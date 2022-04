Nintendo Switch Sports : trouvez le au meilleur prix dès aujourd'hui !

Souvenez-vous, il y a maintenant un peu plus de 16 ans sortait Wii Sports, la révolution vidéoludique sportive qui a conquis les salons du monde entier. Nintendo remet le couvert cette année avec la sortie de Nintendo Switch Sports. Prix, date de sortie et précommande, on vous explique tout.

Le monde du jeu vidéo a connu un petite révolution en 2006 avec l'arrivée de la Nintendo Wii dans nos salon. Cette petite console démocratisait pour la première fois les capteurs de mouvement et leur utilisation dans le gaming, nous rendant plus actifs que jamais devant notre téléviseur cathodique. Des millions de familles se sont trémoussées dans leur salon Wii-mote en main, succombant aux nombreux argument d'un nouveau style de jeux presque "sportifs". Aujourd'hui, on peut mettre des petits guillemets sur cette notion puisque agiter son poignet assis sur son fauteuil a ses limites niveau dépense calorique. Mais le concept d'un jeu basé sur le mouvement est toujours très attrayant, aussi immersif que fun et ce seul ou à plusieurs. La bonne nouvelle c'est que Nintendo l'a bien compris en nous présentant Nintendo Switch Sports, la nouvelle itération de cette anthologie du sport dans votre salon, sauce Nintendo Switch bien entendu. Or il reste encore un petit peu de temps avant que ce petit bijou de technologie prenne d'assaut nos salles à manger, l'occasion de faire un petit point sur son contenu et sur toutes les informations utiles à son sujet.

Où acheter Nintendo Switch Sport au meilleur prix ?

Si vous êtes déjà convaincu par ce petit paragraphe d'introduction, que vous souhaitiez revivre le plaisir de la découverte de la Wii en 2006 ou tout simplement mêler l'utile à l'agréable, sachez que vous pourrez trouver Nintendo Switch Sports en réduction en ce moment même chez Amazon. Le géant du e-commerce américain nous offre un joyeux 12 % de réduction sur cette sortie d'envergure, vous permettant de dégoter Nintendo Switch Sports à moins de 40 euros. Vous retrouverez aussi le jeu à 36 euros chez E. Leclerc. Mais ce n'est pas tout, certains autres revendeurs proposent la console à prix réduit, on vous résume les offres disponibles.