Tiny Tina's Wonderland : Borderlands fait de l'heroic fantasy

On le sait depuis un moment maintenant, 2K Games nous a préparé une expérience inédite pour 2022. Tiny Tina's Wonderland arrive en mars 2022, et apporte un grain de fantaisie dans l'univers de Borderlands.

2K Games nous promet un début d'année 2022 riche en couleurs et avec un petit grain de folie. Un petit ? Non un énorme grain de folie. Bienvenue dans l'univers déjanté de Tiny Tina's Wonderland ! Ce monde loufoque tout droit issu de l'imagination de Tiny Tina un personnage que l'on croise dans l'excellent Borderlands 2, et dans lequel on a plongé une première fois en 2013 dans l'extension de Borderlands 2 Tiny Tina et la Forteresse du Dragon. Sauf que cette fois-ci, on y reste, et pour une aventure complète ! Tiny Tina's Wonderlands suivra la formule typique des jeux Borderlands, tirer sur tout ce qui bouge, rencontrer des personnages déjantés et looter un maximum. Le tout en coop jusqu'à quatre joueurs.

Trailer

Gameplay

On vous le disait dans l'introduction, Tiny Tina's Wonderland est un looter-shooter à la sauce Borderlands. Vous y incarnez des personnages tout droit issus de l'imagination de la petite fille, des mains du destin, dans le cadre d'un jeu de rôle à la Donjon et Dragon. Sauf que pour vous, les monstres sont bien réels. Ce jeu dans le jeu nous offre une narration à la hauteur des premiers titres de la franchise, ajoutant une pincée d'heroic fantasy au détriment du côté Mad-Max de l'espace des précédents Borderlands, une bouffée de fraîcheur après un Borderlands 3 assez moyen. D'ailleurs, ce nouveau jeu introduit aussi des mécaniques inédites, on retrouve le million d'armes à disposition, et les boucliers habituels, mais on peut aussi trouver des anneaux qui peuvent renforcer certaines compétences. Les arbres de compétence et les classes sont eux aussi entièrement inédits, ainsi que les dégâts élémentaires de magie noire. On retrouve aussi beaucoup plus de magie ce qui offre un peu plus de variété aux combats.

Tiny Tina's Wonderland sortira le 25 mars prochain, directement sur PC, Xbox Series et Playsation 5. Les détenteurs de consoles last-gen ne sont pas laissés de côté puisque le jeu sortira aussi sur Playstation 4 et Xbox One. On peut d'ores et déjà le précommander et il sera disponible sur Steam et Epic Games sur PC.