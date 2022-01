Comment augmenter la taille de sa sacoche dans Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon : Arceus est arrivé et déjà de nombreux dresseurs se lancent dans les plaines d'Hisui en quête d'objets et de Pokémon rares. Seulement voilà, la sacoche peut très vite limiter la quantité de vos trouvailles.

Légendes Pokémon : Arceus met un fort accent sur l'exploration et la découverte de ses nombreux et variés paysages. On peut y trouver toutes sortes de ressources que l'on peut par la suite utiliser pour crafter différents objets. Or, votre sacoche possède, au début du jeu, des emplacements très limités, ne vous permettant pas de profiter pleinement de la totalité des ressources que vous croisez. C'est pourquoi, augmenter assez vite la taille de votre sacoche peut s'avérer crucial, vous permettant de rentabiliser grandement vos différentes sorties dans la nature, et ainsi progresser plus vite dans le jeu. Nous vous avons préparé un petit guide pour vous aider dans cette petite, mais importante quête.

Utilisez les boîtes à objets

Tout d'abord, sachez qu'il vous sera impossible d'augmenter la taille de votre sacoche au début du jeu. Le personnage non-joueur (PNJ) qui vous offre cette possibilité ne viendra vers vous qu'après votre combat contre le premier Baron. En attendant de croiser la route de ce fameux Lexion, il vous est possible d'utiliser les boîtes à objets. Ces gros coffres noirs sont présents aux entrées des différents camps sur la carte. N'hésitez pas, avant de partir en exploration dans la nature, à ranger l'essentiel de vos objets inutiles dans ces coffres pour bénéficier d'un maximum d'espace dans votre sacoche lors de vos randonnées.

Une fois votre premier Baron vaincu, vous serez forcés de retourner au siège du Groupe Galaxie à Rusti-Cité. Lorsque vous sortirez du bâtiment, inutile de chercher Lexion, ce-dernier viendra à vous pour vous proposer d'augmenter la taille de votre sacoche, un emplacement à la fois. Seulement voilà, Lexion a un sens du business hors-pair, et augmente continuellement le prix du prochain emplacement à débloquer. Ainsi, les 10 premiers emplacements vous coûteront entre 100 et 3000 Pokédollars mais le prix continuera d'augmenter pour atteindre 1 000 000 de Pokédollars pour l'emplacement 37. Il vous faudra donc garder un œil sur vos finances et optimiser votre salaire afin de progresser dans ce pan du jeu.