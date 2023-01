Hogwarts Legacy : date de sortie, précommandes... Le hit de 2023 en détails

L'année 2023 va commencer fort sur la planète jeux vidéo avec la sortie d'Hogwarts Legacy. On fait le point sur le RPG situé dans l'univers d'Harry Potter, sa date de sortie, ses particularités et ses précommandes.

[Mis à jour le 03 janvier 2023 à 10h23] Ayant manqué de très peu le prix de jeu le plus attendu de l'année 2023 aux Game Awards 2022, Hogwarts Legacy semble bien parti pour être l'un des plus gros phénomènes vidéoludiques de ces quelques dernières années. Ce projet fou d'open-world RPG dans un univers inspiré des livres de JK Rowling en est aux derniers stades de sa production, avec une sortie prévue pour la mi-février. Des centaines de milliers si ce n'est des millions de fans de l'univers des sorciers attendent de pouvoir plonger au cœur de cette aventure inédite, dont les premières images ont eu le don d'impressionner à la fois sur le plan technique et créatif. On fait le point sur cette sortie extrêmement attendue en février prochain, ses précommandes, son contenu et son gameplay.

Annonce à l'origine pour 2022, Hogwarts Legacy a été finalement repoussé au mois de février 2023. Une sortie qui aura lieu le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, et un peu plus tard sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Cette décision a été prise il y a peu par Avalanche Software, justifiée par l'envie de proposer une expérience solide sur les plus anciennes générations de consoles. Le jeu est donc prévu pour le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One, et le 25 juillet sur Nintendo Switch.

Pour ce qui est du gameplay, Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard s'oriente vers la formule populaire de l'action-RPG. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert situé dans l'univers qui nous a tous tant fait rêver depuis la parution de Harry Potter à l'Ecole des Sorciers il y a maintenant un peu plus de 24 ans. Bien sûr, il sera difficile pour ce jeu de reprendre exactement l'intrigue des ouvrages de JK Rowling, c'est pourquoi il se tiendra au XIXe siècle, une époque jusqu'alors inexplorée dans les différentes œuvres associées au monde des sorciers.

En ce qui concerne les séquences de gameplay présentée par Avalanche Software, le jeu ne cache pas son ambition graphique, offrant des paysages à couper le souffle et des environnements évolutifs en fonction des saisons. On ne peut s'empêcher de remarquer que le monde ouvert d'Hogwarts Legacy semble authentique, respectant grandement son cadre temporel et géographique avec des hameaux et des villages tout droit sortis de l'Angleterre et de l'Ecosse du XIXe siècle. Le joueur aura l'occasion d'explorer cet univers à sa guise à l'aide de différents moyens de transports, comme les premiers balais magiques ou encore un hippogriffe.

Mais ce n'est pas tout, Avalanche Software s'est aussi attardé sur la nature des combats, et il y a de quoi commenter ces quelques séquences. Le jeu se base sur des affrontements en temps réel qui peuvent éventuellement faire penser au combat de The Witcher 3, sans les épées. Votre personnage peut utiliser une combinaison d'attaques et de sorts à distance tout en ayant l'option d'esquiver les attaques ennemies. A la manière de Geralt, vous devrez adapter votre gameplay en fonction de l'ennemi que vous rencontrez. Vous aurez aussi l'occasion de vous entraîner dans une arène de magie noire, afin de peaufiner vos lancers de sorts mortels.

Vous pourrez aussi personnaliser votre personnage en profondeur, ainsi que la Salle sur Demande. En effet, cette dernière agira en jeu comme une base depuis laquelle vous pourrez planifier vos différentes aventures. De l'architecture aux différents meubles, cette petite chambre magique vous appartient totalement, recréant le sentiment de pièce quasiment consciente trouvé dans les livres Harry Potter. Elle pourra accueillir différents trophées de vos aventures.

Les éditions d'Hogwarts Legacy © Warner Bros Games

HOGWARTS LEGACY - L'HERITAGE DE POUDLARD - Edition Amazon Neuf à partir de 64,99 € Amazon 74,99 € 64,99 € Voir

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Deluxe Edition (XBOX SERIES) Neuf à partir de 69,99 € Amazon 69,99 € Voir

Leclerc 72,49 € Voir

Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, pour le 4 avril sur Xbox One et PS4 et pour le 25 juillet sur Nintendo Switch.