E3 2023 : la plus célèbre des conférences de jeux vidéo est de retour en 2023

Après avoir passé son tour pour l'année 2022, l'E3 fait son come back pour une édition 2023 haute en couleurs. Le festival du jeu vidéo reprend en effet sa formule originelle de gigantesque évènement physique.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 17h05] C'est retour vers le futur pour le salon de l'E3 en 2023. La plus grosse conférence mondiale du jeu vidéo fait sa réapparition l'année prochaine après avoir annulé ce qui devait être sa seconde édition numérique en 2022. Sauf que cette fois-ci, l'Electronic Entertainment Expo compte revenir en force, et surtout en présentiel. C'est du moins l'intention des organisateurs de l'évènement qui se sont associés à l'entreprise ReedPop (Star Wars Celebration, PAX) pour l'année prochaine. Une intention qui nous est parvenue à travers un communiqué de l'ESA (Entertainment Software Association) juste après l'annonce de l'annulation de l'E3 2022 il y a quelques mois.

Pour rappel, l'E3 lutte depuis quelques années à garder la tête hors de l'eau, ayant souffert en 2019 de l'absence de Sony, l'un de ses plus gros exposants qui avait alors décidé de faire bande à part, puis par la suite de la pandémie de coronavirus la forçant à annuler deux de ses éditions (2020,2022) et à organiser une édition 2021 digitale plus que moyenne. Cerise sur le gâteau, depuis trois ans, l'E3 possède un sérieux concurrent en la personne de Geoff Keighley. L'animateur et journaliste star du jeu vidéo a monté en 2020 son propre festival, la Summer Game Fest, qui a su combler le vide laissé par l'E3 durant ces trois années de pandémie. Et ce nouvel évènement a les crocs et compte bien forcer l'E3 à coexister, surtout lorsque les deux festivals ont prévu d'organiser des évènements physiques en 2023.

Garons aussi en tête que la Summer Game Fest n'a pas non plus été accueillie à bras ouverts par les joueurs et les joueuses, son édition 2022 ayant été critiquée par l'absence d'acteurs clefs et la timidité de ses annonces "révolutionnaires". L'évènement de Geoff Keighley est une belle addition à la saison estivale du jeu vidéo, et sa présence pourrait aussi permettre de relever le niveau entre les deux exposants. En espérant aussi que les festivals en présentiel de 2023 ne se chevauchent pas.

Bien que l'E3 et la Summer Game Fest aient annoncé leur intention d'organiser des évènements physiques de grande ampleur pour leurs éditions 2023, aucune mention n'a encore été faite d'éventuelles dates. La bonne nouvelle, c'est que l'E3 a confirmé vouloir se réassocier avec "les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les propriétaires de licence" pour organiser l'édition de l'année prochaine. On pourrait donc assister au retour de cette conférence légendaire au Los Angeles Convention Center, et voir nos semblables geeks sortir de leurs tanières pour la première fois depuis février 2020.

Pour l'instant, aucune autre date exacte n'a été confirmée pour les prochaines conférences de jeux vidéo en 2023. Restez connectés pour de plus amples informations, un peu plus tard au mois de mai.