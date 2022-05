"E3" 2022 : les conférences de juin présentées en détail

Les mois de juin et juillet sont l'occasion pour les gamers de sortir de leurs tanières, avec l'arrivée des gros salons du jeu vidéo. Malgré l'annulation de l'E3, les plus gros studios prévoient tout de même leurs expositions, dont on vous détaille le planning.

[Mis à jour le 09 mai 2022 à 17h11] On vous le disait dans le chapô, le début de l'été c'est un peu la période la plus importante de l'année pour l'industrie du jeu vidéo. En effet, s'y tiennent les plus gros salons vidéoludiques au monde, avec l'E3 malheureusement annulé en 2022, et l'EA Play notamment. Or, pour nous autres fans, c'est aussi le moment de lever les yeux de notre clavier pour s'émerveiller (ou pas) devant les nombreux projets et nouveautés que nous concoctent petits et grands studios de développement. Bien que l'on approche certaines annonces avec de plus en plus de scepticisme après la terrible année que fût 2021 et les sorties catastrophiques de Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042, chacun pourra inévitablement trouver son bonheur au cours de ces quelques semaines d'ébullition cosmopolite et optimiste. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes conférences déjà prévues, malgré l'annulation de l'E3 2022, la Summer Game Fest ou l'EA Play éditions 2022, vous êtes au bon endroit

Xbox et Bethesda (le dimanche 12 juin à 19h)

Vous le savez depuis maintenant un moment, mais Xbox et Bethesda combattent désormais sous le même étendard. Et y a-t-il meilleure idée pour ces deux mastodontes de l'industrie que de s'associer pour une conférence de grande ampleur ? Non pas vraiment. Les deux entreprises ont décidé de nous donner rendez-vous le 12 juin prochain, pour une conférence diffusée en direct sur Twitch et Youtube. On y attend les premières images du très attendu RPG spatial de Bethesda, Starfield, le projet "le plus ambitieux" du développeur à ce jour, mais aussi de Fable 4, la suite du redouté et redoutable RPG de Xbox. Bien sûr ce sera aussi l'occasion pour la console de Microsoft de montrer ses muscles en dévoilant quelques exclusivités relevées.

PC Gaming Show (le dimanche 12 juin à ?)

Bien entendu, aucune fête du jeu vidéo ne serait complète sans un show exclusivement réservé au joueurs clavier et souris. le PC Gaming Show est donc prévu pour le 12 juin prochain, et sera l'occasion pour certains gros titres de montrer quelques séquences de gameplay, mais aussi pour des jeux plus modestes et des studios indépendants de nous faire part de leurs projets et de nous présenter leurs créations. Bien entendu, le jeu sur PC sera au cœur de cette conférence mais pas seulement, on y retrouvera aussi des titres portés sur console aussi bien que des interviews de personnalités et de développeurs.

Future Games Show (le dimanche 12 juin à ?)

Il semblerait que les hôtes d'évènements dédiés aux jeux vidéo se soient passé le mot. Rendez-vous le 12 juin également pour le Future Games Show, la conférence organisée par le magazine américain GamesRadar. Vous pourrez y retrouver des trailers et des images exclusives de certaines des plus grosses sorties de l'année, sur console et PC. Mais il faut savoir que Gamesradar a décidé de réserver une partie conséquente de l'évènement à des exposants plus indépendants et à des projets uniques.

Pour l'instant, aucune autre date exacte n'a été confirmée pour les prochaines conférences de jeux vidéo en 2022. Restez connectés pour de plus amples informations, un peu plus tard au mois de mai.