Gotham Knights : test, prix, gameplay... L'essentiel sur la nouvelle sortie

Gotham Knights nous transporte dans un univers post-chevalier noir dans une ville de Gotham City plombée par le crime et la corruption. Notre test, nos conseils d'achat et toutes les informations essentielles, c'est juste ci-dessous.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 16h50] La sortie de Gotham Knights est un évènement attendu depuis l'annonce du jeu il y a maintenant plus de deux ans. A l'époque, la perspective de retrouver l'univers du chevalier noir dans un triple A open-world en coopération avait eu de quoi susciter l'excitation des fans et c'est maintenant, deux années plus tard, que les afficionados de DC peuvent enfin découvrir l'ampleur du travail de Warner Bros Games Montréal. Le studio n'a pas chômé, proposant une expérience à grande échelle, et nous montrant une grande maîtrise de l'univers DC ainsi qu'un immense respect pour ses légendes. Vous trouverez notre test détaillé, toutes les infos sur le jeu et sur son achat dans notre article.

Gotham Knights se présente comme un jeu d'action et d'aventure proposant des éléments open-world et de coopération. Le jeu vous transporte dans la peau de l'un des membres de la Bat-Family, les héritiers du chevalier noir, qui se doivent de reprendre le flambeau du bien après la tragique mort de leur mentor. Le jeu propose des phases d'action, d'exploration et d'énigmes dans un scénario à la cinématographie et à la bande son irréprochables. Parcourez les rues de Gotham en Batmoto, déjouez des crimes opportunistes ou prémédités et résolvez le mystère qui entoure la mort de Bruce Wayne. Le mode campagne du jeu est entièrement jouable en coopération à deux joueurs.

Pour répondre très vite à cette question, oui Gotham Knights intégrera un mode coopération sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu vous plonge dans la peau des héritiers du chevalier noir, alors hors de question de ne pas travailler en équipe ! Originalement prévu pour 4 joueurs, le jeu a été repensé pour proposer une aventure en duo complète, vous emmenant vous et votre ami(e) dans l'histoire et le monde de Gotham Knights du début à la fin.

Pour l'instant, aucune mention n'a été faite de la présence de Gotham Knights dans le Xbox Game Pass. L'offre de Phil Spencer n'est pas particulièrement connue pour sa proximité avec les jeux Warner Games, qui se rapprochent traditionnellement de l'univers Playstation. Par ailleurs, aucune mention n'a été faite d'un ajout prochain de Gotham Knights dans le Xbox Game Pass.

Initialement annoncé il y a deux ans, Gotham Knights a vu sa sortie pénalisée à la fois par la crise sanitaire et son intention de couvrir deux générations de consoles en même temps. En effet, Gotham Knights est prévu de sortir à la fois sur Playstation 5, PC et Xbox Series X|S, et à la fois sur Playstation 4 et Xbox One. Une promesse qui peut entraîner des difficultés de développement pour que le jeu se conforme aux spécificités techniques des anciennes consoles. Warner a fixé la date de sortie officielle du jeu le 21 octobre prochain.