"E3" 2022 : Summer Game Fest, Xbox, Capcom... Programme et horaires des conférences

Cette année, l'E3 2022 n'a pas lieu mais le bal des conférences est cependant maintenu tout au long de la Summer Game Fest. On fait le point sur le programme des conférences à suivre.

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 11h31] L'ESA, qui organise chaque année l'E3, a annoncé que l'événement ne se tiendrait pas cette année en juin mais l'année prochaine. Cela ne veut pas pour autant dire que les studios et éditeurs de jeux vidéo ne feront aucune annonce cet été, loin de là ! Concurrent de l'E3, le Summer Game Fest est devenu un remplaçant de choix pour donner la parole aux marques de jeux vidéo. C'est donc le Summer Game Fest 2022 qui prendra la place de l'E3 cette année encore. Au menu, un véritable bal de conférences qui s'enchaîneront tout au long de l'été pour permettre la présentation de nouveaux jeux ou de donner plus de détails sur des jeux déjà annoncés. Ce jeudi 9 juin à 20 heures, le Summer Game Fest se lance avec une grosse conférence de trois heures qui permettra à de nombreux studios et éditeurs partenaires de présenter leurs nouveautés pour la fin de l'année et pour 2023. Mais ce n'est pas tout puisque Xbox et Bethesda ont prévu deux conférences les 12 et 14 juin tandis que Capcom a d'ores et déjà annoncé son propre showcase durant la période du Summer Game Fest. Ci-dessous, le planning des conférences en détail.

State of Play

Summer Game Fest (début le 9 juin à 20h)

On vous le disait dans le titre, si l'E3 est annulé, cela fait un peu plus de lumière pour la Summer Game Fest. Le festival de Geoff Keighley est de retour pour une troisième édition, en cette troisième année de pandémie. Encore une fois organisé en version 100 % digitale, cette édition 2022 est sensée être le moment de rassembler différents acteurs de l'industrie vidéoludique dans un immense évènement multi-métiers. L'émission qui sera l'un des moments clés de cet "été du jeu vidéo" sera diffusée sur Youtube, Twitch et dans des cinémas IMAX aux Etats Unis, au Royame-Uni et au Canada. Bien entendu, vous trouverez plus d'informations sur le site officiel de la Summer Game Fest 2022.

Future Games Show (le samedi 11 juin à 21h00)

Il semblerait que les hôtes d'évènements dédiés aux jeux vidéo se soient passé le mot. Rendez-vous le 12 juin également pour le Future Games Show, la conférence organisée par le magazine américain GamesRadar. Vous pourrez y retrouver des trailers et des images exclusives de certaines des plus grosses sorties de l'année, sur console et PC. Mais il faut savoir que Gamesradar a décidé de réserver une partie conséquente de l'évènement à des exposants plus indépendants et à des projets uniques.

Xbox et Bethesda (le dimanche 12 juin à 19h)

Vous le savez depuis maintenant un moment, mais Xbox et Bethesda combattent désormais sous le même étendard. Et y a-t-il meilleure idée pour ces deux mastodontes de l'industrie que de s'associer pour une conférence de grande ampleur ? Non pas vraiment. Les deux entreprises ont décidé de nous donner rendez-vous le 12 juin prochain, pour une conférence diffusée en direct sur Twitch et Youtube. On y attend les premières images du très attendu RPG spatial de Bethesda, Starfield, le projet "le plus ambitieux" du développeur à ce jour, mais aussi de Fable 4, la suite du redouté et redoutable RPG de Xbox. Bien sûr ce sera aussi l'occasion pour la console de Microsoft de montrer ses muscles en dévoilant quelques exclusivités relevées.

PC Gaming Show (le dimanche 12 juin à 21h30)

Bien entendu, aucune fête du jeu vidéo ne serait complète sans un show exclusivement réservé au joueurs clavier et souris, organisé par l'un des plus influents journaux de l'industrie. Le PC Gaming Show est donc prévu pour le 12 juin prochain, et sera l'occasion pour certains gros titres de montrer quelques séquences de gameplay, mais aussi pour des jeux plus modestes et des studios indépendants de nous faire part de leurs projets et de nous présenter leurs créations. Bien entendu, le jeu sur PC sera au cœur de cette conférence mais pas seulement, on y retrouvera aussi des titres portés sur console aussi bien que des interviews de personnalités et de développeurs.

Capcom Showcase (le mardi 14 juin à 00h00)

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022

Après les apparitions remarquées de Resident Evil 4 Remake et de Street Fighter 6 au State of Play de Sony, Capcom est de retour en organisant sa première conférence intitulée le Capcom Showcase. Cette diffusion sera exclusivement réservée au futur des jeux Capcom, et reste très attendue notamment du côté de fans de Resident Evil et de Street Fighter. En effet, les deux licences nous ont annoncé pas mal de nouveautés lors du récent State of Play, et nombreux sont les joueurs qui souhaiteraient en apprendre plus sur le remake de Resident Evil 4 et la sortie de Street Fighter 6. A noter que la diffusion aura lieu tard dans la nuit, durera 35 minutes et sera diffusée en live sur les chaînes Youtube et Twitch officielles de Capcom.

Xbox & Bethesda Showcase Extended (le mardi 14 juin à 19h)

C'est l'annonce surprise de ces derniers jours. En plus de son showcase en partenariat avec Bethesda, Xbox va nous propose une seconde conférence 48 heures plus tard nommée le Xbox & Bethesda Showcase Extended. Cette diffusion de 90 minutes permettra au groupe d'approfondir les annonces du premier évènement (du dimanche) tout en dévoilant de nouveaux projets peut être un peu plus discrets. Ce qui n'empêche pas d'espérer y trouver de grandes annonces sur le Xbox Game Pass et sur les prochaines exclusivités Xbox Series.

Pour l'instant, aucune autre date exacte n'a été confirmée pour les prochaines conférences de jeux vidéo en 2022. Restez connectés pour de plus amples informations, un peu plus tard au mois de mai.