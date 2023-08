EA Sports FC 24 : date de sortie, partenariat Nike, gameplay... On vous dit tout

FIFA est de retour sous la forme d'une nouvelle simulation du jeu de football. EA Sports FC 24 nous a offert quelques premières images prometteuses, assurant la pérennité d'une licence incontournable.

FIFA, c'est fini, et on le sait depuis un an. Les différends entre la Fédération Internationale de Football et Electronic Arts ont entraîné la chute de la célèbre licence de jeux de football, remplacée par un tout nouveau projet : EA Sports FC. Cette nouvelle création d'EA verra le jour à la fin du mois de septembre, pour combler le vide massif qu'a laissé la disparition de FIFA sur un marché toujours très populaire.

Si EA est resté longtemps extrêmement mutique sur le contenu ou même le nom de sa prochaine simulation de football, ce n'est désormais plus le cas. EA Sports FC 24, comme il serait nommé sortira le 29 septembre prochain et serait précédée d'une période d'accès anticipé pour tous les détenteurs des versions Deluxe et Ultimate du jeu, dès le 22 septembre. Rien de bien nouveau pour une sortie Electronic Arts qui maîtrise économiquement le sujet des simulation de football depuis maintenant presque 30 ans. Reste à attendre du mouvement du côté d'EA pour confirmer ces rumeurs.

Quels changements pour les joueurs ?

Le changement le plus marquant sera donc le changement de titre des jeux EA qui, dès 2023, seront vendus sous le nom de EA Sports FC. Dans les faits, ce changement de titre ne devrait avoir que peu de conséquences sur l'expérience de jeu, bien maîtrisée depuis des années par les développeurs historiques chez EA. En revanche, les prochaines productions footballistiques d'Electronic Arts devront faire une croix sur les contenus dédiés à la Coupe du monde, licenciée directement par la FIFA.

Pour tout ce qui concerne les contenus liés aux clubs, Electronic Arts s'est montré extrêmement rassurant : "Tout ce que vous adorez dans nos jeux sera dans EA Sports FC - les mêmes expériences, modes de jeu, championnats, tournois, clubs et sportifs seront là. L'Ultimate Team, la Carrière, les Clubs Pro, le VOLTA seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille de licences unique, dans lequel nous avons continué d'investir pendant des dizaines d'années, avec plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 championnats , sera seulement disponible dans EA Sports FC. Cela comprend des partenariats exclusifs avec la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la MLS - et bien plus". Pas de changement à prévoir sur l'immense majorité du contenu habituel des jeux FIFA qui sera donc la base de travail des futures productions EA qui annonce cependant sa volonté "d'innover, de créer et d'évoluer" après s'être libéré d'un partenaire visiblement difficile en affaires.

Un partenariat avec Nike confirmé

© EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 se targue d'un grand partenariat avec l'équipementier Nike, partenariat exclusif aux détenteurs de la version Ultimate du jeu. Concrètement, on ne connaît pas encore le contenu de cet évènement qui devrait commencer en même temps que l'accès anticipé au jeu. Seulement, il est tout à fait possible d'imaginer des cartes de joueurs spéciales et collector pour le mode Ultimate Team de FC 24, à l'effigie de certaines des plus grandes stars sponsorisées par la célèbre marque.