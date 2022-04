Return to Monkey Island : les 90's s'offrent un come-back du tonnerre

C'est la grosse nouvelle de ce début de mois d'avril, Ron Gilbert et Dave Grossman, les créateurs des jeux "Monkey Island" nous ont annoncé le retour de la série culte des jeux d'aventure dans un petit trailer. De quoi émerveiller les plus vétérans des fans de jeux vidéo.

Les pirates sont de retour ! La grande nouvelle du moment c'est l'annonce du retour de la série de jeux vidéo incontournable "Monkey Island". Star des années 90, cette série de jeux point'n click créée par Ron Gilbert et développée par Lucasfilm Games a marqué les esprits de nombreux jeunes trentenaires, en proposant une aventure pleine d'humour aux côté de Guybrush Treepwood, un pirate cherchant son destin dans les Caraïbes au 17e siècle. Une série acclamée à l'époque, devenue très vite culte et dont le dernier volet, créé sans Ron Gilbert, nous est apparu en 2009 avec Tales of Monkey Island. Depuis, plus le moindre bruit, ce qui explique la stupeur générale lorsque le compte Twitter du révéré Gilbert s'est fendu de l'annonce de Return to Monkey Island. Prévu pour cette année, ce jeu développé une nouvelle fois par Lucasfilm Games et par Devolver Digital se présente comme la suite directe de Monkey Island 2 : La vengeance de LeChuck. Et ce au dépends des épisodes ultérieurs de la sage, comme Curse of the Monkey Island, Escape from Monkey Island et Tales of the Monkey Island.

Introducing Return to Monkey Island, a new game by Ron Gilbert that picks up where Monkey Island 2: LeChuck's Revenge left off.https://t.co/5E3zi5JkEt pic.twitter.com/frkrN1OLXD — Devolver Digital (@devolverdigital) April 4, 2022

Ce trailer décalé n'en est pour autant pas avare en informations. On retrouve quelques noms connus dans les annonces du casting de cette prochaine sortie. Au delà de Ron Gilbert et Dave Grossman aux commandes, la bande originale du jeu sera une nouvelle fois composée par Michael Land, accompagné de Peter McConnel et Clint Bajakian. L'autre bonne nouvelle pour nos amis anglophones, c'est que Dominic Armato fait son grand retour en temps que voix de Guybrush Treepwood. Le jeu a même son propre site internet, pour l'instant assez limité dans son contenu. Pour ce qui est de la date de sortie de Return to Monkey Island, pas d'autre information que la mention de l'année 2022.