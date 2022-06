"Stock PS5 : suivez les drops de la console en direct cette semaine"

PS5. La grande quête de la Playstation 5 continue. Comme chaque jour, nous vous offrons la possibilité de suivre les réassorts de la console en direct, afin de faciliter votre achat.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 11h00] Toujours au centre de l'actualité vidéoludique, la Playstation 5 est en revanche moins présente dans les boutiques et sur le web. La console de Sony souffre toujours de longues ruptures de stocks, interrompues par des réassorts ponctuels. Ces stocks limités et éphémères, que l'on appelle aussi drops, sont extrêmement demandés et recherchés par les acheteurs et les fans, qui souhaitent de leur côté profiter des excellentes performances de la PS5 pour un prix très raisonnable. Le gaming est passé dans la next-gen, et pour que vous l'accompagniez, voici notre suivi en direct de tous les drops et réassorts français et européens, ainsi que tous nos conseils d'achat.

Le Suivi des stocks du lundi 20 Juin en direct

10h30 : Pas de nouvelles de la PS5 pour le moment.

Pas de nouvelles de la PS5 pour le moment. 7h00: La PS5 est disponible en vente d'occasion et neuve chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous), il faudra attendre pour d'autres réassorts.

Vous l'aurez compris, Sony organise régulièrement des ventes privées pour que certains de ses clients puissent acheter une Playstation 5. Si vous souhaitez vous aussi participer à ces évènements qui semblent devenir mensuels, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Sony Attention, pour vous inscrire, vous devez être propriétaire d'un compte Playstation Network. Ne vous inquiétez pas, créer un compte PSN est totalement gratuit même si vous ne possédez pas encore de PS4 ou de PS5. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour vous créer un compte.

Où trouver une PS5 en boutique ?

C'est aussi l'une des solutions tout à fait viables pour l'achat d'une Playstation 5 : se rendre en boutique pour tenter de dénicher un pack. Si cette option n'est pas forcément la plus efficace en terme de temps et de CO2, elle peut éventuellement vous permettre de dénicher la perle rare, à savoir un pack PS5 ou PS5 + Horizon Forbidden West. En effet, depuis la mise en vente de ce lot incluant le jeu de Guerrilla Games et la console, il est possible de trouver des PS5 en boutique, pourvu de faire preuve d'une bonne dose de chance. En ce moment, on sait que la Fnac propose parfois la console de Sony en magasin, il vous suffit de vous y rendre et de la demander à un vendeur. Mais attention, les stocks de PS5 en boutique ne sont jamais garantis.

Où acheter une PS5 d'occasion ?

Si vous cherchez à tous prix à vous procurer la Playstation 5, sachez que vous pouvez la trouver à tous les coups sur le site Rakuten. En effet, le e-commerçant spécialisé dans la revente propose très souvent des exemplaires de la console Digitale ou Standard seules. Il faut noter que ces offres sont issues de particuliers, qui proposent la console bien au dessus de son prix de vente. En effet, pour acheter une PS5 neuve en boutique, il faut compter entre 399 € pour la Digitale, et 499 € pour la Standard. Gardez ces montants en tête lorsque vous vous rendrez sur le site de Rakuten. Ces achats sont réservés aux joueurs très motivés qui souhaitent éviter la grande valse des drops et des réassorts.

Acheter une Playstation 5 en 2022, c'est un peu la même chose qu'en 2021, mais en un poil plus facile. La console de Sony est loin, très loin de retrouver une situation commerciale normale, c'est à dire qu'il vous sera très difficile de la trouver par des moyens conventionnels. Même s'il est parfois possible de trébucher sur un pack PS5 en boutique, la PS5 est traditionnellement trouvable seulement sur internet, lors de périodes de vente très éphémères que l'on nomme réassorts ou drops. Pendant ces courtes fenêtres d'action, il faut se saisir de l'un des packs disponible, en luttant contre les différents bugs de site dû à une trop forte affluence. En bref, un véritable chemin de croix pour des consommateurs déterminés.

Pas de PS5 jusqu'en 2024 ?

Le mois de mai démarre avec une mauvaise nouvelle que l'on peut retrouver dans un article de CNBC. Dans une récente interview avec Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, le journal a posé la question qui fâche, et a demandé une durée estimée de la la pénurie de semiconducteurs qui pénalise grandement les marchés de l'informatique, des consoles de salon et de l'automobile. La réponse n'est pas très rassurante : "Nous pensons que la pénurie globale de semiconducteurs va s'étendre à 2024, malgré nos estimations précédentes (2023), car les pénuries frappent désormais les équipements et certaines lignes de production vont être durement sous pression." Une information de mauvaise augure pour le marché des consoles de salon et des cartes graphiques.

Petits conseils d'achat