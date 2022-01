Les sorties jeux vidéo les plus attendues du début de l'année 2022

L'année 2022 a finalement pointé le bout de son nez accompagnée des soupirs de soulagement des amateurs de jeux vidéo. Car cette nouvelle rotation solaire promet du mieux pour le monde vidéoludique, marquant le retour de franchises légendaires et l'avènement de nouveautés prometteuses.

On se souviendra de 2021 comme une année en demi-teinte pour le monde des jeux vidéo. Entre succès surprises et grosses déceptions, cette seconde année de pandémie aura été témoin d'un changement de rapport de force entre les studios indépendants et les licences gargantuesques, ces dernières pénalisées par des sorties ratées et des énièmes opus sans saveur. Face à l'audace et à l'originalité de jeux comme Valheim ou Kena Bridge of Spirit, on retrouve les faméliques Far Cry 6, Battlefield 2042 ou Call of Duty Vanguard, spectres de licences détruites par l'avidité assumée des studios mastodontes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle année nous attend côté jeux vidéo et 2022 promet d'être sacrément relevée, du moins autant que peut l'être une année marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire mondiale. C'est d'ailleurs l'occasion de rassembler le top des sorties jeux vidéo les plus attendues de 2022.

C'est une nouvelle sortie qui plaira à tous les fans de l'univers Pokémon. Légendes : Pokémon Arceus arrive le 28 janvier et apporte avec lui un vent de fraîcheur sur le plus célèbre des univers Nintendo. Ce jeu proposera une expérience d'un nouveau genre pour la franchise, nous offrant de découvrir la région de Sinnoh en monde semi-ouvert et à la troisième personne. Le joueur y incarnera l'un des tous premiers dresseurs Pokémon dans la découverte de la faune légendaire qui abrite son univers et tentera d'élaborer le tout premier Pokédex. Le jeu intégrera des combats au tour par tour ainsi qu'en temps réel et sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Total War Warhammer 3 (PC) : 17 février

L'aventure Total War Warhammer entame son dernier chapitre avec la sortie de son troisième volet. Total War Warhammer 3 arrive le 17 février prochain, une sortie qui ravira les nombreux amateurs de ce jeu de stratégie au tour par tour charmés par cette trilogie mêlant l'échelle et l'ampleur des combats d'un Total War au sinistre et prolifique univers de Warhammer Fantasy. Ce troisième volet sera aussi l'occasion de découvrir de nouvelles factions parmi les plus populaires du jeu plateau original, dont Cathay et Kislev, mais aussi les quatre royaumes des Dieux du Chaos, antagonistes ultimes de l'univers Warhammer. Côté gameplay, quelques changements de taille sont à prévoir, notamment au niveau des batailles de siège et dans les missions de campagne.

Horizon Forbidden West (PS5) : 25 février

Aloy est de retour et nous emmène sur les terres de l'Ouest Américain dans un lointain futur où machines et faune de font qu'un, et où la civilisation a été réduite à un assemblage de tribus primitives. Horizon Forbidden West est le second opus des aventures de l'aventurière aux cheveux de feu, une exclusivité Playstation 5 très attendue voire jalousée par les joueurs Xbox et PC. Une sortie qui se fera aussi sur Playstation 4 pour ne pas mettre de côté les nombreux joueurs n'ayant pas pu mettre la main sur la dernière console de Sony, en rupture de stock depuis sa sortie. Horizon Forbidden West nous embarque dans le second chapitre des aventures d'Aloy, où elle sera confrontée à une nouvelle menace issue des terres interdites de l'Ouest. On y retrouvera de nouveaux éléments de gameplay, notamment au niveau des déplacements et du combat, avec de nouveaux accessoires et mécaniques offrant au joueur de nombreuses manières d'appréhender ce monde ouvert aussi beau que dangereux.

Elden Ring (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC) : 25 février

Décidément, le 25 février sera un jour à marquer sur votre calendrier car il sera aussi celui de la sortie du jeu le plus attendu de l'année : Elden Ring. Pourquoi Elden Ring est-il le jeu le plus attendu de 2022 ? Car il est la plus récente création du studio From Software, le studio derrière les acclamés Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, et From Software nous a toujours habitué à des jeux de qualité. Or, Elden Ring est une toute nouvelle création, un nouvel univers issu de l'esprit de l'écrivain George R.R. Martin (Game of Thrones) et proposera pour la première fois dans un jeu "souls" un gameplay entièrement en monde ouvert. Situé dans le monde mystérieux de l'Entreterre, Elden Ring sera jouable en solo et en coop jusqu'à quatre joueurs, de quoi découvrir sa sinistre histoire et déterrer ses trésors les mieux enfouis. Notez qu'il s'agit toujours d'un jeu de From Software, sa difficulté sera donc particulièrement relevée.

Gran Turismo 7 (PS5 et PS4) : 4 mars

Après le succès tonitruant de Forza Horizon 5, Sony se devait de montrer les dents dans le domaine des jeux de course. Gran Turismo 7 est la suite tant attendue de la célèbre licence de Polyphony Digital, et nous propose une approche next-gen des jeux de course. Sony Interactive Entertainment est toujours relativement mutique sur le contenu exact du jeu, mais semble mettre le paquet pour tenter de détrôner Forza Horizon 5. Points forts de ce nouveau volet, le design, la diversité et la personnalisation des véhicules. Une sortie que tous les amateurs de jeux de course se devront de surveiller à tout prix.