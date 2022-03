Forspoken : un nouveau trailer de gameplay et une sortie repoussée

Forspoken a fait une courte apparition au State of Play de ce mercredi. Le projet d'action RPG de Square Enix nous a offert un très beau trailer de gameplay, malgré un report de sa date de sortie.

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 10h44] Une jeune New Yorkaise est transportée dans un monde fantastique, entièrement inconnu, et doit faire face aux défis qui l'attendent. Oui, Forspoken est bien un isekai, ce sous-genre de l'heroic-fantasy japonaise ou le protagoniste est magiquement transporté dans un monde parallèle. Mais c'est avant tout le projet titanesque d'action RPG de Square Enix, présenté à travers un long trailer de gameplay lors des Game Awards 2021. Le studio derrière les Final Fantasy s'est associé a Luminous Productions, l'équipe derrière Final Fantasy XV pour nous proposer cette aventure inédite. Récemment, cette pièce unique a fait une apparition au State of Play de Playstation de mars, nous proposant un trailer de gameplay inédit qui a presque su faire oublier le report de sa date de sortie. On vous explique tout.

La sortie de Forspoken qui approchait à grands pas , fixée en mai prochain, a finalement été reportée au 11 octobre 2022. Une nouvelle justifiée par le désir des équipes de Square Enix de fournir un jeu parfait, à la hauteur de ses ambitions. Il s'agit d'une exclusivité Playstation 5, dont l'ambition technique la cantonne à une console nouvelle génération. Les détenteurs de Playstation 4 ne pourront donc pas y jouer. En ce qui concerne les opinions du monde vidéoludique au sujet de cette nouvelle sortie, elles sont variées et mitigées. Les trailers ne rendent pas forcément justice au scénario du jeu qui semble vu et revu. Un isekai est un moyen assez direct d'impliquer le joueur en lui permettant de s'identifier au protagoniste avec qui il partage beaucoup de points communs. En ce qui concerne le gameplay, Forspoken se démarque de tous les action-RPG du moment, le focus sur le déplacement et la magie sont de bons points qui aideront le jeu à se démarquer sans aucun-doute. En bref, une sortie à surveiller.

Trailer

Gameplay

Forspoken est une expérience entièrement nouvelle, un monde entièrement issu de l'imagination des équipes de Luminous Productions. Le joueur y incarne Frey, une jeune new-yorkaise transportée dans le monde fantastique d'Athia, un monde qu'elle ne connait pas et où elle se retrouve dotée de pouvoirs magiques puissants. Seulement, le monde d'Athia est en proie à une crise sans précédent. Gouverné par les Tantas, des despotes sans pitié, ce monde fait face à de nombreuses menaces, et Frey représente son seul espoir de salvation de la population. Un scénario très classique pour un jeu à la patte graphique unique. Le gameplay de Forspoken est centré autour de deux points : la fluidité et la rapidité du déplacement, et la diversité des pouvoirs magiques. On retrouve aussi des éléments de RPG comme un arbre de compétences et quelques images laissent présager des fonctionnalités de crafting. Le jeu possède de graphismes next-gen en étant basé sur le Luminous Engine, qui permet entre autres, des effets de particules impressionnants lors des combats magiques.