Quelle classe choisir dans Elden Ring ? Notre guide

Elden Ring nous propose une aventure unique, avec sa mythologie tout droit sortie de la plume de George R.R. Martin, et son gameplay digne des jeux From Software. Seulement, il est parfois difficile pour un néophyte de s'y retrouver dans son système de classe. On vous le décortique.

Elden Ring, un mot qui résonne sur toutes les lèvres depuis un petit bout de temps. La toute dernière création de From Software attise l'imagination et les convoitises des joueurs du monde entier, convaincus par son atmosphère unique et son monde mystérieux. Le jeu propose pour la première fois dans l'histoire du révéré studio From Software une aventure en monde ouvert tout en conservant l'aspect et le gameplay d'un action-RPG. Et qui dit RPG dit système de classe, puisqu'Elden Ring offre au joueur la possibilité de choisir l'archétype de son personnage. Et, même si ces classes ne concernent que les premières heures du jeu, puisque le joueur peut par la suite s'équiper à sa guise, il est important de savoir avec quel genre de personnage se lancer dans le monde meurtrier d'Elden Ring.

Le Héros

Le Héros est une classe assez classique avec laquelle débuter son aventure. Il commence le jeu niveau 7, et possède de nombreux points de Force (16), d'Endurance (12), de Vigueur (14) et d'Esotérisme (11). Ce descendant des tribus des Terres Désolées est équipé d'une hache et d'un bouclier de cuir, et fonctionne de manière efficace si l'on investit beaucoup de points dans la Force. Il sera l'un des choix des joueurs qui souhaitent découper du démon au corps à corps et n'ont que faire de la magie.

Le Bandit

Le Bandit est un archétype assez proche du voleur d'un RPG classique, il possède de nombreux points d'Agilité (13) et d'Esotérisme (14). Il commence le jeu niveau 5 et est équipé d'un couteau, d'un petit bouclier et d'un arc. Il excelle dans le combat à distance grâce à son arc long qui lui donne un bon avantage en début de partie. Il reste assez faible en combat au corps à corps, malgré son aspect "assassin", et souffre d'un trop gros montant d'Esotérisme. Il est assez déconseillé aux novices.

L'Astrologue

L'Astrologue est un érudit possédant un talent indéniable pour la magie. Il se rapproche d'un mage classique, et possède de nombreux points d'Intelligence (16), d'Esprit (15) et de Dextérité (12). Excellant dans les arts magiques, il commence le jeu niveau 6 avec un catalyste de sorcellerie, une épée et un petit bouclier. Le choix parfait en début de partie pour les joueurs de mages agressifs, et un excellent archétype pour les débutants.

Le Guerrier

Un nom qui devrait parler à n'importe qui. Le Guerrier est un combattant au corps à corps qui bénéficie d'une grande Dextérité (16) et de points d'attributs globalement équilibrés. Expert du combat à l'épée, et des armes d'Agilité il commence le jeu niveau 8 avec deux cimeterres et un petit bouclier. Il excelle dans le combat au corps à corps mais aussi dans les arts magiques, en faisant un archétype de choix pour les joueurs adepte d'un hybride mage/guerrier plus tard dans la partie.

Le Prisonnier

Probablement l'un des archétypes les plus uniques d'Elden Ring, le prisonnier est un ancien noble, bénéficiant de statistiques très équilibrées mis à part ses hauts montants de Dextérité et d'Intelligence (14) et son faible niveau de Foi (5). Il commence le jeu niveau 9 armé d'un bâton catalytique et d'un bouclier rond en fer. Avec son design atypique et son gameplay fortement orienté magie, il sera lui aussi une classe de choix pour les amateurs de mages, tout en bénéficiant de bonnes statistiques pour le combat au corps à corps. Un très bon choix pour les amateurs de builds hybrides.

Le Confesseur

Le Confesseur est, à l'opposé du prisonnier, une classe bénéficiant de très hauts montants de Foi (14) et de statistiques extrêmement hautes (13 d'Esprit, 12 de Dextérité, 12 de Force, 10 de Vigueur et d'Endurance...). Il commence le jeu niveau 10 armé d'un glaive et d'un bouclier et possède de bonnes capacités de lanceur de sorts de foi. Il s'agit d'une classe qui excelle dans le combat hybride, mêlant un bon combat au corps à corps et des sorts efficaces.

Le Samouraï

Comment passer à côté du Samouraï dans Elden Ring ? Il s'agit d'une classe extrêmement complète, possédant d'excellents montants de Dextérité (15), de Force (12), de Vigueur (12) et d'Endurance (13). Sans aucun doute en voie pour devenir l'une des classes les plus populaires du jeu, il débute son aventure armé d'un katana et d'un arc long et d'un bouclier en bois. Son armure et son bouclier en font un choix robuste pour les premières heures de jeu, malgré le fait qu'il ne possède aucun sort.

Le Misérable

Envie de vous promener en slip et de taper sur tout ce qui bouge avec votre gros gourdin ? Le Misérable est fait pour vous. Classe incontournable dans tous les jeux From Software, le Misérable commence le jeu niveau 1, avec 10 points dans chaque attribut, armé uniquement de son gourdin et totalement nu. Il sera le choix des vétérans des souls-like, mais aussi celui de ceux qui souhaitent entièrement construire leur personnage et relever un défi plus corsé. Il est fortement déconseillé aux débutants étant solide comme une chips.

Le Vagabond

Le Vagabond est l'archétype le plus proche du chevalier classique. Il bénéficie de bonnes résistances en début de partie grâce à son montant élevé de Vigueur (15), son armure lourde et son bouclier solide. Il est un excellent choix pour les débutants, malgré son apparente lenteur, étant relativement chargé en début de partie. Il commence le jeu niveau 9, est un excellent choix pour tout genre de build, notamment les builds hybrides, malgré son manque de sort en début de partie.

Le Prophète

Le Prophète est clairement le heal du groupe. Pour cette raison, il excelle en coopératif et lutte un peu plus dans le jeu en solo. Il bénéficie de très hauts montants de Foi (17) et d'Esprit (14) et est un peu l'équivalent de l'Astrologue côté mages. Il commence le jeu avec une lance, un bouclier et un catalyste d'incantation. Il peut aussi bénéficier de sorts plus "agressifs" en cours de partie. Il souffre cependant de dégâts au corps à corps assez ridiculement bas.