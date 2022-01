Playstation VR 2 : Sony dévoile son nouveau casque VR et un jeu Horizon

Sony démarre l'année 2022 sur les chapeaux de roue en dévoilant (en partie) son nouveau casque de réalité virtuelle. Le Playstation VR 2 proposera une expérience haut de gamme grâce à ses caractéristiques techniques impressionnantes.

La CES 2022 (Consumer Electronics Show) se déroule en ce moment même à Las Vegas, et se place une nouvelle fois comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nouvelles technologies. Sony n'a pas manqué l'évènement puisqu'elle y a présenté dans la nuit du 4 au 5 janvier son nouveau système de réalité virtuelle. Une présentation relativement brève plutôt centrée autour des caractéristiques techniques du casque VR et des différents studios qui participeront au développement de son catalogue de jeux. Parmi ces-derniers, on retrouve Guerrilla Games, le studio derrière la franchise Horizon, qui nous proposera une expérience inédite spécialement conçue pour le Playstation VR 2 et dont on a pu apercevoir quelques images. Toutes les informations en détail.

Les caractéristiques techniques du Playstation VR 2

A défaut d'apercevoir le design complet du nouveau système de réalité virtuelle qui accompagnera la Playstation 5, la conférence de Sony à la CES 2022 nous en a appris un peu plus sur les spécificités du Playstation VR 2 (c'est son nom officiel). Ce nouveau casque VR proposera une expérience très haut de gamme grâce à ses écrans OLED 4K HDR (2000x2040 par œil) pouvant atteindre une fréquence d'affichage de 120 Hz et offrant un champ de vision de 110°. Un bon en avant par rapport au premier casque Playstation VR sorti en 2016, qui propose une résolution et un d'affichage deux fois inférieurs, mais aussi par rapport à son plus gros concurrent sur le marché : l'Oculus Quest 2.

Côté fonctionnalités, le Playstation VR 2 bénéficiera de quelques innovations technologiques comme le suivi des yeux de l'utilisateur qui permettra notamment à la technologie de rendu fovéal d'optimiser la qualité d'image là ou le joueur pose son regard. Pour les manettes, le retour haptique si cher aux manettes DualSense de la Playstation 5 sera aussi intégré sur les Playstation VRSense pour grandement améliorer l'immersion en jeu. Le casque tout entier sera équipé d'un système de vibration offrant au joueur une expérience plus "viscérale" que jamais. Notons que le Playstation VR 2 ne sera pas sans fil mais branché à votre console de jeu par un cable USB type-C.

Horizon sur Playstation VR 2 ?

Outre l'annonce des capacités techniques de son nouveau casque de réalité virtuelle, Sony a tenu a aborder le sujet de son catalogue de jeux. Il est vrai que pour l'instant peu de grandes franchises se sont penchées sur l'univers assez fermé de la VR et que les titres triple A sont rares. Seulement, cette ère est terminée si l'on en croit le constructeur nippon, qui a annoncé l'arrivée de la franchise Horizon sur son nouveau système VR. A travers une courte vidéo d'à peine une minute, Jan-Bart Von Beek, l'un des directeurs de Guerrilla Games, a annoncé la sortie d'Horizon : Call of the Mountain. Il s'agit d'un jeu conçu uniquement pour la réalité virtuelle, situé dans le monde d'Horizon, qui permettra au joueur de découvrir l'une de ses régions. Pour l'instant, les images sont maigres, mais on peut s'attendre à un titre triple A qui sera à n'en pas douter le porte-étendard du Playstation VR 2. Visionnez le teaser d'Horizon : Call of the Mountain :

Pour l'instant, Sony est resté très avare en information. Comme on vous le disait un peu plus haut dans cet article, aucune image officielle du casque en lui-même n'a été dévoilée lors de la présentation de Sony à la CES 2022. On a seulement pu apercevoir uniquement ses manettes Playstation VRSense et une partie de sa fiche technique. Il est donc très compliqué de s'avancer sur une date de sortie éventuelle pour le Playstation VR 2, et particulièrement par les temps qui courent. En effet, la pénurie de microcomposants affecte toujours grandement le marché des consoles de jeu, et les casques VR n'y font pas exception. Une situation qui rend l'année 2022 et le début de l'année 2023 encore très floues, même pour un constructeur de l'envergure de Sony.