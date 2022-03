Hogwarts Legacy : visionnez la présentation du RPG Harry Potter en direct

Si il y avait bien un univers qui aurait pu être exploré sous la forme d'un RPG, c'est bien celui d'Harry Potter. Et bien c'est maintenant chose faite puisque Warner Bros Interactive Entertainment nous sort Hogwarts Legacy. Tout ce qu'il faut savoir de ce projet d'envergure, c'est un peu plus bas dans cet article.

Qui n'a pas rêvé d'explorer le monde des sorciers baguette dans une main balais volant dans l'autre ? Les fans de l'univers de J.K. Rowling et de jeu vidéo vont apprécier les nouvelles à venir, puisque Sony nous a annoncé présenter en détail la prochaine sortie des studios de Warner Bros Interactive Entertainment, Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard. On en apprendra donc un peu plus sur ce jeu annoncé il y a maintenant un peu plus d'un an au cours d'un State of Play ce jeudi 17 mars à 22h heure française. L'occasion d'apercevoir enfin du gameplay et d'obtenir une vraie date de sortie. Vous pouvez d'ailleurs visionner cette diffusion en direct sur cette page :

Une présentation entre les mains exclusive de Sony ce jeudi. En effet, le jeu sortira sur PS4 et PS5. En revanche, si vous jouez sur consoles Xbox ou sur PC, pas de panique, le jeu sortira aussi sur Xbox One, Xbox Series et Windows. De quoi contenter tous les joueurs, qu'ils soient adepte de clavier souris ou de manette. Le jeu sera aussi cross-génération, coincé entre une next-gen qui peine à conquérir les salons en raison de la pénurie mondiale de semiconducteurs, et une old-gen qui commence à avoir fait son temps.

Pour ce qui est du gameplay, il semblerait que Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard semble s'orienter vers la formule populaire de l'action-RPG. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert situé dans l'univers qui nous a tous tant fait rêver depuis la parution de Harry Potter à l'Ecole des Sorciers il y a maintenant un peu plus de 24 ans (ce qui ne nous rajeunit pas). Bien sûr, il sera difficile pour ce jeu de reprendre exactement l'intrigue des ouvrages de JK Rowling, c'est pourquoi il se tiendra au XIXe siècle, une époque jusqu'alors inexplorée dans les différentes œuvres associées au monde des sorciers.