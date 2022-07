Warhammer 40 000 Darktide : la date de sortie repoussée, une bêta annoncée

Mauvaise nouvelle pour les fans de Warhammer 40 000, la sortie de Darktide vient d'être repoussée à novembre par le studio de développement Fatshark. En revanche, des phases de bêta-test auront lieu prochainement.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 19h00] L'univers de Warhammer 40 000 est vaste et complexe, ayant plongé tout une légion de jeunes et moins jeunes joueurs dans les profondeurs de son gigantisme infini. Sauf que pour tous ces fans, une chose manque ; un vrai, bon jeu vidéo triple A. Or, c'est ce que Warhammer 40 000 : Darktide est sensé apporter en 2022. Une plongée abyssale dans les sinistres bas-fonds d'une cité-ruche de l'Empire des Hommes, des hérétiques à taire, des Ogryns et des fusils-laser, tout y était pour donner aux petits fans du jeu de plateau un nouvel univers où se défouler en coopération. Malheureusement, Fatshark a annoncé tout récemment le report de la date de sortie du jeu. On vous explique tout.

Dans ce communiqué publié sur sa chaîne Twitter, Fatshark nous explique la raison du report de la date de sortie de Darktide au 30 novembre 2022. Le studio le justifie par sa volonté d'apporter une expérience complète aux joueurs, digne de leurs attentes. Malgré les excellents retours des joueurs devant les séquences de gameplay du jeu publiées récemment lors de la Summer Game Fest, Fatshark compte peaufiner certains aspects du gameplay pour proposer une expérience solide, fluide et à la hauteur de l'univers de Warhammer 40 000.

Si la date de sortie de Warhammer 40 000 : Darktide est malheureusement repoussée, différentes période de test et de bêta du jeu auront lieu dans les prochains mois. Fatshark compte proposer aux joueurs l'option d'y participer entièrement, et chacun peut s'y inscrire pourvu de posséder une adresse email, un PC ou une Xbox Series X ou S. Si vous souhaitez tenter de participer à la bêta de Warhammer 40 000 : Darktide, rendez vous sur cette page

Pour ce qui est du gameplay de Warhammer 40 000 Darktide, pas besoin de se creuser la tête bien longtemps pour savoir à quoi on a affaire. Fatshark compte en effet reprendre la formule qui a fait le succès de Vermintide et Vermintide 2, c'est à dire du FPS coopératif où une équipe de quatre joueurs doit se rendre d'un point A à un point B tout en étant assaillie par des vagues successives d'ennemis plus ou moins coriaces. L'inspiration Left 4 Dead est bien évidemment criante, mais assumée, et s'intègre généralement très bien avec la brutalité des univers Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000, où les ennemis de l'humanité sont légions et les héros si rares. Seulement, dans Darktide, vous allez troquer votre hallebarde et votre arc pour un fusil laser et une épée-tronçonneuse, et troquer les hordes de Skavens et cultistes de Nurgle contre...les hordes de cultistes de Nurgle des profondeurs des cités-ruches de l'Imperium. Bien entendu, tout est à faire pour Fatshark, qui va avoir la lourde de tâche de faire transparaître à l'écran les échelles gigantesques typiques de l'univers de Warhammer 40 000.

Pour l'instant, le scénario de Darktide reste bien mystérieux, on sait qu'on y incarnera une escouade atypique de la Garde Impériale envoyée sur la planète Atoma-Prime pour tenter d'empêcher une incursion du Chaos dans la cité-ruche de Tertium. On sait cependant que l'histoire de ce nouveau projet sera rédigée en collaboration avec Dan Abnett, l'auteur vétéran des romans Warhammer 40 000, à qui on doit plusieurs dizaines d'ouvrages et de bande dessinées révérés par la communautés de fans de l'univers. Il a d'ailleurs insisté que Darktide serait "au sujet d'humains basiques tentant de survivre envers et contre tout", et moins centré autour des aventures plus "traditionnelles" des Spacemarines ou de l'Inquisition.