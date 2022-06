Gotham Knights : date de sortie, coop, gameplay... Les informations essentielles

La sortie de Gotham Knights se rapproche à grand pas, et après de nombreuses annonces à la Summer Game Fest 2022, nous avons de quoi vous faire patienter. Retrouvez toutes les informations essentielles dans cet article.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 16h19] Batman est mort, c'est à vous de prendre sa place. Gotham Knights nous offre un scénario plutôt sinistre durant les premières minutes de son histoire. Mais c'est bien dans ce contexte dramatique seyant si bien à l'univers DC que l'on commence son aventure dans ce nouveau jeu de Warner Bros Games. Gotham Knights est en effet l'un des projets les plus ambitieux de la jeune histoire du studio, proposant une aventure d'action et d'exploration en monde ouvert, et entièrement ouverte à la coopération. Vous y incarnerez l'un des quatre héros de la Batman Family et tenterez de mettre fin aux crimes des plus grands vilains de l'histoire de la franchise.

Trailer

Gameplay

On vous le disait dans l'introduction, Gotham Knights est une expérience unique, sortie tout droit des studios de Warner Bros Games Montréal qui nous ont déjà offert, entre autres, les excellents Batman Arkham City et Batman Arkham Origins. Autant vous dire que le studio s'y connait en jeu open-world à Gotham. C'est d'ailleurs exactement ce vers quoi tend Gotham Knights : un RPG d'action-aventure situé dans le monde ouvert de Gotham City. Le jeu sera jouable seul, ou en coopération à deux joueurs, et vous pourrez y incarner l'un des quatre héritiers de Batman : Robin, Batgirl, Redhood et Nightwing dans leur quête pour reprendre Gotham des mains du grand banditisme et des mutants sanguinaires. Chaque héros possède des armes et des compétences qui lui sont propres, il faudra donc choisir son personnage en fonction de son style de jeu, les adeptes du corps à corps opteront plutôt pour Nightwing et Robin tandis que ceux qui préfère les armes à feu iront plutôt vers Redhood. Le jeu intégrera aussi différentes manières de customiser son personnage, des indicateurs de dégâts et des combats de boss épiques contre des grands noms de l'univers DC. C'est du moins ce que laissait présager le trailer de gameplay publié au moment de la révélation du jeu en 2020.

Un mode coop dans Gotham Knights ?

Gotham Knights nous offre une plongée dans le monde sinistre de Gotham City, un univers truffé de danger où combattre le crime seul peut s'avérer complexe. C'est pourquoi le jeu intégrera entièrement un mode de coopération à deux joueurs. On pourrait même pousser le bouchon un peu plus loin en espérant un mode coopération jusqu'à quatre joueurs, une information issue du Playstation Store, qui a depuis été corrigée (retour à deux joueurs max). Mais le jeu nous sera présenté en direct ce mardi dans une séquence de gameplay de plusieurs minutes, l'occasion pour Warner Bros Games de nous confirmer l'étendue du mode coopération.

Initialement annoncé il y a deux ans, Gotham Knights a vu sa sortie pénalisée à la fois par la crise sanitaire et son intention de couvrir deux générations de consoles en même temps. En effet, Gotham Knights est prévu de sortir à la fois sur Playstation 5, PC et Xbox Series X|S, et à la fois sur Playstation 4 et Xbox One. Une promesse qui peut entraîner des difficultés de développement pour que le jeu se conforme aux spécificités techniques des anciennes consoles. Seulement voilà Warner a enfin annoncé la date de sortie officielle du jeu, le 25 octobre prochain.