Sonic Frontiers : SEGA nous offre encore du gameplay à la Sonic Central

Sonic n'a pas encore trente ans qu'il se lance une nouvelle fois dans de nouvelles aventures. Le hérisson véloce sera le protagoniste principal de Sonic Frontiers, dont on a pu apercevoir du gameplay récemment.

[Mis à jour le 07 juin 2022 à 18h35] Après une brève apparition aux Game Awards en décembre dernier, Sonic Frontiers s'est dévoilé dans une toute nouvelle séquence de gameplay, en marge de la conférences Sonic Central de ce début de mois de juin. Deux séquences pour être précis puisque le hérisson bleu est réapparu ce mardi dans une nouvelle et courte vidéo lors de la Sonic Central, justement. Avant de se lancer dans l'analyse des quelques images disponibles, il faut se rappeler que Sonic Frontiers est sensé être l'une des plus grosses sorties de l'histoire de la franchise. Amenant notre rongeur favori dans l'ère des open-world, Frontiers est destiné à proposer une expérience nouvelle, et sortira en fin d'année sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Le trailer de Sonic Frontiers

Gameplay

Pour l'instant, difficile de s'exprimer sur la nature exacte de l'histoire de Sonic Frontiers, mais SEGA a laissé transparaître quelques détails sur cette expérience d'un tout nouveau genre : "Une aventure inédite, accélérez vers de nouvelles hauteurs et vivez le frisson de la liberté en monde ouvert et à haute vitesse. Combattez les ennemis puissants des Starfall Islands, en accélérant au milieu des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides." En bref, Sonic Frontiers intégrera des fonctionnalités open-world, enfin pas tout à fait puisqu'il est plutôt fait mention "d'open-zones" sur le site officiel du jeu.

En tous cas, les premières images de gameplay diffusées par IGN ainsi que celles qui ont suivi à la Sonic Central nous ont offert un bon aperçu de ce qui attend Sonic dans cette nouvelle aventure. Un gameplay basé sur la vitesse, permettant à notre héros de traverser d'immenses zones peuplées d'ennemis, de boss, et de puzzle. Les graphismes ne font pas vraiment rêver, ni la direction artistique du jeu d'ailleurs, mais on peut saluer l'idée de SEGA de nous fournir un jeu original, tout en s'adaptant aux standards du jeu vidéo en 2022. Malheureusement, ces standards sont désormais assez élevés, poussant de nombreux internautes à relever les problèmes de ces sept minutes de gameplay. Chutes de framerate, cliping, absence de réelle direction artistique et monde somme toute assez générique, les critiques vont bon train, bien que le jeu soit toujours en cours de développement. Quelques séquences de combat ont cependant réussi à attirer notre curiosité. On vous remet la Sonic Central :

Pour l'instant, aucune date de sortie exacte n'a été officiellement révélée par SEGA. Sonic Frontiers est annoncé pour le quatrième trim2022, et sortira sur toutes les plateformes, y compris les consoles last-gen. Il faut savoir qu'ap On retrouvera le hérisson bleu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.