Forspoken : toutes les infos sur cette exclusivité PS5 pleine de promesses

Forspoken s'annonce comme une expérience totalement inédite au gameplay unique en son genre. Une exclusivité PS5 et PC qui a beaucoup de potentiel, et dont on vous révèle tout juste ci-dessous.

[Mis à jour le 5 janvier 2023 à 11h18] Square Enix revient fort en ce début d'année avec un projet resté mystérieux pendant longtemps, mais qui s'est depuis montré sous toutes ses coutures. Nous parlons évidemment de Forspoken, cette nouvelle sortie inédite dans l'univers vidéoludique et qui possède quelques caractéristiques toutes particulières qui pourraient en faire un succès bien réel. En effet, Forspoken est une création exclusive à la Playstation 5 (et aux PC) qui se présente sous la forme d'un isekai (un isekai est un type d'aventure fantastique japonais où le protagoniste, souvent occidental et contemporain, se retrouve transporté dans un univers parallèle) et d'un RPG en monde ouvert. Un périple au fort potentiel qui se base sur des graphismes de haut niveau et sur des combats magiques jamais vus auparavant. En bref, une sortie qui a un goût de neuf et qui pourrait bien faire son petit trou dans votre catalogue de jeux d'ici quelques semaines.

La sortie de Forspoken qui était fixée en mai 2022, a finalement été reportée au 24 janvier 2023. Une nouvelle justifiée par le désir des équipes de Square Enix de fournir un jeu parfait, à la hauteur de ses ambitions. Il s'agit d'une exclusivité Playstation 5, dont l'ambition technique la cantonne à une console nouvelle génération. Les détenteurs de Playstation 4 ne pourront donc pas y jouer. En ce qui concerne les opinions du monde vidéoludique au sujet de cette nouvelle sortie, elles sont variées et mitigées. Les trailers ne rendent pas forcément justice au scénario du jeu qui semble vu et revu. Un isekai est un moyen assez direct d'impliquer le joueur en lui permettant de s'identifier au protagoniste avec qui il partage beaucoup de points communs. En ce qui concerne le gameplay, Forspoken se démarque de tous les action-RPG du moment, le focus sur le déplacement et la magie sont de bons points qui aideront le jeu à se démarquer sans aucun-doute. En bref, une sortie à surveiller.

Trailer

En démontrant ses possibilités de parkour, Forspoken prouve à quel point il tente de se démarquer des autres jeux. Forspoken et son engin de Luminous Productions montrent être une d'une grand efficacité sur les effets de lumière et de particules, permettant au jeu d'insister sur la magie qui guide son gameplay. Reste à savoir si le scénario tiendra lui aussi toutes ses promesses, sachant que le genre des isekai peut assez vite trouver ses limites et montrer ses aspects répétitifs.

Gameplay

Forspoken est une expérience entièrement nouvelle, un monde entièrement issu de l'imagination des équipes de Luminous Productions. Le joueur y incarne Frey, une jeune new-yorkaise transportée dans le monde fantastique d'Athia, un monde qu'elle ne connait pas et où elle se retrouve dotée de pouvoirs magiques puissants. Seulement, le monde d'Athia est en proie à une crise sans précédent. Gouverné par les Tantas, des despotes sans pitié, ce monde fait face à de nombreuses menaces, et Frey représente son seul espoir de salvation de la population. Un scénario très classique pour un jeu à la patte graphique unique. Le gameplay de Forspoken est centré autour de deux points : la fluidité et la rapidité du déplacement, et la diversité des pouvoirs magiques. On retrouve aussi des éléments de RPG comme un arbre de compétences et quelques images laissent présager des fonctionnalités de crafting. Le jeu possède de graphismes next-gen en étant basé sur le Luminous Engine, qui permet entre autres, des effets de particules impressionnants lors des combats magiques.