Apex Legends mobile : tout savoir sur le jeu sur mobile

Quand on est l'un des Battle Royale les plus populaires de la planète, pourquoi ne pas étendre ses horizons à de nouvelles plateformes de jeu ? Apex Legends arrive en mai sur mobile, découvrez quand et comment y jouer.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 17h34] La frontière entre les jeux mobiles et les jeux tout court se fait décidément de plus en plus fine. Avec certains des plus gros succès de l'industrie issus du (tout) petit écran, il n'était qu'une question de temps avant que les plus grosses licences s'attellent à diversifier leurs horizons. C'est la cas en ce moment pour EA et Respawn Entertainment, les studios derrière l'immensément populaire Apex Legends se lancent sur téléphone mobile avec la sortie d'Apex Legends mobile. Si Call of Duty, PUBG, League of Legends, Fortnite et Pokémon ont bien pu se porter sur nos iPhones et nos Androids, pourquoi pas Apex ? Sauf que voilà, lancer un jeu de la qualité de ce Battle Royale sur un tout nouveau format, ça ne se fait pas en une nuit, bien que la période de sortie officielle du jeu approche à grand pas, annoncée tout récemment et officiellement par Electronic Arts.

Legends change the game. But they can't do it without you.

Pre-register and be ready to drop in... later this month!



Android - pre-register now! https://t.co/IB2byHHKrZ

iOS - sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZGNfk pic.twitter.com/uhZIfoJjWR — Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022

Quel contenu dans Apex Legends mobile ?

C'est donc le tweet et la vidéo ci-desssus qui a échauffé les fans d'Apex Legends en ce début de mois de mai. EA et Respawn y affirment avoir l'intention d'ouvrir l'accès à Apex Legends mobile courant mai. Une sortie évènement pour une application déjà disponible dans certains pays d'Asie du Sud-Est où elle a déjà rencontré un franc succès. Et pour cause, cette version mobile n'en est pour autant pas moins ambitieuse que sa grande sœur sur console et PC, et compte proposer une expérience complète, la plus fidèle possible au jeu original. On y retrouvera deux cartes mais aussi différents modes de jeu dont des parties classées :

Battle Royale en 3v3

Arènes en 3v3

Match à mort par équipe

Mini-Battle Royale

Battle Royale classé

Bien entendu, la version mobile compte suivre l'évolution de la version PC et console, en adaptant les changements et les nouveautés au petit écran. On y retrouvera donc régulièrement de nouvelles légendes, des additions de contenu sur les cartes, des évènements et tout ce qui peut faire le succès d'un jeu service. Pour l'instant, l'état de la version mobile est assez similaire à celui du jeu au moment de sa sortie en 2018. On y retrouve donc deux cartes (Canyon des Rois et Bord du Monde) et dix légendes :

Pathfinder

Octane

Bloodhound

Mirage

Bangalore

Gibraltar

Wraith

Lifeline

Caustic

Wattson

Bien entendu, le gameplay et tout ce qui l'entoure sera conçu spécialement pour les appareils mobile, c'est pourquoi il ne faudra pas espérer de crossplay avec les versions PC et console. Le système de classement, d'évènements et de récompenses seront eux aussi propres aux versions mobile. Si vous souhaitez rejoindre le lancement d'Apex Legends mobile, vous pouvez vous inscrire sur le site suivant et tenter de gagner un accès anticipé au jeu dans votre région (Europe). Votre préinscription pourra aussi vous permettre d'obtenir des cadeaux en atteignant des objectifs communautaires, les prochains étant un skin de Pathfinder et un holospray.