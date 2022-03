Tiny Tina's Wonderland : Borderlands s'offre un conte de fées, notre test

La franchise Borderlands est de retour, enfin plutôt incognito puisque c'est Tiny Tina's Wonderland qui débarque en fanfare. Le petit dernier nous offre une expérience à la fois inédite et proche de ce qu'on en attendait, notre test détaillé.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 10h51] Un chapeau pointu sur la tête et ses fidèles compagnons à ses côtés, Tint Tina nous plonge dans une nouvelle aventure dans le monde des Borderlands. Mais pas tout à fait, puisque cette fois, à défaut de découvrir une nouvelle planète de cet univers traditionnellement futuriste et dystopique, nous voici plongés dans une partie d'un jeu de rôle tout droit sorti de l'imagination de la jeune demoiselle. En somme, dans Tiny Tina's Wonderland, on a troqué le côté Mad Max de l'espace pour un univers Donjons et Dragons, pour un jeu dans le jeu d'une fraîcheur nécessaire pour une licence en perte de vitesse. On vous raconte ce qu'on en a pensé et on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle sortie.

Notre test de Tiny Tina's Wonderland

L'univers que sont parvenus à créer Gearbox et 2k Games dans leur fameuse série des Borderlands a tout pour plaire. Des personnages déjantés, des paysages à couper le souffle et des intrigues épiques. Les trois épisodes de la série, leurs DLC et leurs prequels se sont vite imposés comme des références, voire des pionniers du genre looter-shooter. Avec un gameplay, une histoire et une direction artistique explosifs, Borderlands 2 est vite rentré au panthéon des jeux les plus aimés de tous les temps, tandis que Borderlands 3 est parvenu à faire son beurre, malgré une légère perte de vitesse due sans aucun doute à une certaine forme de lassitude de la part d'une bonne partie des joueurs. Tuer des pillards et des goliaths par milliers a en effet une certaine limite, surtout lorsque ces jeux-services nous abreuvent de contenu sans discontinuer depuis 2012. Mais nous voici en 2022, et Gearbox et 2K remettent le couvert, avec la sortie de Tiny Tina's Wonderland. Une sortie qui aurait pu sembler rapide, moins de trois ans après celle de Borderlands 3.

Et, cette fois, hors de question pour Gearbox de nous servir la même soupe de pomme de terre. Le studio a en effet bien compris l'intérêt de la variation culinaire, et nous offre avec Tiny Tina une très bonne soupe aux oignons. Alors en effet, autant vous le dire tout de suite, si vous n'aimez pas la soupe, il faut très vite passer votre chemin. Car le jeu reprend foncièrement tout ce qui fait le cœur de l'expérience Borderlands ; graphismes cartoon, personnages et intrigues loufoques, loot à ne plus savoir qu'en faire et arbres de compétences à tailler selon notre bon vouloir, rien ne diffère foncièrement niveau gameplay dans cette nouvelle expérience. Seulement, nous, on est fans de soupe, et celle-ci a une saveur toute particulière, inédite. Enfin pas tout à fait car on l'avait retrouvée dans le DLC acclamé de Borderlands 2, Tiny Tina et la Forteresse du Dragon. Mais sans faire marche arrière, Tiny Tina's Wonderland capitalise sur le succès de ce bref épisode et surtout sur celui du jeu dans le jeu.

Car dans Tiny Tina's Wonderland, on est plongé dans une partie de jeu de rôle et de plateau animée par la désormais célèbre et toujours aussi chtarbée petite Tina et ses compagnons (PNJ de Borderlands 2). Et le monde construit par la petite fille et ses amis est aussi surprenant que l'on puisse l'imaginer. On y ressent du Donjons et Dragons, mais toujours d'inspiration décalée, nous donnant plutôt l'impression d'être plongés dans Shrek et ses contes de fées ratés ou dans le Donjon de Naheulbeuk pour une référence plus cocorico. Une direction artistique et une narration qui sont de fait drôles et rafraîchissantes, sorties une bonne fois pour toute du monde dystopique spatial que fut celui de tous les Borderlands précédents. Le monde est différent, les paysages sont différents, et surtout, les armes et les ennemis sont différents. Les deux derniers points étant essentiels pour respirer un grand coup et renouer avec le plaisir du gameplay brut de la série.

Gearbox l'a parfaitement compris et a insisté sur la création d'un univers original, plus orienté jeu de rôle, nous offrant l'opportunité de créer notre héros, de choisir sa (ses) classe(s), de lui trouver une armure, des anneaux, des médaillons, des sorts et des armes. En bref, le bonheur pour les fans de RPG et ceux de looter-shooters. Ajoutez à cela des acteurs du tonnerre, un doublage français au top, même si on préfèrera de loin la VO et son humour plus fin, et un mode coop plus que jouissif et vous obtiendrez un Borderlands 3 et demi (pas 4, la faute à une technique qui reste très proche du précédent opus) qui vaut le coup et vous attirera bien vite et bien facilement dans la spirale infernalement heureuse de la chasse au loot.

Gameplay de Tiny Tina's Wonderland

On vous le disait dans l'introduction, Tiny Tina's Wonderland est un looter-shooter à la sauce Borderlands. Vous y incarnez des personnages tout droit issus de l'imagination de la petite fille, des mains du destin, dans le cadre d'un jeu de rôle à la Donjon et Dragon. Sauf que pour vous, les monstres sont bien réels. Ce jeu dans le jeu nous offre une narration à la hauteur des premiers titres de la franchise, ajoutant une pincée d'heroic fantasy au détriment du côté Mad-Max de l'espace des précédents Borderlands, une bouffée de fraîcheur après un Borderlands 3 assez moyen. D'ailleurs, ce nouveau jeu introduit aussi des mécaniques inédites, on retrouve le million d'armes à disposition, et les boucliers habituels, mais on peut aussi trouver des anneaux qui peuvent renforcer certaines compétences. Les arbres de compétence et les classes sont eux aussi entièrement inédits, ainsi que les dégâts élémentaires de magie noire. On retrouve aussi beaucoup plus de magie ce qui offre un peu plus de variété aux combats.

Car il faut comprendre que Tina's Wonderland compte plonger la tête la première dans le populaire genre du RPG Fantastique. C'est à dire qu'il va à la fois respecter la formule looter-shooter respectée de la série Borderlands, mais en y intégrant à par entière des élément de RPG heroic-fantasy. On y retrouvera donc un menu de création de personnage, six classes, des sorts, des donjons et tout ce qui fait l'apanage traditionnel des RPG plus traditionnels. Pour la première fois dans l'univers Boderlands le joueur pourra créer son personnage en détail, façonnant son visage des pieds au bout du nez, grâce à une personnalisation sur laquelle 2K Games et Gearbox semblent avoir mis le paquet. Côté arbre de compétence aussi, puisque votre personnage pourra bâtir ses propres compétences actives et passives, notamment grâce au système de multiclasse qui permet d'adopter un second archétype un peu plus tard dans votre partie. Une combinaison d'idées à la fois classiques et originales, qui semblent faire de cette sortie un évènement à ne surtout pas manquer dans le monde du jeu vidéo.

Un mode coop en écran partagé ?

Si il y a une chose que les jeux Borderlands savent tout à fait bien maîtriser, c'est bien le jeu en coopération. Tiny Tina's Wonderland ne fait pas exception à la règle, en proposant une aventure unique grâce à deux modes de coopération ; le mode coopétition où le joueurs se partagent le butin et où les ennemis sont du niveau du chef de groupe, et le mode coopération classique ou chacun bénéficie de son propre butin et où les ennemis sont du niveau de la moyenne basse du groupe. Aussi, il faut savoir que Tiny Tina's Wonderland proposera bien un jeu en écran scindé, mais ce uniquement sur consoles. Il pourra accueillir deux joueurs sur PS4 et Xbox One et jusqu'à quatre joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S. Bien entendu, en mode en ligne, le jeu peut accueillir jusqu'à quatre joueurs sur toutes les plateformes.

Quelle config PC pour jouer à Tiny Tina's Wonderland ?

Configurations minimum requises :

OS - Windows 10 (dernier service pack)

Processeur - AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Mémoire - 6 Go RAM

Carte graphique - AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4Go)

HDD – 75 Go

DirectX: Version 11

Configurations PC recommandées :

OS - Windows 10 (dernier service pack)

Processeur – AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

Mémoire – 16 Go RAM

Carte graphique - AMD Radeon™ RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go)

HDD – 75 Go

DirectX: Version 11

Tiny Tina's Wonderland sortira le 25 mars prochain à 00h00 heure française, directement sur PC via l'Epic Games Store, Xbox Series et Playsation 5. Les détenteurs de consoles last-gen ne sont pas laissés de côté puisque le jeu sortira aussi sur Playstation 4 et Xbox One. On peut d'ores et déjà le précommander dans ses trois versions différentes : l'Edition Standard, l'Edition Merveilleux Chaos ou l'Edition Next-Level.