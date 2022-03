Hogwarts Legacy : Harry Potter s'offre un RPG de taille

Le State of Play de ce jeudi 18 mars nous a offert une plongée totale dans l'univers d'Hogwarts Legacy. Et le RPG d'Avalanche Studios et de Warner Bros Interactive Entertainment est bien parti pour nous offrir une expérience titanesque.

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 12h10] Si on nous avait annoncé à la sortie d'Harry Potter à l'Ecole des Sorciers en 1997 que l'on pourrait un jour parcourir son monde vibrant en toute liberté, beaucoup d'entre nous auraient instantanément signé. C'est pour cette raison que la sortie d'Hogwarts Legacy est un évènement à part entière. Annoncé à l'origine lors d'une conférence Playstation 5 en fin d'année 2020, le jeu d'Avalanche Studio et Warner Bros Interactive Entertainment a su susciter la curiosité des joueurs du monde entier, surtout après le report de sa date de sortie à fin 2022. Bonne nouvelle, ce jeudi, Sony a remis le couvert pour un State of Play entièrement dédié à Hogwarts Legacy.

Le State of Play

Sony nous a offert une présentation exclusive d'Hogwarts Legacy. L'occasion pour les fans de découvrir en détail cette sortie attendue depuis son annonce en novembre 2020. Et que dire de cette présentation ! Avalanche Studios nous a préparé un RPG titanesque, permettant de se plonger entièrement dans les robes d'un étudiant en sorcellerie, de la création de son personnage jusqu'au choix des maisons en passant par les cours de magie diverses et variés. On y retrouvera des personnages emblématiques des livres et des films comme Nick Quasi-Sans-Tête, le Choixpeau, et bien d'autres clins d'œil qui ont eu le don de ravir tous les fans et les joueurs.

Pour ce qui est du contenu de la présentation, Sony et Warner nous ont offert des images de gameplay de cette sortie très attendue. On y a découvert en détail le monde qu'Avalanche Studios nous a construit, un monde qui est aussi scolaire qu'aventureux. En effet, il est prévu que le joueur puisse autant assister à des cours dans la prestigieuse école de sorcellerie du nord de l'Angleterre, que s'aventurer dans le monde mystérieux de la communauté magique au XIXe siècle. De quoi faire frissonner n'importe quel fan de cet univers, plongé une bonne fois pour toute dans l'école la plus stylée de l'univers.

Gameplay d'Hogwarts Legacy

Pour ce qui est du gameplay, il est clair que Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard s'oriente vers la formule populaire de l'action-RPG. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert situé dans l'univers qui nous a tous tant fait rêver depuis la parution de Harry Potter à l'Ecole des Sorciers il y a maintenant un peu plus de 24 ans (ce qui ne nous rajeunit pas). Bien sûr, il sera difficile pour ce jeu de reprendre exactement l'intrigue des ouvrages de JK Rowling, c'est pourquoi il se tiendra au XIXe siècle, une époque jusqu'alors inexplorée dans les différentes œuvres associées au monde des sorciers.

Du côté de l'intrigue, le joueur sera plongé en plein coeur de la rébellion des gobelins, ces petits bonshommes que l'on a plus l'habitude de voir à Gringotts dans les livres et les films. Bien que peu de choses aient été dites sur ce point là, on ne peut qu'applaudir l'initiative de la création d'une histoire originale. Le personnage affrontera donc différents types d'adversaires, des monstres aux sorciers, grâce à différentes techniques de combat impliquant lancer de sorts, potions, esquives et roulades. Un petit peu comme The Witcher mais en troquant les deux épées pour une baguette magique.

En adoptant un aspect de jeu de rôle, Hogwarts Legacy adopte naturellement des éléments de gameplay du genre RPG, notamment au niveau de la progression du joueur. Le protagoniste gagne donc progressivement en puissance au fur et à mesure de ses aventures, notamment en apprenant de nouveaux sorts en cour ou en fabriquant de nouvelles potions. Il existe aussi des caches au trésor dissimulées un peu partout sur la carte, contenant des équipements d'une rareté variable que le joueur peut utiliser pour faire progresser son personnage. Un petit côté chasse au loot qui ravira tous les amateurs de RPG.

En parlant de la célèbre auteure britannique, Avalanche Studio, le développeur d'Hogwarts Legacy, a spécifiquement précisé que JK Rowling n'avait pas participé au développement du jeu. Le jeu est une création unique débutée en 2017, basée sur le très efficace Unreal Engine d'Epic Games. Ce moteur graphique sera le moyen idéal pour dépeindre le célèbre château, ainsi que la forêt interdite et le village de Pré-au-Lard, qui seront tous les trois présents dans l'univers d'Hogwarts Legacy. On y retrouvera aussi des cours de sorcellerie, de potions, des bêtes fantastiques à apprivoiser et bien plus encore.

Pour ce qui est d'une date de sortie exacte, Hogwarts Legacy en manque pour l'instant cruellement. Initialement annoncé lors d'un State of Play PS5 en fin d'année 2020, le jeu d'Avalanche Studio et Warner Bros Interactive Entertainment a finalement été repoussé à l'année 2022. Un report qui s'est accompagné d'une absence totale d'images ou d'informations sur le jeu pendant l'année 2021, jusqu'à l'annonce de sa présentation dans le State of Play de ce jeudi 17 mars 2022. On a pu y entendre une fenêtre de sortie assez claire : au moment des fêtes de fin d'année 2022.