mêlant RPG et narration comme avec The Council, grandement salué par la critique.

Le trailer de Vampire : The Masquerade - Swansong

Gameplay

En ce qui concerne le gameplay de Vampire : The Masquerade - Swansong, il s'agira d'une expérience narrative avec des éléments de RPG située au cœur de Boston. Vous y incarnez trois personnages différents, trois vampires issus de clans rivaux qui sont plongés dans une intrigue aux conséquences potentiellement désastreuses pour la ville. Entre meurtres, complots et mystères, vous serez plongés dans un thriller fantastique sombre, au cœur des luttes de pouvoir qui rendent fragile l'équilibre de la Mascarade, la règle imposant l'anonymat aux vampires. Une chose est sûr, votre séjour à Boston ne risque pas d'être de tout repos.

Après avoir repoussé deux fois la sortie du jeu, Big Bad Wolf s'est décidé à la fixer au 19 mai 2022. Une sortie au beau milieu du printemps qui aura lieu sur PC via l'Epic Game Store, sur Nintendo Switch, sur consoles Sony et sur Xbox. Les anciennes générations de consoles sont aussi concernées, avec des sortie sur Xbox One et PS4. Pour rappel, Vampire : The Masquerade - Swansong n'a rien en commun avec Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, le second étant un tout autre projet d'un autre studio.