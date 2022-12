Hogwarts Legacy : du gameplay et de nouvelles dates de sortie pour le RPG

Warner Bros Games et Avalanche Software nous préparent une rentrée 2023 du tonnerre avec la sortie d'Hogwarts Legacy. Le RPG s'est montré dans une présentation de gameplay haute en couleurs.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 10h14] Hogwarts Legacy a manqué de peu le prix de jeu le plus attendu de l'année aux Game Awards 2022, mais reste LA sortie à suivre au premier trimestre 2023. Ce projet fou de RPG en mode ouvert dans l'univers d'Harry Potter prend forme de plus en plus, surtout après les images et séquences de gameplay dévoilée lors d'une tout récente présentation dirigée par son créateur, Avalanche Software. Et on peut vous dire que la magie est au rendez-vous dans ce triple A prévu pour février, qui ne cache pas ses ambitions de bouleverser le monde des jeux solo. Seul gros point noir, sa sortie repoussée sur consoles last-gen et Nintendo Switch. On vous explique tout.

Pour ce qui est du gameplay, Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard s'oriente vers la formule populaire de l'action-RPG. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert situé dans l'univers qui nous a tous tant fait rêver depuis la parution de Harry Potter à l'Ecole des Sorciers il y a maintenant un peu plus de 24 ans. Bien sûr, il sera difficile pour ce jeu de reprendre exactement l'intrigue des ouvrages de JK Rowling, c'est pourquoi il se tiendra au XIXe siècle, une époque jusqu'alors inexplorée dans les différentes œuvres associées au monde des sorciers.

En ce qui concerne les séquences de gameplay présentée par Avalanche Software, le jeu ne cache pas son ambition graphique, offrant des paysages à couper le souffle et des environnements évolutifs en fonction des saisons. On ne peut s'empêcher de remarquer que le monde ouvert d'Hogwarts Legacy semble authentique, respectant grandement son cadre temporel et géographique avec des hameaux et des villages tout droit sortis de l'Angleterre et de l'Ecosse du XIXe siècle. Le joueur aura l'occasion d'explorer cet univers à sa guise à l'aide de différents moyens de transports, comme les premiers balais magiques ou encore un hippogriffe.

Annonce à l'origine pour 2022, Hogwarts Legacy a été finalement repoussé au mois de février 2023. Une sortie qui aura lieu le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, et un peu plus tard sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Cette décision a été prise il y a peu par Avalanche Software, justifiée par l'envie de proposer une expérience solide sur les plus anciennes générations de consoles. Le jeu est donc prévu pour le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One, et le 25 juillet sur Nintendo Switch.

Les précommandes des versions PS5, Xbox One, Xbox Series et PC sont malheureusement épuisées, mais il vous reste l'édition Collector PS4 encore disponible à la vente :

Hogwarts Legacy Edition Collector PS4

Hogwarts Legacy Collector Edition © Warner Bros Games

Pour rappel, la version Collector du jeu est aussi chargée qu'onéreuse, comprenant pour 299,99 € (323 € sur Amazon)

Un coffret collector

Le jeu

72 heures d'accès anticipé (le 7 au lieu du 10 février 2023)

Le pack cosmétique Magie Noire

Le contenu de la Deluxe Edition

Le calot de Mage Noir

Le manteau de Kelpy

Accès à l'arène de combat de Mage Noir

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d'un livre

Un steelbook

Bien entendu, ce sont les fonctionnalités next-gen de la Playstation 5 qui sont à l'honneur dans ce tout nouveau trailer. La console de Sony qui fait toujours beaucoup parler d'elle en raison de ses ruptures de stock permanentes, présente l'apport de ses accessoires vis à vis du jeu. On y retrouve la mention du retour haptique (les vibrations) des manettes DualSense, mais aussi l'importance du son surround en 3D proposé par le casque Sony Pulse 3D. Bien entendu, les consoles next-gen seront le meilleur moyen de profiter d'Hogwarts Legacy, offrant des capacités techniques pouvant supporter l'exigence graphique d'un RPG triple A.