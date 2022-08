Hogwarts Legacy : un nouveau trailer sombre pour le RPG d'Avalanche

Repoussé au début de l'année 2023, Hogwarts Legacy a un peu fait son timide lors de la Gamescom 2022. Par contre, il nous a offert un nouveau trailer plus mystérieux et sombre que jamais.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 11h47] Hogwarts Legacy, c'est la promesse d'une aventure d'un autre genre dans l'univers d'Harry Potter. Un RPG en monde ouvert qui nous plonge dans le monde des sorciers du XIXe siècle, et nous propose de forger notre propre histoire en passant des salles de classe de Poudlard aux plus sombres et dangereux donjons de l'univers de JK Rowling. Il n'y a pas à dire, Hogwarts Legacy semble être l'un des jeux les plus attendus de 2023, et bien que sa sortie ait été repoussée au mois de février, il suscite toujours l'excitation de nombreux fans du monde entier, impatients de pouvoir plonger dans l'un des plus populaires univers de la pop culture. En attendant sa sortie, on vous propose de découvrir les nouvelles images du jeu que l'on a pu apercevoir lors d'une soirée d'ouverture de la Gamescom haute en couleur.

Le plus européen des salons du jeu vidéo revient pour une édition 2022 pour la première fois en physique depuis 2019. La Gamescom a marqué son ouverture le 23 août dernier avec la Gamescom Opening Night Live, une grande soirée présentée par Geoff Keighley et dédiée au futures sorties du jeu vidéo. Or, parmi les prestigieux exposants installés à Cologne, on a pu retrouver un certain Warner Bros Games, qui nous a présenté deux de ses prochaines créations, Gotham Knights et surtout Hogwarts Legacy. Ce dernier nous a été une nouvelle fois teasé à travers un trailer dédié à l'Héritage de Sebastian Sallow, ou plus particulièrement, à l'utilisation de la magie noire dans le monde des sorciers. De quoi satisfaire nos petits Tom Jedusor en herbe qui auraient un peu le sortilège impardonnable facile.

Bien entendu, ce sont les fonctionnalités next-gen de la Playstation 5 qui sont à l'honneur dans ce tout nouveau trailer. La console de Sony qui fait toujours beaucoup parler d'elle en raison de ses ruptures de stock permanentes, présente l'apport de ses accessoires vis à vis du jeu. On y retrouve la mention du retour haptique (les vibrations) des manettes DualSense, mais aussi l'importance du son surround en 3D proposé par le casque Sony Pulse 3D. Bien entendu, les consoles next-gen seront le meilleur moyen de profiter d'Hogwarts Legacy, offrant des capacités techniques pouvant supporter l'exigence graphique d'un RPG triple A.

Pour ce qui est du gameplay, il est clair que Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard s'oriente vers la formule populaire de l'action-RPG. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert situé dans l'univers qui nous a tous tant fait rêver depuis la parution de Harry Potter à l'Ecole des Sorciers il y a maintenant un peu plus de 24 ans (ce qui ne nous rajeunit pas). Bien sûr, il sera difficile pour ce jeu de reprendre exactement l'intrigue des ouvrages de JK Rowling, c'est pourquoi il se tiendra au XIXe siècle, une époque jusqu'alors inexplorée dans les différentes œuvres associées au monde des sorciers.

Du côté de l'intrigue, le joueur sera plongé en plein coeur de la rébellion des gobelins, ces petits bonshommes que l'on a plus l'habitude de voir à Gringotts dans les livres et les films. Bien que peu de choses aient été dites sur ce point là, on ne peut qu'applaudir l'initiative de la création d'une histoire originale. Le personnage affrontera donc différents types d'adversaires, des monstres aux sorciers, grâce à différentes techniques de combat impliquant lancer de sorts, potions, esquives et roulades. Un petit peu comme The Witcher mais en troquant les deux épées pour une baguette magique. Il a aussi la possibilité de combiner ses sorts en différents combos et finishers offrant un peu de variété à ce qui aurait pu ressembler, dans nos pires cauchemars, au gameplay d'Harry Potter et les Reliques de la Mort. Sauf qu'Avalanche Studio connait son sujet, et a su intégrer différents éléments pouvant permettre au joueur de diversifier son style de jeu. On pourra ainsi utiliser tout un éventail de familiers et de plantes pour nous aider en combat, en plus des lancers de sorts et des potions.

Au niveau de l'environnement, bien entendu, les murs de Poudlard nous seront familiers, mais pas ses occupants. Notre personnage pourra y rencontrer de nouveaux professeurs, et devra rattraper son retard puisqu'il intègre la prestigieuse école directement en cinquième année. Sa particularité ? Sa capacité de compréhension de formes de magie sombres et anciennes qui le propulse dans une quête contre ceux qui cherchent à détruire le monde des sorciers. Une épopée originale et rafraichissante, qui n'hésite pas à faire des clins d'oeil aux films Harry Potter et les Animaux Fantastiques.

En adoptant un aspect de jeu de rôle, Hogwarts Legacy adopte naturellement des éléments de gameplay du genre RPG, notamment au niveau de la progression du joueur. Le protagoniste gagne donc progressivement en puissance au fur et à mesure de ses aventures, notamment en apprenant de nouveaux sorts en cour ou en fabriquant de nouvelles potions. Il existe aussi des caches au trésor dissimulées un peu partout sur la carte, contenant des équipements d'une rareté variable que le joueur peut utiliser pour faire progresser son personnage. Un petit côté chasse au loot qui ravira tous les amateurs de RPG.

En parlant de la célèbre auteure britannique, Avalanche Studio, le développeur d'Hogwarts Legacy, a spécifiquement précisé que JK Rowling n'avait pas participé au développement du jeu. Le jeu est une création unique débutée en 2017, basée sur le très efficace Unreal Engine d'Epic Games. Ce moteur graphique sera le moyen idéal pour dépeindre le célèbre château, ainsi que la forêt interdite et le village de Pré-au-Lard, qui seront tous les trois présents dans l'univers d'Hogwarts Legacy. On y retrouvera aussi des cours de sorcellerie, de potions, des bêtes fantastiques à apprivoiser et bien plus encore.

Annoncé en premier lieu pour 2022, Hogwarts Legacy a finalement vu sa sortie repoussée au 10 février 2023. Une annonce relativement attendue des joueurs qui s'étonnaient de la discrétion prononcée du jeu à l'approche du dernier semestre 2022. Un report justifié par Warner Bros Games en raison de difficultés de développement liées à la crise sanitaire et à une volonté de fournir un produit fini, et digne des attentes des nombreux fans de l'univers de JK Rowling. Et pour tout vous dire, on est plutôt ravis d'attendre pour un jeu excellent, plutôt que d'être servis rapidement un jeu médiocre. Le jeu sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.