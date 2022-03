Comment gagner de l'argent dans GTA Online ? Notre guide

GTA Online est disponible sur next-gen depuis peu, l'occasion pour nous de vous offrir un petit guide sur les meilleurs moyens de remplir ses poches dans le monde de Los Santos.

Le monde de GTA 5 Online peut parfois sembler assez... chaotique. Une fois le tutoriel terminé, vous voilà lancés dans les rues de Los Santos, votre téléphone sonnant toutes les trente secondes bombardé d'appels et de textos de PNJ hystériques. Après avoir fait vos premiers pas dans cet univers où tout est possible, vous apprendrez bien vite à esquiver les joueurs haut niveau, bien campés sur leurs moto volantes ou dans leurs tanks, explosant sans vergogne tout ce qui daigne bouger le petit doigt. En effet, il est possible de tout acheter dans GTA Online, et remplir votre compte en banque reste le meilleur moyen de débloquer de nouveaux joujous plus déjantés les uns que les autres. Jeunes entrepreneurs, voici notre petit guide pour gagner des centaines de milliers de GTA dollars, sans bouger de votre chaise de gaming.

Les joueurs découvrant GTA Online sur next-gen bénéficient d'un petit bonus de bienvenue de 4 millions de dollars à la création de leur personnage.

Les chasses à la prime de Maude Eccles

Contrairement à de nombreux PNJ qui pollueront littéralement votre téléphone de messages inutiles, Maude doit être écoutée avec attention. Cette beauté de la route 13 vous offrira des chasses à la prime, vous offrant l'opportunité d'aller capturer ou tuer d'autres PNJ un peu partout sur l'Île de Los Santos. Ces missions se présentent sous la forme d'un email avec une photo de votre cible. Sachez qu'une cible vivante peut vous rapporter 10 000 $, contre 5 000 $ si vous choisissez de l'envoyer six pieds sous terre. Les missions de chasse de Maude peuvent vous rapporter assez facilement jusqu'à 50 000 $.

Mais ce n'est pas tout, une fois la cinquième chasse terminée, Maude vous enverra à la recherche d'une hachette en pierre dans une cache particulière. Une fois la hachette obtenue, vous devrez compléter un défi en tuant 25 PNJ (ou joueurs mais bonne chance avec une hachette) vous permettant en définitive de récolter 250 000 $. Un bon début pour forger votre empire du crime si vous voulez notre avis.

Tournez la roue du Diamond Casino & Hotel

C'est une structure qui a été ajoutée il y a quelques années dans GTA Online. Le Diamond Casino & Hotel vous offre un endroit où vous relaxer, et surtout perdre une sacrée quantité d'argent si votre penchant Patrick Bruel prend le dessus. Seulement, au milieu du Casino se trouve une gigantesque roue de la fortune que vous pourrez faire tourner gratuitement une fois par jour. Et cette roue peut vous rapporter gros.

Ne passez pas à côté des contre-la-montre

Si vous considérez être un as du volant, il existe un rendez-vous à ne surtout pas manquer dans GTA Online, et il a lieu tous les jeudis à deux endroits différents de la carte. Vous trouverez l'emplacement des courses en vous rendant aux endroits marqués par un petit chronomètre violet. Il s'agit de deux courses contre la montre pouvant vous rapporter chacune 100 000 $. Et 200 000 $ est une jolie somme à récolter chaque semaine.

Multipliez les braquages et investissez correctement votre argent (niveau 12)

Piliers de l'expérience multijoueur de GTA Online, les braquages sont des suites de missions à la fois extrêmement bien scénarisées et très lucratives pour un groupe allant de 1 à 4 joueurs. Pour y accéder, vous devrez être niveau 12 et acheter un appartement de luxe qui vous servira de base d'opération (et d'appartement aussi). Vous trouverez des offres autour de 200 000 $ dans Los Santos. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre la mission d'un ami possédant lui-même un appartement, ou d'un inconnu via le menu social de votre téléphone.

Une fois dans votre mission de braquage, il vous faudra accomplir certaines tâches de préparation plus ou moins complexes et nombreuses avant de rafler le pactole. Le niveau de difficulté des missions détermine le montant que vous vous partagerez une fois le braquage réussi. Aussi, les braquages spéciaux, comme Cayo Périco, Braquage de la Fin du Monde et les missions du Casino requièrent chacun un ou plusieurs achats conséquents au préalable (Sous-marin Kosatka, Penthouse au Casino, Club de Motard...) alors veillez à bien investir votre argent.

Complétez vos objectifs journaliers (niveau 15)

Si dans Red Dead Redemption Online les objectifs journaliers sont clefs, ils sont aussi incontournables dans GTA Online. Comme leur nom l'indique, il s'agit de trois petits objectifs à remplir chaque jour pouvant vous rapporter 30 000 $. Mais ce n'est pas tout, si vous parvenez à cumuler l'exploit sept jours de suite, vous recevrez en tout 150 000 $, et si vous poussez jusqu'à 28 jours, votre assiduité vous aura rapporté en tout 750 000 $.