Playstation VR 2 : la date de sortie officielle est là

Playstation VR 2 : La date de sortie du casque VR 2 est annoncé aujourd'hui pour le 22 février 2023. Sa sortie risque bien de révolutionner notre façon d'apprécier le jeu en réalité virtuelle.

Le VR 2 risque de révolutionner le monde de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, PlayStation a dévoilé la date de sortie officiel du PS VR 2, marquez sur vos agendas, celle-ci est prévue pour le 22 février 2023. Quelques informations supplémentaires sur ses nouvelles fonctionnalités ont également été annoncé, parmi celles-ci figurent: la possibilité de faire du streaming de gameplay, rétroaction du casque, création d'espaces de jeux personnalisés, système de suivi des yeux, un champ de vision 110°, audio 3D,… ainsi que plusieurs autres fonctionnalités.

Les caractéristiques techniques du Playstation VR 2

La conférence de Sony à la CES 2022 nous en a appris sur les spécificités du Playstation VR 2 (c'est son nom officiel). Ce nouveau casque VR proposera une expérience très haut de gamme grâce à ses écrans OLED 4K HDR (2000x2040 par œil) pouvant atteindre une fréquence d'affichage de 120 Hz et offrant un champ de vision de 110°. Un bon en avant par rapport au premier casque Playstation VR sorti en 2016, qui propose une résolution et un affichage deux fois inférieurs, mais aussi par rapport à son plus gros concurrent sur le marché : l'Oculus Quest 2.

Côté fonctionnalités, le Playstation VR 2 bénéficiera de quelques innovations technologiques comme le suivi des yeux de l'utilisateur qui permettra notamment à la technologie de rendu fovéal d'optimiser la qualité d'image là ou le joueur pose son regard. Pour les manettes, le retour haptique si cher aux manettes DualSense de la Playstation 5 sera aussi intégré sur les Playstation VRSense pour grandement améliorer l'immersion en jeu. Le casque tout entier sera équipé d'un système de vibration offrant au joueur une expérience plus "viscérale" que jamais. Notons que le Playstation VR 2 ne sera pas sans fil mais branché à votre console de jeu par un câble USB type-C.

Horizon sur Playstation VR 2 ?

Outre l'annonce des capacités techniques de son nouveau casque de réalité virtuelle, Sony a tenu a aborder le sujet de son catalogue de jeux. Il est vrai que pour l'instant peu de grandes franchises se sont penchées sur l'univers assez fermé de la VR et que les titres triple A sont rares. Seulement, cette ère est terminée si l'on en croit le constructeur nippon, qui a annoncé l'arrivée de la franchise Horizon sur son nouveau système VR. A travers une courte vidéo, Jan-Bart Von Beek, l'un des directeurs de Guerrilla Games, a annoncé la sortie d'Horizon : Call of the Mountain. Il s'agit d'un jeu conçu uniquement pour la réalité virtuelle, situé dans le monde d'Horizon, qui permettra au joueur de découvrir l'une de ses régions. Visionnez le teaser d'Horizon : Call of the Mountain.

C'est officiel, PlayStation lancera officiellement le casque VR 2 le 22 février 2023. La station de charge de manette PlayStation VR 2 Sense sera également lancée le même jour. Le prix initial du casque est de 599.99€. Durant la sortie initial, les joueurs pourront précommander uniquement sur la boutique en ligne de PlayStation, cela sera possible en France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. La date de précommande est estimé au 15 novembre. Les joueurs peuvent commencer à s'inscrire aux précommandes dès aujourd'hui ! Tandis que les commandes qui seront passées sur le site officiel (direct.playstation.com) seront expédiées durant la semaine du lancement.

Playstation VR 2 ou Oculus Quest 2 ?

C'est une question que se posent légitiment tous les gamers intéressés par la réalité virtuelle : quel est la différence entre l'Oculus Quest 2 et le Playstation VR 2 ? On peut déjà le situer vis à vis de son homologue de Facebook, l'Oculus Quest 2. Premièrement, sachez que l'Oculus Quest 2 est un casque sans fil, contrairement au Playstation VR 2 qui doit être branché à la console par USB-C. Deuxièmement, les écrans OLED du futur casque de VR de Sony sont supérieurs aux LCD de l'Oculus Quest 2, avec une résolution de 2000 x 2040p pour chaque œil contre 1832 x 1920p pour l'Oculus Quest et un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le casque de Facebook.