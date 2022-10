Call of Duty Modern Warfare 2 : date de sortie, précommandes... On fait le point

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2. Après une période de bêta relativement réussie, Call of Duty modern Warfare 2 prépare sa sortie avec un nouveau trailer impressionnant. On fait le point sur toutes les infos essentielles.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 13h31] Le plus populaire des jeux de tir est de retour cette année pour une nouvelle sortie mastodonte. Call of Duty : Modern Warfare 2 débarque sur nos consoles et PC d'ici quelques semaines, après s'être montré en partie lors d'une bêta assez réussie. Une production tout droit sortie des studios d'Infinity Ward, et qui se veut dans l'héritage du très apprécié Modern Warfare de 2019. Au menu, une campagne détonante, un multijoueur varié, l'arrivée de Warzone 2.0 et le tout nouveau mode tactique DMZ. On fait le point sur Call of Duty : Modern Warfare 2, sa date de sortie, ses précommandes et son contenu juste ci-dessous.

Modern Warfare 2 se base sur le même moteur graphique que le Modern Warfare de 2019, avec quelques innovations techniques ça et là qui n'en feront pas la copie conforme de son aîné. Sur le plan graphique, ce nouveau Call of Duty ne sera donc pas révolutionnaire, mais compte bien fournir une expérience triple A, notamment visuellement. Il ne faut pas non plus oublier qu'une nouvelle fois ce titre est cross-génération, sortant à la fois sur PS5 et Xbox Series X|S que sur PS4 et Xbox One, et doit donc s'adapter aux consoles moins performantes. Mais s'il ne sera pas une révolution visuelle à proprement parler, Call of Duty : Modern Warfare 2 compte bien proposer de l'innovation dans son gameplay.

Pour commencer, le système de "Gunsmith" a été profondément modifié dans Call of Duty : Modern Warfare 2. La personnalisation d'armes a toujours été un pilier de l'expérience Call of Duty, et ce nouveau volet compte pousser encore plus votre possibilité de modifier des armes à votre guise. Le jeu vous propose toujours d'ajouter dix accessoires sur votre armes, un système instauré dans Call of Duty : Vanguard, sauf que vous aurez aussi l'occasion de changer profondément le fonctionnement de l'arme en en changeant le récepteur. Il sera donc possible de transformer une M4 en DMR ou en SMG en en modifiant le récepteur et, par la même occasion, le calibre.

Deux nouveaux modes multijoueur font leur apparition dans ce nouveau Call of Duty, le premier s'inspirant fortement du principe de Rainbow Six : Siege, Prisoner Rescue. Dans ce mode de jeu, votre équipe doit libérer des otages gardés captifs par l'autre équipe, et toute mort est définitive. Une approche un peu plus tactique au gameplay généralement plus nerveux de Call of Duty. Le second mode lui tire ses origines de Ground War, le mode de jeu à grande échelle de Modern Warfare. On y retrouvera deux équipes de 20 joueurs, et autant de bots qui s'affrontent pour prendre le contrôle d'une zone. Les véhicules joueront une part importante dans ce mode de jeu.

Pour conclure, on peut évidemment parler du petit tremblement de terre annoncé lors de la Call of Duty Next, Modern Warfare 2 comprendra des modes de jeu à la troisième personne. Cette option pourra être activée ou non sur certains serveurs multijoueur, et permettra de contrôler votre personnage en vue subjective. Mention a aussi été faite du mode de jeu coopératif Special Ops, qui fait son grand retour dans cette prochaine sortie. Il s'agira de missions tactiques asymétriques insistant sur la différence de gameplay entre les deux joueurs.

DMZ est une toute nouvelle expérience proposée par Infinity Ward dans Call of Duty : Modern Warfare 2. Il s'agit d'un mode de jeu multijoueur pouvant accueillir une bonne centaine de joueurs, et qui se base sur le principe des "extraction shooters". Introduits avec Escape From Tarkov, ce genre de FPS vous propose une expérience tactique ultraréaliste, où vous et votre équipe devront parcourir, fouiller, et sécuriser des objets sur une carte ouverte, en évitant les autres joueurs et les bots plus ou moins meurtriers. Un genre qui attire beaucoup de joueurs, et qui gagnerait à être démocratisé par un mode comme DMZ.

DMZ réunira donc 100 joueurs sur Al Mazrah, un nombre assez élevé pour un shooter qui se veut tactique et hardcore, et une expérience qui semble pour l'instant plus se rapprocher d'un Battle Royale. On y retrouvera bien évidemment des AIs qui patrouillent et défendent certains points d'intérêt. Aucune mention n'a été faite du système de loot et des objets à récupérer, un détail assez important dans un extraction shooter. En sachant que l'échec du mode Hazard Zone de Battlefield 2042 était dû en majorité à l'absence totale d'un système de progression gratifiant, on espère que DMZ ne tombera pas dans les mêmes écueils.

C'est donc le studio américain Infinity Ward qui est aux commandes du développement de cette prochaine sortie. Une nouvelle assez rassurante quand on considère son pedigree en termes de jeux Call of Duty. On lui doit des épisodes très populaires comme Modern Warfare (2007) et Modern Warfare 2 (2009), mais aussi Modern Warfare (2019) et prochainement Modern Warfare 2 (2022-2023). La preuve d'une capacité indéniable à fournir d'excellents FPS à défaut de leur trouver des noms originaux. Modern Warfare 2 sera bien entendu l'occasion de retrouver les opérateurs les plus populaires du premier volet, le Capitaine Price, Ghost et tutti quanti, que l'on pourra bien sûr apercevoir dans son nouveau mode Battle Royale, Warzone 2.0.

C'est une petite bombe qu'a lâché Phil Spencer en cette première journée de septembre. Le Président Directeur Général d'Xbox a confirmé certaines suspicions quant à l'avenir des jeux Activision-Blizzard après le rachat du studio par Microsoft. Dans un article blog, Spencer a affirmé que les plus grandes licences du studio rejoindraient à terme le Xbox Game Pass. Alors non on ne parle pas d'immédiatement tout de suite, ces informations ne devraient pas concerner Call of Duty : Modern Warfare 2, mais bien du futur de cette association titanesque entre l'un des plus gros éditeurs du monde, et Microsoft, qui n'est plus à présenter.

Or, cette annonce a de quoi refroidir les joueurs Playstation, qui pourraient s'inquiéter de la disponibilité des titres Activision et Blizzard sur leurs consoles. Mais Phil Spencer a vite balayé ces inquiétudes, en affirmant que les sorties des jeux auraient en effet lieu dans le Xbox Game Pass, mais aussi et en même temps sur consoles Playstation. De quoi rassurer les avides de carré triangle croix et rond, qui pourront toujours profiter de leurs licences favorites sur leurs consoles.

Et la décision d'Xbox et de Phil Spencer semble tout à fait logique. Permettre aux abonnés Xbox Game Pass de profiter des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo pourrait apporter beaucoup au service d'abonnement vidéoludique de Microsoft. L'échelle du succès de cette formule relativement récente reste encore difficile à appréhender, mais l'on sait qu'environ 30 millions de joueurs profitent des services du Xbox Game Pass. Et ce chiffre pourrait largement augmenter avec l'arrivée de Call of Duty, Overwatch et Diablo dans son catalogue.

Modern Warfare 2 a enfin une date de sortie officielle ! Elle est fixée pour le 28 octobre prochain. Une nouvelle fois, jeu sortira sur les deux générations de consoles, et sur PC. On le retrouvera donc bien sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une bonne nouvelle pour tout ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter l'une des rares consoles next-gen en rayon, une moins bonne pour les progrès techniques du jeu. Ces derniers risquent d'être assez limités, ralentis par une génération de console plus ancienne et aux capacités réduites face à leurs contreparties next-gen. Un choix justifié pour Activision qui ne peut pas se permettre de mettre de côté l'immense masse de joueurs PS4 et Xbox One.

Précommandez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages au moment de la sortie du jeu. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.