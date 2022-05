"Stock PS5 : la console de retour en magasin, les drops en direct"

Une fois n'est pas coutume, il est aujourd'hui possible de trouver des Playstation 5 en boutique. Des stocks qui s'ajoutent aux nombreux drops habituels sur internet.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 10h41] Pour Sony, l'année 2022 sera toujours très particulière. L'entreprise enregistre toujours des ventes anormalement faibles pour sa toute dernière console, la PS5, bien qu'elle soit l'une des consoles les plus populaires de l'histoire de la marque. En cause, des ruptures de stock permanentes qui empêchent de nombreux acheteurs potentiels de trouver leur bonheur. Sauf que pour une fois, en ces derniers jours de mai, on peut retrouver la console directement en boutique, en plus de la trouver lors de réassorts assez réguliers sur le net. Les nouveaux packs Horizon Forbidden West + PS5 sont là, et les acheteurs en profitent.

Le Suivi des stocks du lundi 30 mai en direct

10h40 : Des packs de PS5 + Horizon Forbidden West sont arrivés dans les boutiques Micromania .

Des packs de PS5 + Horizon Forbidden West sont arrivés dans les boutiques . 07h00 : La PS5 est disponible en vente d'occasion et neuve chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous), il faudra attendre pour d'autres réassorts.

Comment acheter une PS5 en 2022 ?

Après un mois riche en stock pour la console de Sony, les réassorts se ralentissent, mis à par quelques exemplaires mis en vente par Auchan ce lundi . Mais la situation est de bonne augure pour les acheteurs potentiels de la Playstation 5, qui voient se multiplier les "drops" de la console. Si vous souhaitez vous préparer efficacement pour les prochains réassorts (qui auront lieu probablement dès ce mardi matin), vous pouvez toujours consulter les différentes astuces, techniques et conseils d'achat sur notre article ci-dessous :

Il est également possible de trouver régulièrement des stocks de PS5 chez Rakuten. La console y est cependant vendue au prix fort. Nous ne conseillons cette option que si vous n'arrivez vraiment pas à mettre la main sur la PS5 à son tarif de base (lorsque celle-ci est disponible).

Pas de PS5 jusqu'en 2024 ?

Le mois de mai démarre avec une mauvaise nouvelle que l'on peut retrouver dans un article de CNBC. Dans une récente interview avec Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, le journal a posé la question qui fâche, et a demandé une durée estimée de la la pénurie de semiconducteurs qui pénalise grandement les marchés de l'informatique, des consoles de salon et de l'automobile. La réponse n'est pas très rassurante : "Nous pensons que la pénurie globale de semiconducteurs va s'étendre à 2024, malgré nos estimations précédentes (2023), car les pénuries frappent désormais les équipements et certaines lignes de production vont être durement sous pression." Une information de mauvaise augure pour le marché des consoles de salon et des cartes graphiques.

Petits conseils d'achat