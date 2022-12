Final Fantasy 16 : un trailer époustouflant dévoile sa date de sortie !

Naoki Yoshida est de retour pour un projet titanesque avec la sortie de Final Fantasy 16. Le RPG de Square Enix s'est une nouvelle fois montré aux Game Awards 2022, avec une date de sortie en prime.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 16h46] Final Fantasy est bien plus qu'une franchise, c'est un pilier du monde vidéoludique qui a ponctué ses moindres avancées par des titres plus incroyables les uns que les autres. Alors que Final Fantasy XIV a une nouvelle fois été récompensé pour incroyable longévité lors des Game Awards de 2022, la cérémonie a été entrecoupée de différents trailers et annonces dont celui de Final Fantasy XVI. Le nouveau jeu de rôle de Naoki Yoshida et des équipes de Square Enix voit les choses en grand, et s'avance pour la première fois avec une date de sortie, le 22 juin prochain. On vous explique tout, mais avant, on se repasse ce nouveau trailer épique.

"Cette histoire est le conte de Clive Rosfield, un guerrier auquel fût attribué le titre de "Premier Rempart de Rosaria" et voué à protéger son jeune frère Joshua, dominant du Phoenix"

Une nouveauté de taille en ce début de mois de décembre: de nouvelles images de Final Fantasy XVI. Appelée "Revenge", cette courte séquence nous en apprend un peu plus sur l'intrigue de ce seizième opus. On peut y découvrir quelques images du monde médiéval fantastique de Valisthéa, qui accueillera nos protagonistes dans une aventure aux proportions titanesques. On peut aussi en apprendre plus sur les "Primordiaux", ces créatures gigantesques liées à certains personnages du jeu, et sur notre héros Clive Rosfield.

Final Fantasy 16 a enfin une date de sortie ! Après plus de deux ans d'attente le nouveau titre de Square Enix s'est fixé pour le 22 juin 2023. Le jeu sortira en premier lieu sur Playstation 5 exclusivement, son ambition graphique le rendant incompatible avec les consoles des anciennes générations. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande dans ses éditions Standard et Deluxe, tandis que l'édition Collector sera disponible le 12 décembre 2022.

Bien que Final Fantasy 16 ait été repoussé à l'année prochaine, Naoki Yoshida nous a donner de quoi patienter lors de son interview pour le Playstation Blog. Le producteur japonais s'est exprimé en premier lieu sur l'histoire de cette prochaine sortie, qui devrait être plus ambitieuse que jamais : "Nous souhaitons donner aux joueurs le sentiment de plonger dans un film épique en leur offrant une expérience à couper le souffle grâce à une histoire captivante, des cinématiques dramatiques et des combats en temps réel." L'idée étant de fournir une expérience à couper le souffle aux joueurs tout en élargissant le champs des possibles pour la franchise.

Bien entendu, le jeu s'oriente vers un gameplay très centré sur l'action, avec des combats longs et épiques en temps réel. En choisissant de mettre au placard le système de tour par tour si cher à la saga, Yoshida a conscience de frustrer une grande partie de sa communauté plus mature, mais justifie ce choix par la volonté d'élargir les horizons du jeu pour s'adresser à un public plus jeune, n'ayant parfois jamais mis la main sur jeu Final Fantasy précédent. A noter aussi que le jeu ne sera pas un open-world, et qu'un seul personnage jouable a pour l'instant été confirmé : Clive. Il disposera bien entendu de compagnons entièrement gérés par l'IA qui offriront différentes options au joueur si il souhaite adopter un rôle plus orienté soutien.

Au centre de l'intrigue de ce nouveau Final Fantasy, on retrouve aussi les Eikons, ces créatures d'une puissance colossale contrôlées par des Dominants. Oui, car à Valisthéa (le nom du monde de FF16) les humains peuvent se rendre maîtres de titans, et profiter de leur pouvoir pour influencer le monde qui les entoure. Dans le nouveau trailer de Final Fantasy ci-dessus, on nous présente deux nouveaux personnages, tous deux Dominants de "Primordiaux". Benedicta Harman et Hugo Kupka ont joué de leurs pouvoirs respectifs pour gagner des positions influentes dans le royaume. Et leur opposition aura des proportions titanesques au potentiel cinématique incroyable. Vous pouvez bien évidemment consulter l'interview complète de Naoki Yoshida sur le blog officiel de Playstation.

Hiroshi Takai, le réalisateur du jeu s'est exprimé il y a quelques mois sur le projet : "Pour commencer, permettez-moi de m'excuser de vous avoir fait attendre si longtemps avant de nouvelles informations sur Final Fantasy XVI. Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est enfin arrivé ! Dans notre nouveau trailer, nous vous présentons de nouveaux Eikons, ainsi qu'un aperçu de notre nouveau système de combat chargé en action et de la liberté qu'il offre au joueur. Et en ce qui concerne la progression du développement du jeu, je suis heureux de vous annoncer qu'il est est entièrement jouable de A à Z, mais nécessite encore une optimisation et des ajustements. Il reste toujours une montagne de défis à relever alors que nous entrons dans la phase finale de notre travail. En attendant restez connectés, nous ferons de notre mieux pour ne pas vous faire attendre trop longtemps avant de nouvelles informations."