Comment remplir le Pokédex de Pokémon Arceus ? La liste et les lieux

Pour vous aider à attraper tous les monstres de poche trouvables dans Légendes Pokémon Arceus, nous vous avons préparer un guide spécial Pokédex d'Hisui. Types, lieux où les trouver, évolutions spéciales... Voici tout ce qu'il faut savoir.

Un des objectifs les plus complexes de Légendes Pokémon Arceus n'est autre que de remplir l'intégralité du Pokédex d'Hisui. Au total, 242 Pokémon sont à rencontrer et attraper dans le jeu de Game Freak et il vous faudra arpenter les cinq régions de l'île de long en large pour tous les capturer. Si la plupart de ces Pokémon sont connus, certains ont des formes particulières et des types parfois étonnants. D'autres ont également des évolutions très spécifiques qui nécessitent d'utiliser certaines attaques, certains styles de combat et certains objets spéciaux pour les obtenir.

C'est donc tout à fait logiquement que nous vous avons préparé un listing complet du Pokédex d'Hisui afin que vous puissiez compléter de la façon la plus simple possible cette quête dans Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le nom de chaque Pokémon, leur numéro dans le Pokédex d'Hisui, leur type mais aussi les lieux où les trouver ainsi que la façon dont ils évoluent si nécessaire. De quoi vous renseigner au maximum pour remplir le Pokédex à fond !