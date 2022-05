Playstation Plus : Sony dévoile la liste des jeux de son abonnement

Le Playstation Plus se refait une beauté pour le mois de juin 2022. Une toute nouvelle offre que Sony nous présente en détail dans un article blog.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 15h18] Playstation revoit entièrement ses offres d'abonnement. La firme a décidé que les abonnements Playstation Plus et Playstation Now seraient rassemblés en une offre unique, comprenant trois niveaux d'abonnement et de services. Souvenez-vous, le Playstation Plus était depuis 2010 l'offre d'abonnement de Sony pour accéder au multijoueur de la Playstation, et comprenait aussi d'autres avantages comme deux jeux mensuels à télécharger gratuitement, des réductions, la sauvegarde sur le cloud et plus. Tandis que de l'autre côté nous avions le Playstation Now, le service de jeu à la demande par catalogue exploitant aussi le potentiel du cloud gaming. Désormais, ces deux offres seront donc réunies dans trois offres Playstation Plus, et ce dès le 22 juin prochain. L'information du jour, c'est que Sony a dévoilé le contenu exact des abonnement Playstation Plus Essential, Extra et Premium. Et il y a de quoi titiller le Xbox Game Pass.

Quels sont les nouveaux abonnements PS + ?

Comme nous vous le disions dans l'introduction, les nouveau abonnements Playstation Plus seront divisées en trois niveaux différents. On retrouvera premièrement le Playstation Plus Essential, qui comprendra tous les avantages du PS+ actuel (jeu multijoueur, deux jeux à télécharger, cloud, promotions) et garde globalement la même tarification qu'aujourd'hui. Ensuite, on retrouvera le Playstation Plus Extra, qui ajoute un catalogue de 400 jeux téléchargeables à la demande à leur abonnement. Enfin, le Playstation Plus Premium ajoute encore plus de jeux à ce catalogue, proposant des titres PS1, PS2, PSP et PS3 pour une expérience clairement centrée sur le rétrogaming. Les tarifs et contenus des abonnements :

Playstation Plus Essential :

Jeu multijoueur en ligne

Deux jeux mensuels à télécharger

Des promotions et des réductions

Europe : 8.99 € / mois, 24.99 € / trimestre, 59,99 € / an.

Etats Unis : 9,99 $ / mois, 24,99 $ / trimestre, 59,99 $ / an.

Royaume-Uni : 6,99 £ / mois, 19,99 £ / trimestre, 49,99 £ / an.

Playstation Plus Extra :

Tous les avantages du Playstation Plus Essential

Un catalogue de plus de 400 jeux à la demande pour PS4 et PS5

Europe : 13.99 € / mois, 39.99 € / trimestre, 99,99 € / an.

Etats Unis : 14,99 $ / mois, 39,99 $ / trimestre, 99,99 $ / an.

Royaume-Uni : 10,99 £ / mois, 31,99 £ / trimestre, 83,99 £ / an.

Playstation Plus Premium :

Tous les avantages du Playstation Plus Extra

Un catalogue de plus de 300 jeux à la demande pour PS1, PS2, PS3 et PSP

Un service de streaming de jeux via le cloud, disponible sur PS4, PS5 et PC

Des essais limités de jeux récents

Europe : 16.99 € / mois, 49.99 € / trimestre, 119,99 € / an.

Etats Unis : 17,99 $ / mois, 49,99 $ / trimestre, 119,99 $ / an.

Royaume-Uni : 13,49 £ / mois, 39,99 £ / trimestre, 99,99 £ / an.

Quels jeux dans le Playstation Plus Extra et Premium ?

Les deux nouveaux niveaux d'abonnement Extra et Premium comprennent tous les deux un catalogue de jeux vidéo à la demande. On retrouve bien entendu des titres et des plateformes différentes selon les deux souscriptions, mais il est possible de s'interroger sur le contenu dudit catalogue à sa sortie en juin prochain. Pour rassurer les joueurs un peu perdus par ce soudain changement d'offre d'abonnement, Playstation a publié une vidéo explicative et détaillé en profondeur le contenu de chaque niveau d'abonnement Playstation Plus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'article blog de Playstation, mais nous on vous résume l'essentiel :

Les jeux du Playstation Plus Essential :

Le nouvel abonnement Playstation Plus Essential comprend le jeu en ligne et deux jeux gratuits mensuels que l'on ne connait pas encore pour le mois de juin 2022.

Les jeux du Playstation Plus Extra :

On retrouvera dès juin un catalogue de plusieurs dizaines de jeux sur PS4 et PS5 pour le Playstation Plus Extra. La liste complète se trouve dans l'article blog de Playstation, mais parmi les noms les plus connus, on retrouve de grosses exclusivités PS4 et PS5 comme Bloodborne, Death Stranding, Demon's Souls, God of War, Horizon Zero Dawn, Returnal, Uncharted et bien d'autres. Mais aussi de nombreux titres de partenaires tiers comme Ubisoft et Bandai Namco (Assassin's Creed Valhalla, Final Fantasy XVI, For Honor, 2K22, Red Dead Redemption 2, et plus). Notez que l'association en Sony et Ubisoft est toute récente et permet à l'éditeur français de proposer pas moins de sept jeux dans le Playstation Plus, ainsi qu'un nouveau service d'abonnement appelé Ubisoft + Classics, proposant pas moins de 27 jeux (moyennant un abonnement supplémentaire bien entendu). Une offre qui ressemble à l'association entre EA Play et le Xbox Game Pass.

Les jeux du Playstation Plus Premium / Deluxe

Pour ceux qui souhaitent l'expérience complète du Playstation Plus Premium, on y trouvera tous les jeux présents dans le Playstation Plus Extra, plus tout un tas de classiques des consoles PSP, Playstation 1, 2 et 3. Encore une fois, la liste complète de ces jeux vintage est disponible sur l'article de Playstation. Elle comprendra des jeux sous leur format originel comme Ape Escape, Kurushi ou encore Jumping Flash, Worms Armageddon... mais aussi des titres remasterisés, Ape Escape 2, Bioshock, Borderlands, LEGO Harry Potter et bien d'autres. Pour terminer, certains titres originaux sur Playstation 3 seront aussi disponibles en streaming comme Infamous, FEAR, trois Ratchet & Clank, Tokyo Jungle, Devil May Cry et Lost Planet 2, entre autres.

Un tel changement réclame un peu de temps pour être mis correctement en place, même pour une entreprise aussi massive que Sony sa Playstation. C'est pourquoi Jim Ryan explique dans son article blog que les nouveaux abonnements seront mis en place dès le 22 juin prochain, dans un ordre précis prenant en compte les différentes régions du monde. L'Asie sera donc le premier continent à en bénéficier, suivi de près par l'Amérique du Nord et l'Europe. Notez aussi qu'au moment du lancement, les abonnés au PS Now actuels verront leur offre migrer sans frais supplémentaires vers le PS+ Premium.