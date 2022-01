Microsoft : quel avenir pour les jeux Activision Blizzard après le rachat ?

Microsoft vient de confirmer l'acquisition du studio de jeux Activision Blizzard. Un rachat historique de 69 milliards de dollars. Cette nouvelle, qui semble bouleverser le monde du jeu vidéo, devrait avoir un impact sur les jeux existants et ceux à venir du studio...

[Mis à jour le 18 janvier à 16h49] C'est un petit raz-de-marée qui vient de tomber : la société Microsoft, déjà détentrice de plusieurs studios de développement, s'apprête à acquérir l'un des plus grands studios de l'industrie du jeu vidéo : Activision Blizzard, par le biais d'un contrat estimé à près de 70 milliards de dollars. Le studio Activision Blizzard, au centre de nombreuses polémiques suite à des faits de harcèlements et agressions, rejoindrait alors chez Microsoft d'autres grands noms de l'industrie, comme Bethesda (The Elder Scrolls) ou 343 Industries (Halo).

Cette nouvelle soulève également bon nombre de questions pour les fans de chez Microsoft, mais également les membres des communautés Activision Blizzard. Que va t-il advenir des célèbres licences du studio comme Call of Duty, World of Warcraft, ou même Candy Crush ? Peuvent elles devenir des exclusivités Xbox, la console phare de la firme de Redmond ?

Des jeux Activision Blizzard dans le Xbox Game Pass de Microsoft ?

S'il faudra certainement patienter plusieurs mois (voir années) pour mesurer l'impact d'une telle acquisition, il est déjà possible de se projeter sur l'effet de cette annonce pour Microsoft. Le Xbox Game Pass (abonnement en ligne permettant de profiter des jeux de chez Microsoft) devrait être le premier à bénéficier de cette annonce, alors que Microsoft vient d'annoncer que son service a dépassé les 25 millions d'abonnés.

Phil Spencer, directeur chez Xbox Game Studios, s'est notamment prononcé sur le blog officiel de Xbox : "tout d'abord, nous allons offrir autant de jeux Activision-Blizzard que possible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass, avec d'anciens, mais aussi de nouveaux titres provenant du catalogue de chez Activision-Blizzard."

Microsoft also announces that Game Pass has reached 25 million subscribershttps://t.co/MWfBQNzIDc pic.twitter.com/vmdf2dJylT — Nibel (@Nibellion) January 18, 2022

En septembre 2020, Microsoft annonçait l'achat du célèbre studio de développement Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls...). A la suite de cette acquisition, la multinationale annonçait dans la foulée l'arrivée de nombreux jeux du studio dans le Xbox Game Pass. De nombreux titres tels que Dishonored, Doom ou même Fallout sont depuis disponibles dans la formule à abonnement de chez Microsoft.

Si l'entreprise poursuit sa stratégie, le Xbox Game Pass sera le premier grand gagnant de cette acquisition, en profitant de l'arrivée de plusieurs grandes licences Activision Blizzard au sein de sa formule. Il serait ainsi logique pour Microsoft de rajouter différents Call of Duty (dont le récent Vanguard paru en fin d'année 2021), ainsi que diverses licences de chez Blizzard comme Diablo ou Overwatch. Il faudra cependant se pencher sur la question du jeu de rôle en ligne World of Warcraft, qui dispose d'un abonnement payant en plus d'un prix d'achat.

Aujourd'hui est un moment historique. Nous sommes heureux d'annoncer que les franchises de renommée mondiale et les personnes talentueuses de @ATVI_AB vont rejoindre la famille Xbox ! https://t.co/7LQx8AkD3I — Xbox FR (@XboxFR) January 18, 2022

Vers une exclusivité Xbox pour les prochains Call of Duty ?

Microsoft devenant le possesseur de la licence, la logique pourrait indiquer que la saga Call of Duty serait pleinement entre les mains de la Xbox. Il ne faut cependant pas tirer définitivement un trait sur de nouveaux opus à venir sur les consoles Playstation. Contrairement à son principal concurrent, Microsoft s'est régulièrement affiché comme un constructeur assez ouvert pour le partage de ses licences, notamment en ce qui concerne ses plus gros succès (notons Minecraft comme exemple).

Il est donc assez probable que Microsoft continue d'autoriser les futurs jeux Call of Duty, et autres grandes licences Activision Blizzard, à paraître sur PS4 et PS5. Le constructeur perdrait beaucoup à se priver d'une telle partie de la communauté vidéoludique. L'accent devrait cependant être mis sur les plateformes Xbox et PC, où davantage de licences, comme les jeux Spyro ou Guitar Hero, pourraient être davantage disponibles.

Selon le site Bloomberg, qui fût le premier à annoncer l'acquisition par Microsoft, le constructeur devrait continuer de distribuer plusieurs jeux sur les machines de chez Sony, mais en gardant tout de même plusieurs exclusivités pour les consoles Xbox et PC. Il faudra donc patienter encore quelques mois avant d'être fixé sur le sort des licences Activision-Blizzard.