ZLAN 2022 : participants, jeux, règles... Le programme du week-end

La ZLAN est de retour pour une édition 2022 plus corsée que jamais. L'évènement d'Esport organisé par ZeratoR risque bien d'enflammer Twitch ce week-end. On vous résume tout.

[Mis à jour le 8 avril 2022 à 17h14] Le grand rendez-vous de la semaine risque bien d'avoir lieu sur Twitch en ce début de mois d'avril. Adrien "ZeratoR" Nougaret nous offre un week-end orienté Esport avec la ZLAN 2022, un évènement réunissant le fleuron du streaming et du gaming français pendant 72 heures On y retrouvera des personnalités du web et des particuliers dans une compétition féroce sur plus de dix jeux différents, diffusée en direct sur Twitch. Age of Empires, Apex Legends, Worms... les joueurs vont devoir prouver leur talent de multi-gaming pour décrocher un cash prize de plus de 51 000 €. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la ZLAN 2022.

Si vous souhaitez ne pas manquer la ZLAN 2022, ou si vous souhaitez simplement suivre les compétitions sur les jeux qui vous intéressent, nous vous détaillons son programme exact. La ZLAN 2022 se déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2022 à Lyon, ou plus précisément dans la salle du Double Mixte de Villeurbanne. Si vous souhaitez assister en direct à l'évènement, sachez que le dernier jour de la compétition, à savoir le dimanche 10 avril dès midi, sera ouvert au public. Rendez-vous sur la billetterie officielle de la ZLAN 2022 ici (complète). Pour les autres qui souhaitent simplement profiter de l'évènement sur Twitch, les premières compétitions de l'évènement débuteront vendredi 8 mars à 19h.

Quel est le programme de la ZLAN 2022 ?

Onze jeux, 228 joueurs et 76 trios pour qu'au bout du week-end il ne reste qu'un trio gagnant. C'est ça la formule de la ZLAN 2022 qui sera divisée en trois phases de compétition distinctes. Dès vendredi, les joueurs débutent une première phase de groupes éliminatoire où les équipes seront divisées en quatre poules comprenant chacune 19 trios. Les six premiers trios de chaque poule passent à la phase suivante qui sera elle aussi une phase de poule, avec quatre groupes de 6 équipes. A l'issu du deuxième jour de compétition, les deux premiers de chaque poule auront accès à la phase finale à élimination directe. Les quarts se auront lieu le samedi soir à huis clos tandis que dès les demi-finales le dimanche 10 avril la compétition se déroulera devant le public. Les quarts de finale se déroulent en BO3 (au meilleur des trois matchs), les demi-finales sont des BO5 et la finale est un grand BO7 incluant un jeu mystère.

Voici les 4 poules de la première phase de groupes de la #ZLAN2022 !



On se retrouve à 19h pour le début de la compétition sur https://t.co/HXAxpCu1vg pic.twitter.com/An3B0xZmgw — Z LAN | #ZLAN2022 (@ZLAN_FR) April 8, 2022

Voici le planning de cette #ZLAN2022 !



On se retrouve donc vendredi à 19h sur https://t.co/I9kAccQrY5 pic.twitter.com/wbaw5l6ocr — Z LAN | #ZLAN2022 (@ZLAN_FR) April 4, 2022

Qui participe à la ZLAN 2022 ?

Parmi les participants de la ZLAN 2022, on retrouve des trios de streamers mais aussi des trios de particuliers tirés au sort. Au total, l'évènement réunira 228 joueurs répartis en 76 trios, parmi lesquels on trouvera certains noms connus comme Mickalow, KennyStream, Gotaga ou encore Etoiles. Les équipes de streamers sont au nombre de 40 tandis que les équipes de joueurs tirés au sort représentent les 36 restantes. Ils s'affrontent en tout et pour tout pour un cashprize de 51 015 €.

Quels sont les jeux et les règles de la ZLAN 2022 ?

La ZLAN est depuis sa première édition un évènement multi-gaming. C'est à dire que les joueurs s'affrontent sur plusieurs jeux différents, qui sont cette année au nombre de onze. On y retrouve Apex Legends, Worms WMD, ZUTOM, Elden Ring, Riders Republic, Rocket League, Age of Empires 4, Fall Guys, Hotwheels Unleashed, Pro Soccer Online et un jeu mystère qui sera dévoilé lors de la finale. Si certains jeux permettent facilement de désigner le vainqueur d'un affrontement, d'autres moins. C'est le cas notamment pour Elden Ring, le RPG à succès présente une aventure relativement réservée au jeu en solo. On vous détaille les règles des affrontement spécifiques à chaque jeu.